फिल्म बनाने का असली मजा तब आता है जब जेब में पैसे कम हों, लेकिन दिमाग में आइडियाज की कमी न हो. कई बार बड़े बजट के बिना भी ऐसी चीजें पर्दे पर खड़ी कर दी जाती हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं. लेखक और निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने अपनी फिल्म 'हनुमान अंश' को लेकर ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है.

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उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने ट्रेन से जुड़ा एक बड़ा और शानदार सीन सिर्फ 11.5 लाख रुपये में तैयार कर लिया, जबकि अगर इसे असली ट्रेन के साथ शूट किया जाता तो खर्च करीब 1.5 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता था.

सीन की मांग और बजट की चुनौती

इस सीन में दिखाया गया है कि नीम करोली बाबा ट्रेन से नीचे उतरते हैं, उनके पीछे कई लोग बाहर निकलते हैं और फिर एक दूसरा इंजन आकर ट्रेन को खींचता है. विशाल के मुताबिक, इस पूरे दृश्य को फिल्माने के लिए करीब 16 शॉट्स की जरूरत थी. सीमित बजट वाली फिल्म के लिए इतने शॉट्स और ऐसा बड़ा सेटअप संभालना आसान नहीं था.

प्लाईवुड के ढांचे से बनी जुगाड़ की राह

टीम ने बजट कम होने के बावजूद अपने विजन से समझौता नहीं किया और बीच का रास्ता निकाला. विशाल ने बताया कि पहले सीन के कुछ हिस्से शूट कर लिए गए और बाकी काम पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए छोड़ दिया गया. जिस रिसॉर्ट में पूरी टीम रुकी हुई थी, वहीं प्लाईवुड की शीट्स कटवाकर एक बॉक्स जैसा ढांचा तैयार किया गया. इसी ढांचे को ट्रेन के डिब्बों का रेफरेंस मानकर आगे का काम बढ़ाया गया.

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उस जमाने में चलने वाली रोहिलखंड ट्रेन से प्रेरणा लेकर टीम ने ट्रेन और उसके आसपास के माहौल को लोकेशन के हिसाब से बारीकी से दोबारा तैयार किया. इसके बाद VFX और AI की मदद से ट्रेन के मॉडल और पूरे बैकग्राउंड को इस तरह निखारा गया कि वह पर्दे पर बिल्कुल असली और जीवंत लगे.

कम बजट में बड़ा असर

करीब 1.5 करोड़ रुपये में बनने वाले इस सीक्वेंस को महज 11.5 लाख रुपये में पूरा कर लेना बताता है कि हर बार बड़ी रकम ही कमाल नहीं करती. सही सोच, व्यावहारिक समझ और नई तकनीक का तालमेल हो तो कम बजट भी फिल्ममेकिंग में बड़ी ताकत बन सकता है.

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