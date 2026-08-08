scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Khurchan Mithai Recipe: 5 किलो दूध को पकाकर बनाएं 1 किलो खुरचन मिठाई, 115 साल पुराना है इतिहास, जानें आसान रेसिपी

उत्तर प्रदेश के खुर्जा में भी करीब 115 साल पुरानी परंपरा से खुरचन बनाई जा रही है.  आज भी कई पुराने परिवार उसी पारंपरिक तरीके से इसे तैयार करते हैं, जिससे इसका असली स्वाद बरकरार रहता है. इस मिठाई को आप भी सिर्फ 4 चीजों से अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं, आइए आपको इसे बनाने का आसान तरीका बताते हैं.

Advertisement
X
दूध से खुरचन मिठाई बना सकते हैं. (PHOTO:AI)
दूध से खुरचन मिठाई बना सकते हैं. (PHOTO:AI)

Khurchan Mithai Recipe: भारत में तरह-तरह की मिठाइयां मिलती है और हर मिठाई के पीछे कोई न कोई दिलचस्प कहानी जरूर छिपी होती है.  कहीं यह किसी राजा की पसंद बनी, तो कहीं किसी छोटे से कस्बे की पहचान.  ऐसी ही एक मिठाई है खुरचन, जिसे देखते ही मलाई की मोटी परतें और दूध की सौंधी खुशबू मन को लुभा लेती है. कहते हैं कि पहले इसे राजघरानों में खास मेहमानों के लिए बनाया जाता था. धीरे-धीरे इसका स्वाद इतना मशहूर हुआ कि आज मध्य प्रदेश के सतना और उत्तर प्रदेश के खुर्जा, दोनों ही जगहों की खास पहचान बन चुका है.  

बिना किसी रंग, फ्लेवर या केमिकल के सिर्फ दूध से तैयार होने वाली यह मिठाई आज भी अपनी पारंपरिक विधि की वजह से लोगों की पहली पसंद बनी हुई है. खुरचन पूरी तरह दूध से बनने वाली पारंपरिक भारतीय मिठाई है. इसे तैयार करने के लिए ताजा दूध को कई घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता है. इस दौरान कड़ाही के किनारों पर मलाई की मोटी परत जमती रहती है. इन्हीं परतों को सावधानी से निकालकर एक के ऊपर एक लगाया जाता है और आखिर में हल्की मिठास के साथ खुरचन तैयार होती है. 

खुरचन से जुड़ी दिलचस्प कहानी

सम्बंधित ख़बरें

iron gate cleaning tips
बारिश में लोहे के गेट पर जंग? घर की 3 चीजों से हटाएं, लौट आएगी चमक!
gud makhana paag
बिना चीनी सिर्फ 2 चीजों से बनाएं क्रंची गुड़ मखाना पाग, आसान है बनाना
monsoon avoid these vegitables
Worst Vegetables for Monsoon: बारिश में भूलकर भी न खाएं ये 5 सब्जियां, बढ़ सकता है बीमारियों का खतरा! जानें क्या खाएं?
P.G. Sittenfeld shares his journey
'मैं फोन का गुलाम था, जेल गया तो...', इस कैदी की आपबीती उड़ा देगी होश
how to make halwai style imarti
बारिश में बनाएं कुरकुरी और रसीली मावा इमरती, आसान है रेसिपी

लोककथाओं के मुताबिक, मध्य प्रदेश के नागौद राजघराने में पंडित वैद्यनाथ नाम के दरबारी अपने घर के दूध से यह मिठाई बनाया करते थे. जब राजा ने इसका स्वाद चखा तो वे इसके मुरीद हो गए, समय के साथ सतना की यह मिठाई दूर-दूर तक फेमस हो गई. वहीं उत्तर प्रदेश के खुर्जा में भी करीब 115 साल पुरानी परंपरा से खुरचन बनाई जा रही है. आज भी कई पुराने परिवार उसी पारंपरिक तरीके से इसे तैयार करते हैं, जिससे इसका असली स्वाद बरकरार रहता है. 

Advertisement

क्यों खास है खुरचन?

  • पूरी तरह शुद्ध दूध से बनाई जाती है. 
  • इसमें किसी तरह का केमिकल या रंग नहीं मिलाया जाता. 
  • मलाई की मुलायम परतें इसे अलग स्वाद देती हैं. 
  • यह न ज्यादा मीठी होती है और न ही भारी लगती है. 
  • दूध की प्राकृतिक मिठास इसका सबसे बड़ा गुण है. 
  •  

खुरचन मिठाई बनाने के लिए सामग्री

  • 5 लीटर फुल क्रीम ताजा दूध
  • 2-3 बड़े चम्मच चीनी (इच्छानुसार)
  • इलायची पाउडर 
  • पिस्ता या बादाम की कतरन (गार्निश के लिए)

खुरचन बनाने की आसान विधि

  1.  सबसे पहले एक चौड़ी और भारी लोहे की कड़ाही में दूध डालकर स्लो फ्लेम पर पकाएं. 
  2.  दूध उबलने के दौरान कड़ाही के किनारों पर मलाई की परत जमने लगेगी. इसे धीरे-धीरे किनारे पर चिपकाते रहें. 
  3. जब दूध काफी कम हो जाए और पर्याप्त मलाई की परतें बन जाएं, तो गैस बंद कर दें. 
  4.  परतों को ठंडा होने दें और फिर सावधानी से निकालकर एक प्लेट में जमा लें. 
  5.  चाहें तो ऊपर से हल्की चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालें. 
  6. फ्रिज में 1 से 2 घंटे ठंडा करें और फिर टुकड़ों में काटकर सर्व करें. 

बाजार में कितनी होती है कीमत?

खुरचन बनाने में काफी समय और ज्यादा मात्रा में दूध लगता है. लगभग 5 लीटर दूध से करीब 1 किलो खुरचन तैयार होती है. यही वजह है कि इसकी कीमत आमतौर पर 400 से 600 रुपये प्रति किलो तक होती है. 

Advertisement

स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो बार-बार याद आए

खुरचन की सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी है. इसमें दूध की असली खुशबू, मलाई की मुलायम परतें और हल्की मिठास हर निवाले को खास बना देती है. अगर आपको पारंपरिक भारतीय मिठाइयों का स्वाद पसंद है, तो घर पर बनी खुरचन एक बार जरूर ट्राई करें. यह स्वाद आपको पुराने दौर की शुद्ध मिठाइयों की याद दिला देगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Homemade Chips: आलू के चिप्स भूल जाएंगे बच्चे! घर पर बिना तले बनाएं 8 सब्जियों के क्रिस्पी और रंगीन चिप्स |
    क्या अखिलेश का नया PDA बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगा? अंजना के साथ देखें हल्ला बोल |
    सत्यनारायण पूजा का प्रसाद खाने से 100 से ज्यादा बीमार, उल्टी-दस्त से अफरा-तफरी, मेडिकल टीम तैनात |
    Surya Grahan 2026 Shivratri: शिवरात्रि के कुछ घंटे बाद सूर्य ग्रहण! जानें कब मिलेगा जल चढ़ाने का शुभ मुहूर्त |
    हवेली की तुड़ाई में मिला खजाना तो रातों-रात बदली किस्मत, आरोपियों के अचानक अमीर बनने से खुला राज |
    ईरान ने दिए US को जंग में हुए नुकसान के सबूत! फाइटर जेट के मलबे की तस्वीरें की जारी |
    Surat के कैनाल रोड पर हुआ भीषण कार हादसा, हवा में 180 डिग्री घूमी कार! |
    टॉक्सिक के ट्रेलर में दिखा यश का बोल्ड 'न्यूड' लुक, सीन देख लोगों के उड़े होश |
    'अरे तुमको खुलेआम घूमते शर्म नहीं आती...', लेडी होमगार्ड ने कपल को दी धमकी, बोली- सोशल मीडिया पर डाल दूंगी वीडियो |
    'बचाओ-बचाओ' चिल्लाते रहे पति-पत्नी, बेखौफ लुटेरे महिला की चेन झपटकर फरार... CCTV में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात
    Advertisement