scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 8 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात से सियासी गलियारे में खलबली मच गई है. राघव चड्ढा ने इसे एक यादगार सुबह बताया है. पंजाब चुनाव से पहले हुई इस मुलाकात के बाद अटकलों का बाज़ार गर्म हो गया है.

Advertisement
X
राघव चड्ढा और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात
राघव चड्ढा और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद राघव चड्ढा की शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अचानक मुलाकात हुई. वहीं, भारत सरकार ने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स बनाने के लिए फ्रांस गवर्मेंट के साथ हाथ मिलाया. इन खबरों के अलावा, बल्लेबाज़ साई सुदर्शन चोट के कारण भारत और श्रीलंका पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हुए. पढ़ें शनिवार शाम की बड़ी खबरें.

पंजाब में मिलेगा बिग रोल? राघव चड्ढा की PM मोदी से मुलाकात पर होने लगी चर्चा

BJP सांसद राघव चड्ढा की शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अचानक मुलाक़ात हुई. राघव चड्ढा ने मुलाक़ात की तस्वीरें एक्स पर शेयर कर इसे यादगार सुबह बताया. उन्होंने पीएम से बातचीत को विस्तृत और ज्ञानवर्धक बताया, लेकिन इसका ब्योरा साझा नहीं किया. पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हुई इस मुलाक़ात ने कई अटकलों को हवा दे दी है.

चीन-अमेरिका से आगे निकलेगा भारत, फ्रांस के साथ बनाएगा 6th जेनरेशन फाइटर जेट

भारत के फ्रांस के साथ मिलकर छठी पीढ़ी के फाइटर जेट बनाएगा. सरकार ने फ्रांस के नेतृत्व वाले फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम (FCAS) में शामिल होने के लिए ठोस प्रयास कर चुका है. रक्षा मंत्रालय ने संसदीय स्थाई समिति को ये जानकारी दी है. यह कदम भारत की वायु शक्ति को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Uttarakhand CM Dhami reaction on Rishabh Pant post:
पढ़ें 8 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
Top news today Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 8 अगस्त 2026, शनिवार की अहम खबरें
MEA on America's Claim on FCRA Bill
पढ़ें 7 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
Top news today Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 7 अगस्त 2026, शुक्रवार की अहम खबरें
IND vs SL Pitch
पढ़ें 6 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
Advertisement

IND vs SL: टीम इंड‍िया को करारा झटका, साई सुदर्शन चोट के चलते श्रीलंका सीरीज से बाहर... अब किसे म‍िलेगा मौका?

भारत को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ से पहले झटका लगा है. बल्लेबाज़ साई सुदर्शन चोट के कारण टेस्ट सीरीज़ से बाहर हो गए हैं. पैर के अंगूठे में चोट के चलते वह बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे थे, लेकिन पूरी तरह फिट नहीं हो सके. भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गॉल में खेला जाएगा. 

दिल्ली में मॉनसून का प्रकोप, जमकर बरसे बादल... 15 साल का रिकॉर्ड टूटा

दिल्ली NCR में शुक्रवार की भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ. कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं. सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम लगा रहा. अगस्त के पहले सात दिनों में राजधानी में कुल 127 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो 2011 के बाद इस अवधि में सबसे ज़्यादा है. पिछले दो दशकों में इस अवधि में औसतन सिर्फ 42 मिलीमीटर बारिश होती थी.

CM योगी की शिव भक्ति... मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा- VIDEO

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के मोदीपुरम क्षेत्र में कांवड़ यात्रियों का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया. उन्होंने शिवभक्त कांवड़ियों पर फूल बरसाए और उनकी सफल यात्रा की शुभकामनाएं दीं. श्रावण मास में कांवड़ियों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण भी किया.

Advertisement

UP चुनाव की तैयारियां तेज! BJP ने नए जिला प्रभारियों का किया ऐलान

यूपी चुनाव को लेकर BJP ने संगठन में बदलाव करते हुए जिला प्रभारियों का ऐलान किया है. प्रदेश महामंत्री राजेश चौधरी को युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है. गीता शाक्य को ब्रज, रामप्रताप सिंह को पश्चिम, शंकर लाल लोधी को कानपुर-बुंदेलखंड, दिलीप पटेल को अवध, रमेश सिंह को काशी और अभिजात मिश्रा को गोरखपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

राशिद खान ने रच दिया नया इतिहास, ODI में ऐसा करने वाले पहले स्पिनर, आयरिश टीम हुई पस्त

अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद ख़ान ने वनडे क्रिकेट में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. आयरलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में राशिद ने 34 रन देकर 6 विकेट चटकाए. उनकी घातक गेंदबाज़ी के दम पर अफगानिस्तान ने आयरलैंड को 92 रनों से हरा दिया. अफगानिस्तान के 299 रन के जवाब में आयरलैंड की टीम 207 रन पर सिमट गई.

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे TMC सांसद अभिषेक बनर्जी, विदेश में इलाज के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार किया गया था. अभिषेक बनर्जी ने विदेश में इलाज की अनुमति मांगते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे 5 अगस्त को खारिज कर दिया गया था.

Advertisement

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और अविका गोर को हुआ डेंगू, अस्पताल में हुईं भर्ती, शेयर किया हेल्थ अपडेट

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की तबीयत अचानक बिगड़ गई. डेंगू की पुष्टि होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. स्वरा ने खुद इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी फैंस के साथ शेयर की. वहीं, अविका गौर भी डेंगू की चपेट में आ गईं. अविका के पति मिलिंद ने बताया कि अविका को तेज़ बुखार था, जांच में डेंगू की पुष्टि हुई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    VIDEO: रूसी हमलों से दहला यूक्रेन, इमारतें, वाहन, दुकानें सब जलकर खाक |
    रस्सी से बंधे हाथ, कैदियों वाली ड्रेस, 'भगत सिंह-सुखदेव-राजगुरु भी लाए कांवड़, VIDEO |
    Toxic Trailer: इट्स यश वर्सेज यश! हैरतअंगेज विजुअल्स, इंटीमेसी नहीं ड्रामा और खून-खराबे से भरपूर है टॉक्सिक का ट्रेलर |
    छाता या रेनकोट नहीं, यहां बारिश में घर से निकलने के लिए 'बूट' है सहारा... सालभर रहता है पानी, सांपों के खौफ में कट रही जिंदगी |
    'सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता', प्रयागराज में छात्रों से राहुल गांधी का संवाद LIVE |
    पीएम मोदी और नितिन नवीन से मिले CM योगी, यूपी चुनाव पर मंथन तेज |
    शाइस्ता पर यूपी पुलिस की नजर, बेटे अबान के जनाजे में होगी शामिल? देखें |
    How to Keep Sugar Dry: नमी और सीलन से डिब्बे में जम गई है चीनी, डाल दें ये एक चीज, महीने तक रहेगी सूखी और फ्रेश |
    Dark Circles Home Remedy: महंगी अंडर-आई क्रीम छोड़ें, आलू से हटाएं डार्क सर्कल्स! ऐसे करें इस्तेमाल |
    रांची के छात्रों को मिला ‘कॉकरोचों’ का साथ, देवेंद्रनाथ महतो से मिला डेलिगेशन
    Advertisement