बिहार के मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में ऐसा वाकया हुआ, जिसने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए. नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था. लेकिन अदालत तक पहुंचने से पहले ही वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. उसने हाथ से हथकड़ी सरकाई और भाग निकला. पुलिसकर्मी पीछा करते रह गए.

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मामला सीजीएम कैंपस गेट के पास का है. पुलिस एक आरोपी को पेशी के लिए कोर्ट लेकर पहुंची थी. वह नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी को गुरुवार को पारू थाना क्षेत्र से पकड़ा गया था. शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाना था.

इसी दौरान आरोपी ने मौका देखकर अपने हाथ से हथकड़ी सरका ली. इसके बाद वह पुलिसकर्मी को चकमा देकर कोर्ट परिसर से भाग निकला. साथ चल रहे पुलिसकर्मी ने उसे पकड़ने के लिए पीछा किया. कोर्ट में मौजूद कुछ लोगों ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ नहीं आया. घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरातफरी मच गई. मौके पर हथकड़ी भी मिली.

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एसडीपीओ सरैया अभिजीत कौर ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था. इसी दौरान वह पुलिसकर्मी को चकमा देकर फरार हो गया. उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. वहीं, साहेबगंज थाना प्रभारी सुनील कुमार के मुताबिक, आरोपी साहेबगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस उसकी तलाश में अलग-अलग जगहों पर दबिश दे रही है.

इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर कोर्ट परिसर में पुलिस की मौजूदगी के बावजूद आरोपी हथकड़ी कैसे सरका ले गया? क्या उसकी निगरानी में चूक हुई या सुरक्षा के दूसरे इंतजाम कमजोर थे? फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि वह पुलिस हिरासत से भागने में कैसे कामयाब हुआ.

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