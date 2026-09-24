एशियन गेम्स 2026 में 24 सितंबर (गुरुवार) को कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क, निशिन में खेले गए मैच में जापान भले ही अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला 48 रन से हार गया, लेकिन जापान के गेंदबाजों ने अपने प्रदर्शन से खूब प्रभावित किया. जापान ने पहले गेंदबाजी करते हुए मजबूत अफगानिस्तान को 20 ओवर में सिर्फ 129/6 रन तक ही रोक दिया.

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जापान की गेंदबाजी में इब्राहिम ताकाहाशी सबसे प्रभावशाली रहे. उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 19 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. उनके अलावा शोमा सुगाया-स्लेटर ने 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट झटके. रिओ साकुरानो-थॉमस ने भी एक विकेट अपने नाम किया. खास बात यह है कि इब्राह‍िम ताकाहाशी ने भारत के ख‍िलाफ खेले गए एकमात्र में भी काफी प्रभाव‍ित किया था.

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जापान के गेंदबाजों ने अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. अफगानिस्तान पावरप्ले में 39 रन ही बना सका और 10 ओवर के बाद उसका स्कोर 52/2 था. आखिरी ओवरों में कुछ तेज रन जरूर आए, लेकिन जापान ने लगातार विकेट लेकर स्कोर को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया.

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अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद अकरम ने 34, कप्तान दरवेश रसूली ने 29 और मोहम्मद इशाक ने नाबाद 25* रन बनाए. इसके बावजूद जापान के गेंदबाजों ने अफगानिस्तान को 130 के पार नहीं जाने दिया.

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हालांकि 130 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जापान की टीम 19.3 ओवर में 81 रन पर ऑलआउट हो गई और अफगानिस्तान ने 48 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया. लेकिन जापान के गेंदबाजों का प्रदर्शन इस मैच में बेहद जबरदस्त रहा.

जापान की ओर से रिओ साकुरानो-थॉमस ने सबसे ज्यीदा 23 रन बनाए. वहीं, गेंदबाजी में अफगानिस्तान की ओर से अरब गुल मोमंद ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके.



जापान के गेंदबाजो ने टीम इंडिया के साथ 22 सितंबर को खेले गए टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था. जापान ने 5 ओवर के मैच में भारत को 32/4 रन पर ही रोक दिया था. टीम इंडिया के खिलाफ जापान की ओर से चार्ली हारा-हिंजे ने 2 विकेट झटके. वहीं, इब्राहिम ताकाहाशी और बेंजामिन इतो-डेविस को 1-1 विकेट मिले.

हालांकि, इस रोमांचक मुकाबले में जापान को 2 रन से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जापान की गेंदबाजी भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ बेहद दमदार रही थी.

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