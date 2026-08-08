scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लियोनेल मेसी पर टूटा दुखों का पहाड़... पिता जॉर्ज का लंबी बीमारी के बाद निधन

जॉर्ज मेसी सिर्फ लियोनेल के पिता ही नहीं बल्कि उनके करियर के पीछे सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक रहे. उन्होंने लंबे समय तक अपने बेटे के एजेंट के तौर पर जिम्मेदारी संभाली और करियर से जुड़े फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

Advertisement
X
लियोनेल मेसी के पिता का निधन. (Photo: ITG)
लियोनेल मेसी के पिता का निधन. (Photo: ITG)

अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी के पिता जॉर्ज मेसी का 68 साल की उम्र में निधन हो गया. जॉर्ज मेसी ने अर्जेंटीना के रोसारियो में लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली. रॉयटर्स समेत अर्जेंटीना के कई मीडिया संस्थानों ने शनिवार (8 अगस्त) को उनके निधन की पुष्टि की. मेसी के करियर को आकार देने में जॉर्ज का अहम रोल रहा है.

जून में जॉर्ज मेसी की तबीयत को लेकर अलग-अलग तरह की खबरें सामने आने के बाद मेसी फैमिली को सार्वजनिक तौर पर बयान जारी करना पड़ा था. परिवार ने उस समय पुष्टि की थी कि जॉर्ज स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं. साथ ही बताया गया था कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है.

परिवार ने जॉर्ज मेसी की सेहत को लेकर चल रही अफवाहों और अटकलों पर नाराजगी भी जताई थी. बयान में कहा गया था कि यह पूरी तरह निजी पारिवारिक मामला है और जिस तरह कुछ लोगों ने इसे लेकर संवेदनशीलता, सम्मान और गोपनीयता का ध्यान नहीं रखा, उससे परिवार बेहद चिंतित है.

सम्बंधित ख़बरें

lionel messi father
Lionel Messi के पिता Jorge Messi का 68 साल में हुआ निधन
lionel messi cristiano ronaldo
Messi और Ronaldo की सुरक्षा को लेकर हुआ बड़ा खुलासा!
Cristiano Ronaldo, Lionel Messii bomb threat
मेसी को बम से उड़ाने की धमकी, रोनाल्डो भी थे टारगेट, अब खुला राज
Lionel Messi Latest Instgram Post Reaction on FIFA final
'घाव भरने में...', वर्ल्ड कप हारकर मेसी का INSTA पोस्ट चर्चा में
Lionel Messi
2022 में ताज, 2026 में आंसू... फिर भी मेसी ही महान क्यों?

...जब मेसी हो गए थे भावुक
यह बयान उस समय आया था जब वर्ल्ड कप में अल्जीरिया के खिलाफ गोल करने के बाद लियोनेल मेसी भावुक हो गए थे. मैच के बाद लियोनेल मेसी ने कहा था कि उनके आंसुओं का फुटबॉल से कोई संबंध नहीं है और पिछले कुछ दिन उनके लिए मुश्किल रहे हैं. इसके बाद उनके पिता की सेहत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं.

Advertisement

जॉर्ज की तबीयत को लेकर चिंता जुलाई के आखिर में एक बार फिर बढ़ी. लियोनेल मेसी ने MLS ऑल-स्टार गेम में हिस्सा नहीं लिया था. उनके इस फैसले को पिता की सेहत से जोड़कर देखा गया और माना गया कि वह उनसे मिलने गए थे. हालांकि इसकी आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं की गई थी. कुछ दिनों बाद मेसी मैदान पर वापस लौट आए और MLS मुकाबले में खेले. इसके बावजूद उनके पिता के स्वास्थ्य को लेकर परिवार की ओर से ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई और मामले को निजी ही रखा गया.

लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप जीता था. इस साल फीफा वर्ल्ड कप में मेसी की टीम फाइनल तक पहुंची थी, जहां उसे स्पेन के हाथों हार का सामना करना पड़ा. खिताबी मुकाबले में हार के बाद मेसी की आंखों से आंसू छलक पड़े थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    BJP ने शेयर किया 'मनी फॉलोज माई ब्रदर' रील, एक्टर रवि किशन का आया रिएक्शन, कही ये बात |
    दरभंगा: फेविकोल की आड़ में हो रही थी शराब तस्करी, कंटेनर से 1309 लीटर विदेशी वाइन जब्त |
    Rahu Gochar 2026: मंगल के नक्षत्र में राहु, इन 3 राशियों को साल के अंत तक होगा धन लाभ |
    Tejpatta Uses at Home: सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता तेजपत्ता, घर के इन 7 कामों में भी आता है बड़े काम |
    15 अगस्त से पहले दिल्ली में अलर्ट... आतंकी हमले के इनपुट के बाद 17 घंटे चली मॉक ड्रिल |
    'अगले जन्म में फिर मिले आपका साथ...', ई-रिक्शा चलाने वाली रजनी ने कांवड़ पर लगाई दिवंगत पति की फोटो, कहानी कर देगी भावुक |
    टॉक्सिक में डबल नहीं, ट्रिपल रोल में नजर आएंगे यश? ट्रेलर में दिखे लुक्स से बढ़ा सस्पेंस |
    सब्जी लेने निकले थे पुलिसकर्मी... मुजफ्फरपुर में पुलिसकर्मियों को कुचलकर भागी स्कॉर्पियो, BMP जवान की मौत; SI समेत 2 गंभीर |
    रांची छात्र आंदोलन: दूसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा, MLA जयराम महतो का अनशन का ऐलान |
    Ranchi में प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचे Piyush Mishra, दिया बड़ा समर्थन
    Advertisement