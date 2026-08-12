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सीतापुर में जमीन विवाद में 25 राउंड फायरिंग: ट्रेनी IPS के पिता समेत 10 गिरफ्तार, वीडियो वायरल

सीतापुर जिले में जमीन पर कब्जे को लेकर रविवार दोपहर 20 से 25 राउंड अंधाधुंध फायरिंग की घटना का वीडियो वायरल हुआ है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए ट्रेनी आईपीएस मयंक बाजपेई के पिता विपिन बाजपेई समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

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सीतापुर गोलीकांड में 10 आरोपी गिरफ्तार (Photo- ITG)
सीतापुर गोलीकांड में 10 आरोपी गिरफ्तार (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में जमीन पर जबरन कब्जे को लेकर हथियारबंद हमलावरों ने एक महिला के घर पर पहुंचकर 20 से 25 राउंड अंधाधुंध फायरिंग कर दी. पीड़िता शोभना शुक्ला द्वारा वर्ष 2018 में खरीदी गई 19 बिसुआ जमीन पर कैमहरा निवासी ट्रेनी आईपीएस मयंक बाजपेई के पिता विपिन बाजपेई पक्ष द्वारा जबरन कब्जे के प्रयास में यह वारदात अंजाम दी गई. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर ट्रेनी आईपीएस के पिता विपिन बाजपेई सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है.

2018 में खरीदी जमीन, तहसील से आया था फैसला

अढ़ौरी बाईपास निवासी शोभना शुक्ला ने वर्ष 2018 में 19 बिसुआ जमीन का बैनामा कराया था, जहां वे मकान बनाकर रह रही हैं. शोभना का आरोप है कि इसी जमीन का बैनामा वर्ष 2022 में ट्रेनी IPS मयंक बाजपेई के पिता विपिन बाजपेई ने कराया था. दो महीने  पहले महोली तहसील से फैसला शोभना के पक्ष में आया था, फिर भी दूसरा पक्ष जबरन कब्जा करना चाहता था.

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डीसीएम में सवार होकर पहुंचे हथियारबंद हमलावर

आरोप है कि रविवार दोपहर करीब तीन दर्जन लोग डीसीएम गाड़ी में सवार होकर असलहों के साथ शोभना के घर पहुंचे. घर के दरवाजे पर पहुंचते ही हमलावरों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और फायरिंग करने लगे. घटना के समय शोभना घर पर अकेली थीं, जबकि उनके पति मुनीश और बच्चे देवरिया गांव गए हुए थे. हमलावरों ने उन्हें घर से बाहर खींचकर हत्या की धमकी भी दी.

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25 राउंड फायरिंग का वीडियो वायरल, 10 आरोपी गिरफ्तार

घटना के दौरान हुई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर ट्रेनी आईपीएस के पिता विपिन बाजपेई सहित 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस वायरल वीडियो और मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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