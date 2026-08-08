Khurchan Mithai Recipe: 5 किलो दूध को पकाकर बनाएं 1 किलो खुरचन मिठाई, 115 साल पुराना है इतिहास, जानें आसान रेसिपी

Khurchan Mithai Recipe: भारत में तरह-तरह की मिठाइयां मिलती है और हर मिठाई के पीछे कोई न कोई दिलचस्प कहानी जरूर छिपी होती है. कहीं यह किसी राजा की पसंद बनी, तो कहीं किसी छोटे से कस्बे की पहचान. ऐसी ही एक मिठाई है खुरचन, जिसे देखते ही मलाई की मोटी परतें और दूध की सौंधी खुशबू मन को लुभा लेती है. कहते हैं कि पहले इसे राजघरानों में खास मेहमानों के लिए बनाया जाता था. धीरे-धीरे इसका स्वाद इतना मशहूर हुआ कि आज मध्य प्रदेश के सतना और उत्तर प्रदेश के खुर्जा, दोनों ही जगहों की खास पहचान बन चुका है.

और पढ़ें

बिना किसी रंग, फ्लेवर या केमिकल के सिर्फ दूध से तैयार होने वाली यह मिठाई आज भी अपनी पारंपरिक विधि की वजह से लोगों की पहली पसंद बनी हुई है. खुरचन पूरी तरह दूध से बनने वाली पारंपरिक भारतीय मिठाई है. इसे तैयार करने के लिए ताजा दूध को कई घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता है. इस दौरान कड़ाही के किनारों पर मलाई की मोटी परत जमती रहती है. इन्हीं परतों को सावधानी से निकालकर एक के ऊपर एक लगाया जाता है और आखिर में हल्की मिठास के साथ खुरचन तैयार होती है.

खुरचन से जुड़ी दिलचस्प कहानी

लोककथाओं के मुताबिक, मध्य प्रदेश के नागौद राजघराने में पंडित वैद्यनाथ नाम के दरबारी अपने घर के दूध से यह मिठाई बनाया करते थे. जब राजा ने इसका स्वाद चखा तो वे इसके मुरीद हो गए, समय के साथ सतना की यह मिठाई दूर-दूर तक फेमस हो गई. वहीं उत्तर प्रदेश के खुर्जा में भी करीब 115 साल पुरानी परंपरा से खुरचन बनाई जा रही है. आज भी कई पुराने परिवार उसी पारंपरिक तरीके से इसे तैयार करते हैं, जिससे इसका असली स्वाद बरकरार रहता है.

Advertisement

क्यों खास है खुरचन?

पूरी तरह शुद्ध दूध से बनाई जाती है.

इसमें किसी तरह का केमिकल या रंग नहीं मिलाया जाता.

मलाई की मुलायम परतें इसे अलग स्वाद देती हैं.

यह न ज्यादा मीठी होती है और न ही भारी लगती है.

दूध की प्राकृतिक मिठास इसका सबसे बड़ा गुण है.



खुरचन मिठाई बनाने के लिए सामग्री

5 लीटर फुल क्रीम ताजा दूध

2-3 बड़े चम्मच चीनी (इच्छानुसार)

इलायची पाउडर

पिस्ता या बादाम की कतरन (गार्निश के लिए)

खुरचन बनाने की आसान विधि

सबसे पहले एक चौड़ी और भारी लोहे की कड़ाही में दूध डालकर स्लो फ्लेम पर पकाएं. दूध उबलने के दौरान कड़ाही के किनारों पर मलाई की परत जमने लगेगी. इसे धीरे-धीरे किनारे पर चिपकाते रहें. जब दूध काफी कम हो जाए और पर्याप्त मलाई की परतें बन जाएं, तो गैस बंद कर दें. परतों को ठंडा होने दें और फिर सावधानी से निकालकर एक प्लेट में जमा लें. चाहें तो ऊपर से हल्की चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालें. फ्रिज में 1 से 2 घंटे ठंडा करें और फिर टुकड़ों में काटकर सर्व करें.

बाजार में कितनी होती है कीमत?

खुरचन बनाने में काफी समय और ज्यादा मात्रा में दूध लगता है. लगभग 5 लीटर दूध से करीब 1 किलो खुरचन तैयार होती है. यही वजह है कि इसकी कीमत आमतौर पर 400 से 600 रुपये प्रति किलो तक होती है.

Advertisement

स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो बार-बार याद आए

खुरचन की सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी है. इसमें दूध की असली खुशबू, मलाई की मुलायम परतें और हल्की मिठास हर निवाले को खास बना देती है. अगर आपको पारंपरिक भारतीय मिठाइयों का स्वाद पसंद है, तो घर पर बनी खुरचन एक बार जरूर ट्राई करें. यह स्वाद आपको पुराने दौर की शुद्ध मिठाइयों की याद दिला देगा.

---- समाप्त ----