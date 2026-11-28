सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग चरण के लिए मुंबई की टीम को बड़ी मजबूती मिली है. भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर इस चरण में मुंबई की ओर से खेलते नजर आएंगे. टूर्नामेंट का सुपर लीग चरण 30 नवंबर से नागपुर में शुरू होगा.

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श्रेयस अय्यर सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में मैदान पर उतरेंगे. सूर्यकुमार ने ग्रुप चरण में मुंबई की टीम की कमान संभाली थी. मुंबई ने अपने सात मुकाबलों में से छह में जीत दर्ज कर ग्रुप डी में टॉप हासिल किया. इस ग्रुप से विदर्भ की टीम ने भी सुपर लीग चरण के लिए क्वालिफाई किया.

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अय्यर न्यूजीलैंड दौरे के व्हाइट बॉल चरण के बाद पहली बार क्रिकेट खेलते नजर आएंगे. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को टी20 सीरीज में 3-2 से जीत दिलाई थी. इसके अलावा उन्होंने वनडे सीरीज के आखिरी दो मुकाबलों में भी भारतीय टीम की कप्तानी की थी. इन दो मैचों में भारत को एक जीत और एक हार मिली थी. टीम इंडिया ने वनडे सीरीज 3-1 से अपने नाम की थी.

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श्रेयस के जुड़ने से मुंबई की पहले से मजबूत बल्लेबाजी और दमदार हो गई है. टीम में पहले से अंगकृष रघुवंशी, मुशीर खान, सरफराज खान, सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. अय्यर की वापसी के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज हार्दिक तामोरे की भूमिका में बदलाव हो सकता है. तामोरे ने पहले मुकाबलों में ओपनिंग की थी, लेकिन अब उन्हें निचले मध्यक्रम में बल्लेबाजी करनी पड़ सकती है.

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श्रेयस पिछले कुछ दिनों से मुंबई के सीसीआई (CCI) में अभ्यास कर रहे थे. वह रविवार को टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ नागपुर के लिए रवाना होंगे.

मुंबई को सुपर लीग के ग्रुप बी में रखा गया है. इस ग्रुप में उसके साथ आंध्र, पंजाब और राजस्थान की टीमें हैं. मुंबई अपना पहला मुकाबला 30 नवंबर को आंध्र के खिलाफ खेलेगी. इसके बाद 2 दिसंबर को पंजाब और 4 दिसंबर को राजस्थान से उसका सामना होगा.

सुपर लीग के दोनों ग्रुप की शीर्ष टीमें 6 दिसंबर को होने वाले फाइनल में भिड़ेंगी.

मुंबई ने अब तक दो बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है. टीम ने पिछली बार 2024-25 के सीजन में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में यह ट्रॉफी अपने नाम की थी. तब बेंगलुरु में खेले गए फाइनल में मुंबई ने मध्य प्रदेश को पांच विकेट से हराकर खिताब जीता था.

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