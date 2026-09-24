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वैभव का तूफान, संजू की तड़ातड़ बैटिंग, एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया तैयार, कोच लक्ष्मण ने रखी पैनी नजर, देखें VIDEO

एशियन गेम्स 2026 के लिए टीम इंडिया ने तैयारियां तेज कर दी हैं. BCCI ने इंडोर ट्रेनिंग सेशन की वीडियो शेयर कीं, जहां वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन बल्लेबाजी में दम दिखाते नजर आए. वीवीएस लक्ष्मण की निगरानी में भारतीय टीम जापान में होने वाले मुकाबलों के लिए पूरी तरह तैयार हो रही है.

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एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम ने जमकर अभ्यास किया (Photo: BCCI)
एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम ने जमकर अभ्यास किया (Photo: BCCI)

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया ने एशियन गेम्स 2026 के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के इंडोर ट्रेनिंग सेशन की वीडियो शेयर की हैं, जिसमें खिलाड़ी पूरे जोश और फोकस के साथ प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं.

नेट्स में दिखा वैभव का दम

15 साल के वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर चर्चा में हैं. नेट्स में युवा बल्लेबाज ने अपने आक्रामक अंदाज से सबका ध्यान खींचा. एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में शामिल वैभव से फैन्स को बड़े शॉट्स और तेजतर्रार बल्लेबाजी की उम्मीद है.

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वैभव ने हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर भी अपनी बल्लेबाजी से सभी को इम्प्रेस किया था. जिम्बाब्वे दौरे पर वैभव को उनके जबरदस्त प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब भी मिला था. लेकिन उनको अफगान‍िस्तान सीरीज में उनको मौका नहीं म‍िला. एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में वैभव के साथ अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज भी शामिल हैं.

संजू सैमसन भी फुल फॉर्म में

इंडोर ट्रेनिंग में संजू सैमसन भी बल्लेबाजी करते दिखाई दिए. अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज की आक्रामक बल्लेबाजी टीम के लिए अहम हो सकती है. हाल के मुकाबलों में संजू और अभिषेक शर्मा की जोड़ी को टीम मैनेजमेंट का भरोसा मिला है. अफगानिस्तान सीरीज में भी संजू सैमसन ने शानदार प्रदर्शन किया था.

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यह भी पढ़ें: Asian Games: मैच हारकर भी जापानी गेंदबाज उड़ा रहे गर्दा, पहले भारत अब अफगान‍िस्तान संग क्रिकेट के मैदान में किया 'खेला'

28 सितंबर से अभियान

एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जापान में आयोजित हो रही है. भारत का पहला मुकाबला 28 सितंबर को होगा. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उतरने वाली टीम में युवा वैभव सूर्यवंशी से लेकर जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन जैसे अनुभवी नाम शामिल हैं.

अब निगाहें इस बात पर होगी कि भारतीय टीम मैदान पर कैसा प्रदर्शन करती है. एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी वीवीएस लक्ष्मण संभाल रहे हैं. खिलाड़ियों का फोकस अब एशियन गेम्स के मुकाबलों पर है.

यह भी पढ़ें: Asian Games: हॉकी में भारत का धमाका, साउथ कोरिया को 8-2 से रौंदा

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारत की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, विप्रज निगम.

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