लियोनेल मेसी पर टूटा दुखों का पहाड़... पिता जॉर्ज का लंबी बीमारी के बाद निधन

अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी के पिता जॉर्ज मेसी का 68 साल की उम्र में निधन हो गया. जॉर्ज मेसी ने अर्जेंटीना के रोसारियो में लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली. रॉयटर्स समेत अर्जेंटीना के कई मीडिया संस्थानों ने शनिवार (8 अगस्त) को उनके निधन की पुष्टि की. मेसी के करियर को आकार देने में जॉर्ज का अहम रोल रहा है.

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जून में जॉर्ज मेसी की तबीयत को लेकर अलग-अलग तरह की खबरें सामने आने के बाद मेसी फैमिली को सार्वजनिक तौर पर बयान जारी करना पड़ा था. परिवार ने उस समय पुष्टि की थी कि जॉर्ज स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं. साथ ही बताया गया था कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है.

परिवार ने जॉर्ज मेसी की सेहत को लेकर चल रही अफवाहों और अटकलों पर नाराजगी भी जताई थी. बयान में कहा गया था कि यह पूरी तरह निजी पारिवारिक मामला है और जिस तरह कुछ लोगों ने इसे लेकर संवेदनशीलता, सम्मान और गोपनीयता का ध्यान नहीं रखा, उससे परिवार बेहद चिंतित है.

...जब मेसी हो गए थे भावुक

यह बयान उस समय आया था जब वर्ल्ड कप में अल्जीरिया के खिलाफ गोल करने के बाद लियोनेल मेसी भावुक हो गए थे. मैच के बाद लियोनेल मेसी ने कहा था कि उनके आंसुओं का फुटबॉल से कोई संबंध नहीं है और पिछले कुछ दिन उनके लिए मुश्किल रहे हैं. इसके बाद उनके पिता की सेहत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं.

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जॉर्ज की तबीयत को लेकर चिंता जुलाई के आखिर में एक बार फिर बढ़ी. लियोनेल मेसी ने MLS ऑल-स्टार गेम में हिस्सा नहीं लिया था. उनके इस फैसले को पिता की सेहत से जोड़कर देखा गया और माना गया कि वह उनसे मिलने गए थे. हालांकि इसकी आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं की गई थी. कुछ दिनों बाद मेसी मैदान पर वापस लौट आए और MLS मुकाबले में खेले. इसके बावजूद उनके पिता के स्वास्थ्य को लेकर परिवार की ओर से ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई और मामले को निजी ही रखा गया.

लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप जीता था. इस साल फीफा वर्ल्ड कप में मेसी की टीम फाइनल तक पहुंची थी, जहां उसे स्पेन के हाथों हार का सामना करना पड़ा. खिताबी मुकाबले में हार के बाद मेसी की आंखों से आंसू छलक पड़े थे.

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