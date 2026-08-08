scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टॉक्सिक के ट्रेलर में दिखा यश का बोल्ड 'न्यूड' लुक, सीन देख लोगों के उड़े होश

'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का ट्रेलर 8 अगस्त को रिलीज हो गया. जिसमें एक्टर यश एक हिंसक कहानी के केंद्र में हैं. ट्रेलर में कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, नयनतारा और रुक्मिणी वसंत भी अहम किरदारों में नजर आ रही हैं.

Advertisement
X
यश का नया अवतार (Photo: YT/ KVN PRODUCTIONS)
यश का नया अवतार (Photo: YT/ KVN PRODUCTIONS)

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) के फर्स्ट लुक टीजर ने रिलीज होते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था. उस वक्त टीजर में दिखाए गए एक बोल्ड सेक्स सीन को लेकर मेकर्स को काफी खरी-खोटी सुननी पड़ी थी और लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की थी. लेकिन अब मेकर्स ने फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर जारी कर दिया है. ट्रेलर में भले ही इंटीमेट सीन्स को जगह न मिली हो, मगर यश का अब तक का सबसे हैरान कर देने वाला और बोल्ड अवतार सामने आया है, जिसने फैंस के रोंगटे खड़े कर दिए हैं.

ट्रेलर में दिखा यश का न्यूड अवतार 
'टॉक्सिक' के ट्रेलर में यश एकदम अलग और निर्भीक अंदाज में नजर आ रहे हैं. एक सीन में उनका न्यूड अवतार दिखाई देता है, जहाँ वह हाथ में शराब की बोतल थामे बिना कपड़ों के खड़े नजर आ रहे हैं. इस दृश्य के दौरान रुक्मणी वसंत का किरदार यश से कहता है, 'मैं एक सभ्य बातचीत की उम्मीद कर रही थी.' इस पर यश अपने रौबदार अंदाज में पलटकर जवाब देते हैं, 'क्या मैं तुम्हें सभ्य लगता हूं?' सोशल मीडिया पर यश का यह बेबाक लुक और उनका संवाद तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी जहां एक तरफ खूब तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं.


यहां देखिए ट्रेलर

सम्बंधित ख़बरें

Yash starrer Toxic Trailer
इंटीमेसी नहीं ड्रामा और खून-खराबे से भरपूर है टॉक्सिक का ट्रेलर
Lokesh Kanagaraj, Wamiqa Gabbi starrer DC movie review
Review: अनिरुद्ध के म्यूजिक से सजी DC, वामिका उड़ाएंगी होश
Joseph Vijay, Pawan Singh,
Film Wrap: नहीं होगा विजय का तलाक! पवन सिंह पर लगे आरोप
CM Vijay wife Sangeetha withdraws divorce petition
CM विजय का नहीं होगा तलाक! पत्नी ने अचानक वापस ली अर्जी
Priya Prakash Varrier
'भगवा' ड्रेस क्यों पहनी है?, एक्ट्रेस से हुआ सवाल, की बोलती बंद

खौफनाक एक्शन और वॉयलेंस
फिल्म का ट्रेलर शुरू होते ही दर्शकों को पहले हेडफोन इस्तेमाल करने की हिदायत और चेतावनी दी गई है. ट्रेलर बेहद डरावना और सिहरन पैदा करने वाला है. इसमें खतरनाक एक्शन सीन्स के साथ-साथ कई ऐसे हिंसक दृश्य शामिल किए गए हैं जो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं हैं. पूरे ट्रेलर में बैकग्राउंड म्यूजिक और यश का भयानक रूप एक अजीब सा सस्पेंस और डर का माहौल तैयार करता है.

Advertisement

इंटीमेट सीन्स से बनाई दूरी
टीजर में दिखाए गए सीन्स के बाद दर्शकों को लग रहा था कि यह एक एडल्ट-ओरिएंटेड फिल्म होगी और इसमें ढेर सारे बोल्ड व इंटीमेट सीन्स देखने को मिलेंगे. हालांकि मेकर्स ने ट्रेलर में ऐसे सीन्स से पूरी तरह दूरी बना ली है. इस बार फोकस रोमांस के बजाय पूरी तरह से खौफनाक और ज़बरदस्त एक्शन पर रखा गया है. अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जब फिल्म सेंसर बोर्ड के पास जाएगी, तो इसे कौन-सा सर्टिफिकेट दिया जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'बचाओ-बचाओ' चिल्लाते रहे पति-पत्नी, बेखौफ लुटेरे महिला की चेन झपटकर फरार... CCTV में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात |
    क्या जेन-Z अब देश की सियासत के केंद्र में आ गया? राजीव के साथ देखें दंगल |
    पैरोल पर प्रयागराज लाए गए अली और उमर, कड़ी सुरक्षा के बीच सुपुर्द-ए-खाक हुआ Atiq का बेटा |
    लियोनेल मेसी पर टूटा दुखों का पहाड़... पिता जॉर्ज का लंबी बीमारी के बाद निधन |
    Khurchan Mithai Recipe: 5 किलो दूध को पकाकर बनाएं 1 किलो खुरचन मिठाई, 115 साल पुराना है इतिहास, जानें आसान रेसिपी |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 8 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    VIDEO: रूसी हमलों से दहला यूक्रेन, इमारतें, वाहन, दुकानें सब जलकर खाक |
    रस्सी से बंधे हाथ, कैदियों वाली ड्रेस, 'भगत सिंह-सुखदेव-राजगुरु' भी लाए कांवड़, VIDEO |
    Toxic Trailer: इट्स यश वर्सेज यश! हैरतअंगेज विजुअल्स, इंटीमेसी नहीं ड्रामा और खून-खराबे से भरपूर है टॉक्सिक का ट्रेलर |
    छाता या रेनकोट नहीं, यहां बारिश में घर से निकलने के लिए 'बूट' है सहारा... सालभर रहता है पानी, सांपों के खौफ में कट रही जिंदगी
    Advertisement