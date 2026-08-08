'बचाओ-बचाओ' चिल्लाते रहे पति-पत्नी, बेखौफ लुटेरे महिला की चेन झपटकर फरार... CCTV में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात

पंजाब के जालंधर में स्थित शिव विहार में सुबह-सुबह स्नेचरों ने एक दंपति को निशाना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया. घटना सुबह करीब 8 बजे की बताई जा रही है. हथियारों से लैस बाइक सवार दो युवक इलाके में पहुंचे और सड़क किनारे बाइक खड़ी कर दी. इसके बाद उन्होंने पैदल गुजर रहे पति-पत्नी को अपना निशाना बनाया.

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CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि दंपति गली से पैदल गुजर रहे थे. जैसे ही दोनों बाइक सवार युवकों के पास से आगे बढ़ने लगे, बदमाश अचानक उनके सामने आ गए. दोनों आरोपियों ने हथियार निकालकर दंपति को डराना शुरू कर दिया. हथियार देखकर पति-पत्नी घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगाने लगे.

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वारदात के दौरान पीड़ित दंपति लगातार 'बचाओ-बचाओ' चिल्लाते रहे. CCTV में उनकी आवाज भी साफ सुनाई दे रही है. इसके बावजूद आसपास से कोई व्यक्ति उनकी मदद के लिए बाहर नहीं आया. बदमाशों ने हथियार से हमला करने की धमकी देकर दोनों को भयभीत किया और इसी दौरान महिला के गले से चेन छीन ली.

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हथियार दिखाकर महिला से छीनी चेन

चेन छीनने के बाद दोनों स्नेचर तेजी से अपनी बाइक की तरफ बढ़े और मौके से फरार हो गए. दोनों आरोपियों ने अपने चेहरे ढक रखे थे, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया. पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. फुटेज सामने आने के बाद वारदात का खौफनाक अंदाज साफ नजर आ रहा है.

घटना के बाद शिव विहार और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों के बीच दिन के उजाले में हथियारबंद बदमाशों द्वारा इस तरह वारदात को अंजाम दिए जाने को लेकर चिंता है. लोगों का कहना है कि अगर सुबह के समय भी बदमाश इस तरह बेखौफ घूमकर लूट कर सकते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

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इस घटना ने पुलिस के अपराध पर नकेल कसने के दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. दिनदहाड़े हुई स्नेचिंग की इस वारदात ने इलाके में पुलिसिंग और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज कर दी है. फिलहाल CCTV फुटेज पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हो सकती है, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश की जा सकती है.

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

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CCTV फुटेज में दोनों संदिग्धों की गतिविधियां रिकॉर्ड हुई हैं. बाइक से पहुंचने के बाद उनका सड़क किनारे रुकना, दंपति के पास पहुंचना, हथियार दिखाकर डराना और महिला से चेन छीनकर भागना कैमरे में कैद हुआ है. दोनों बदमाशों के चेहरे ढके होने के कारण पुलिस के सामने उनकी पहचान करना चुनौती हो सकती है.

पीड़ित दंपति ने वारदात के दौरान लगातार लोगों से बचाने की अपील की, लेकिन किसी के बाहर नहीं आने से बदमाशों के हौसले और बढ़ गए. घटना के बाद स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर डर बना हुआ है. दिनदहाड़े हुई इस घटना ने शहर में सक्रिय स्नेचरों को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है.

फिलहाल, इस घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर नजर है. स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि फुटेज के आधार पर हथियारबंद स्नेचरों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. वहीं, वारदात के बाद शिव विहार के लोगों में पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग भी उठ रही है.

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