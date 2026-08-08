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'अरे तुमको खुलेआम घूमते शर्म नहीं आती...', लेडी होमगार्ड ने कपल को दी धमकी, बोली- सोशल मीडिया पर डाल दूंगी वीडियो

Surat Viral Video: सूरत में बाइक सवार कपल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देने वाली महिला होमगार्ड से भिड़ा युवक. उनके बीच जमकर बहस हुई.

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महिला होमगार्ड और युवक के बीच तीखी बहस.(Photo:Screengrab)
महिला होमगार्ड और युवक के बीच तीखी बहस.(Photo:Screengrab)

गुजरात के सूरत शहर से एक अजीबोगरीब और गंभीर सवाल उठाने वाला मामला सामने आया है. यहां के खरवरनगर BRTS बस स्टैंड के पास बाइक सवार एक युवक और उसकी महिला मित्र का वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देने को लेकर महिला होमगार्ड और युवक के बीच जोरदार बहस हो गई. इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

वायरल वीडियो के अनुसार, एक युवक अपनी महिला मित्र के साथ बाइक से खरवरनगर बीआरटीएस बस स्टैंड के पास से गुजर रहा था. इसी दौरान वहां ड्यूटी पर तैनात एक महिला होमगार्ड ने अचानक अपने मोबाइल से उनका फोटो और वीडियो बनाना शुरू कर दिया. 

जब युवक ने वीडियो बनाने का विरोध किया, तो महिला होमगार्ड ने कहा, ''अरे खुलेआम चलते हो तब तुमको शर्म नहीं आती? सोशल मीडिया पर डाल दूंगी तो? मैं बता दूं तो कौन सा गुनाह हो गया?''

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होमगार्ड की इस बात पर युवक भड़क गया और उसने सीधे सवाल दागा, ''आप हमारी परमिशन के बिना फोटो-वीडियो कैसे खींच सकती हैं? किस पर्पस से खींचा? क्या पब्लिक में कोई भी फोटो खींच लेगा तो सही रहेगा? आप मुझे धमकी दे रही हैं कि सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगी.''

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112 पर कॉल और इंचार्ज बुलाने की चेतावनी

बहस के दौरान स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब महिला होमगार्ड ने युवक से उसके माता-पिता का नंबर मांगने की कोशिश की और आगे बढ़कर बात करने लगी.

इस पर युवक ने हाथ न लगाने की हिदायत देते हुए कहा, ''हाथ नहीं लगाने का बोला न तेरे को... मैं इज्जत से बात कर रहा हूं. आपका इंचार्ज कौन है, मुझे उनसे बात करनी है. नहीं तो मैं 112 नंबर पर कॉल कर रहा हूं.'' देखें VIDEO:- 

मामला बढ़ता देख मौके पर अन्य होमगार्ड जवान भी पहुंच गए. उन्होंने बीच-बचाव करते हुए दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया. पुलिस के अनुसार, इस संबंध में फिलहाल किसी भी पक्ष ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है.
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