टॉक्सिक के ट्रेलर में दिखा यश का बोल्ड 'न्यूड' लुक, सीन देख लोगों के उड़े होश

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) के फर्स्ट लुक टीजर ने रिलीज होते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था. उस वक्त टीजर में दिखाए गए एक बोल्ड सेक्स सीन को लेकर मेकर्स को काफी खरी-खोटी सुननी पड़ी थी और लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की थी. लेकिन अब मेकर्स ने फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर जारी कर दिया है. ट्रेलर में भले ही इंटीमेट सीन्स को जगह न मिली हो, मगर यश का अब तक का सबसे हैरान कर देने वाला और बोल्ड अवतार सामने आया है, जिसने फैंस के रोंगटे खड़े कर दिए हैं.

और पढ़ें

ट्रेलर में दिखा यश का न्यूड अवतार

'टॉक्सिक' के ट्रेलर में यश एकदम अलग और निर्भीक अंदाज में नजर आ रहे हैं. एक सीन में उनका न्यूड अवतार दिखाई देता है, जहाँ वह हाथ में शराब की बोतल थामे बिना कपड़ों के खड़े नजर आ रहे हैं. इस दृश्य के दौरान रुक्मणी वसंत का किरदार यश से कहता है, 'मैं एक सभ्य बातचीत की उम्मीद कर रही थी.' इस पर यश अपने रौबदार अंदाज में पलटकर जवाब देते हैं, 'क्या मैं तुम्हें सभ्य लगता हूं?' सोशल मीडिया पर यश का यह बेबाक लुक और उनका संवाद तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी जहां एक तरफ खूब तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं.



यहां देखिए ट्रेलर

खौफनाक एक्शन और वॉयलेंस

फिल्म का ट्रेलर शुरू होते ही दर्शकों को पहले हेडफोन इस्तेमाल करने की हिदायत और चेतावनी दी गई है. ट्रेलर बेहद डरावना और सिहरन पैदा करने वाला है. इसमें खतरनाक एक्शन सीन्स के साथ-साथ कई ऐसे हिंसक दृश्य शामिल किए गए हैं जो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं हैं. पूरे ट्रेलर में बैकग्राउंड म्यूजिक और यश का भयानक रूप एक अजीब सा सस्पेंस और डर का माहौल तैयार करता है.

Advertisement

इंटीमेट सीन्स से बनाई दूरी

टीजर में दिखाए गए सीन्स के बाद दर्शकों को लग रहा था कि यह एक एडल्ट-ओरिएंटेड फिल्म होगी और इसमें ढेर सारे बोल्ड व इंटीमेट सीन्स देखने को मिलेंगे. हालांकि मेकर्स ने ट्रेलर में ऐसे सीन्स से पूरी तरह दूरी बना ली है. इस बार फोकस रोमांस के बजाय पूरी तरह से खौफनाक और ज़बरदस्त एक्शन पर रखा गया है. अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जब फिल्म सेंसर बोर्ड के पास जाएगी, तो इसे कौन-सा सर्टिफिकेट दिया जाता है.

---- समाप्त ----