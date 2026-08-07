Beautiful villages In Meghalaya: रिमझिम बारिश में घूम आएं मेघालय के ये 5 सबसे खूबसूरत गांव, मानसून में दिखेगा जन्नत जैसा नजारा!

Best Villages in Meghalaya during Monsoon: गर्मी में शिमला-कश्मीर जाना लोग पसंद करते हैं, उसी तरह सर्दी में राजस्थान का रूख करते हैं. मानसून के मौसम में अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको मेघालय की ट्रिप जरूर प्लान करनी चाहिए. बारिश के दिनों में यह जगह किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लगती है. मानसून आते ही पूरा राज्य हरे-भरे जंगलों, धुंध से ढकी पहाड़ियों, झरनों और बादलों की सफेद चादर में लिपट जाता है. यही वजह है कि मेघालय को बादलों का घर भी कहा जाता है.

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यहां मौजूद कई छोटे-छोटे गांव बारिश के मौसम में किसी जन्नत से कम नहीं लगते. अगर आप इस मानसून प्रकृति के बीच सुकून भरी छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो मेघालय के इन 5 खूबसूरत गांवों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.

मासिनराम

मेघालय का मासिनराम दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगहों में गिना जाता है, यहां लगभग पूरे मानसून बादल धरती को छूते नजर आते हैं. लगातार बारिश, ठंडी हवाएं और चारों तरफ फैली हरियाली इस गांव को बेहद खास बनाती है. नेचर लवर्स और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह किसी स्वर्ग से कम नहीं है.

मावलिननॉन्ग

एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मेघालय का मावलिननॉन्ग को माना जाता है, यहां के लोग साफ-सफाई का खास ध्यान रखते हैं. बारिश के बाद गांव की हरियाली और भी खिल उठती है और इस मौसम में यहां आना सबसे बेस्ट है. साफ-सुथरे रास्ते, बांस से बने डस्टबिन और सुंदर बगीचे यहां आने वाले लोगों का दिल जीत लेते हैं.

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कांगथॉन्ग

मेघालय का छोटा-सा गांव कांगथॉन्ग अपनी एक अनोखी परंपरा के कारण पूरी दुनिया में फेमस है. इसे व्हिसलिंग विलेज यानी सीटी वाला गांव कहा जाता है, क्योंकि यहां लोग एक-दूसरे को नाम से नहीं, बल्कि खास धुन या सीटी के जरिए बुलाते हैं. बारिश के मौसम में धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच इस अनोखी संस्कृति का अनुभव करना बेहद यादगार साबित होता है.

नोंग्रियाट

अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है, तो नोंग्रियाट आपके लिए शानदार जगह है. यह गांव लगभग 200 साल पुराने डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के लिए फेमस है. यहां पहुंचने के लिए करीब 3,000 से ज्यादा पत्थर की सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं. मानसून में बारिश से भीगे जंगल, झरने और प्राकृतिक पुल इस जगह की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं.

अमकोई

अमकोई मेघालय का एक शांत और ऑफबीट गांव है, जहां अभी भी पर्यटकों की ज्यादा भीड़ नहीं पहुंचती. घने जंगल, पहाड़ियां और स्थानीय संस्कृति इस गांव को खास बनाते हैं. अगर आप भीड़भाड़ से दूर प्रकृति के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है. यहां समय बिताने के बाद यह जगह आपकी फेवरेट बन जाएगी.

इन बातों का रखें खास ध्यान

मानसून में मेघालय की यात्रा पर निकलते समय रेनकोट, वाटरप्रूफ जूते और जरूरी दवाइयां साथ रखना न भूलें.

फिसलन वाले रास्तों पर सावधानी बरतें और स्थानीय लोगों की संस्कृति व प्राकृतिक धरोहर का सम्मान करें.

बारिश के मौसम में मेघालय के ये खूबसूरत गांव आपको ऐसी यादें देंगे, जिन्हें आप जिंदगीभर नहीं भूल पाएंगे.

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