GMADA गड़बड़ी में AAP नेताओं से जुड़े ठिकाने पर छापेमारी, सिसोदिया बोले- कुछ नहीं मिला

पंजाब के ग्रेटर मोहाली एरिया डेवेलपमेंट प्राधिकरण से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमतिताओं के मामले में ED ने छापेमारी की. ED के मुताबिक, इस छापेमारी में यह बात सामने आई है कि AAP नेता सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया GMADA अधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनौपचारिक बैठकें करते थे.

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ED का दावा है कि नीलामी से पहले GMADA की बिना बिकी जमीनों की रिजर्व कीमतों को कथित तौर पर धोखाधड़ी से कम किया गया. प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, ऐसा GMADA और पंजाब सरकार को लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने और बिल्डरों और नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था.

सत्येंद्र जैन और अमरेंद्र झा की अनौपचारिक बैठकें

प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि सत्येंद्र जैन के निर्देशों पर अनौपचारिक रूप से खास निर्णय लिए गए. इसमें नई नीलामी, भूमि अधिग्रहण और मुआवज़े का निर्धारण शामिल है. ED के मुताबिक, GMADA के वरिष्ठ अधिकारी फाइलें PUDA भवन से बाहर लाकर सत्येंद्र जैन और अमरेंद्र झा के साथ अनौपचारिक बैठक करते थे.

ED ने दावा किया कि चंडीगढ़ के सेक्टर 39 स्थित मकान नंबर 926 में बैठकें हुई. यह मकान आधिकारिक तौर पर AAP नेता और पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के अध्यक्ष सनी सिंह अहलूवालिया को आवंटित था. ED की ओर से आरोप लगाया गया है कि सत्येंद्र जैन इस मकान का इस्तेमाल GMADA से जुड़े मामलों को प्रभावित करने के लिए करते थे.

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एजेंसी के मुताबिक, इस जगह से GMADA से जुड़े फैसलों और निर्देशों को प्रभावित किया जाता था. जांच के दौरान, अधिकारियों के जब्त किए गए फोन से कुछ चैट मिलने का भी दावा किया गया है. एजेंसी के मुताबिक, इन चैट्स में पंजाब के नेताओं के रिश्तेदारों को हवाला भुगतान का भी जिक्र था. ED ने PMLA 2002 के तहत दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकूला और लुधियाना में 26 जगहों पर तलाशी और सर्वे अभियान चलाया.

इस कार्रवाई में तिरुपति इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, रेमिगेट बिल्डएस्टेट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, MB इंफ्राबिल्ड, मेरा बाबा रियलिटी एसोसिएट्स और मेरा बाबा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रमोटरों, निदेशकों और सहयोगियों को निशाना बनाया गया.

GMADA और पंजाब के आवास और शहरी विकास विभाग में भी सर्वे किए गए. तलाशी से पहले की जांच में कैश लेनदेन, फ़र्ज़ी शेयर प्रीमियम और दूसरी गड़बड़ियों के लिंक सामने आए.

कहां से हुई जांच की शुरुआत

बता दें, इस मामले में जांच की शुरुआत CBI की एक FIR से हुई, जिसमें तिरुपति के प्रमोटरों जगमोहन गर्ग और मनमोहन गर्ग पर फंड डायवर्जन (धन का गलत इस्तेमाल) के ज़रिए 238 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था. इसमें NSEL घोटाले से जुड़े लिंक, GMADA द्वारा Remigate को कथित तौर पर करीब 57 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाने के लिए बकाया राशि माफ करना और रद्द किए गए प्लॉट को दोबारा आवंटित करना शामिल है. PMLA की धारा 66(2) के तहत GMADA के वरिष्ठ अधिकारियों की कथित मिलीभगत की जानकारी दूसरी एजेंसियों के साथ शेयर की गई.

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जांच के दायरे में कई वरिष्ठ IAS, PCS अधिकारी और निजी कंपनियों से जुड़े लोग भी हैं. इनमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी विकास गर्ग, चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर संदीप ऋषि, एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अमरिंदर मल्ही, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर रोहित जिंदल और पूर्व चीफ एडमिनिस्ट्रेटर राजीव गुप्ता के नाम शामिल हैं.

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AAP ने किया विरोध

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने का कहना है कि चुनाव से पहले इस तरह के अभियान चलाकर राजनीतिक फायदा उठाने के बाद नाकाम रहने के बाद बीजेपी इस एजेंसी का सहारा ले रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी अब व्यवसायी, AAP कार्यकर्ता, नेता और सरकारी अफसरों को टारगेट करके पंजाब पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि ईडी अफ़सर बार-बार "ऊपर से ऑर्डर" का हवाला दे रहे हैं.

मनीष सिसोदिया ने कहा, "वे पंजाब में व्यापारियों के घरों में घुस रहे हैं. वे पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के घरों में घुस रहे हैं. वे उन अधिकारियों के घरों में घुस रहे हैं जो पंजाब सरकार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं. आप किस विभाग के स्कैम की जांच कर रहे हैं? आप कौन सी रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं?"

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