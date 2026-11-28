कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को क्यूबेक के उस कानून को सही ठहराया, जिसके तहत सरकारी कर्मचारी नौकरी के दौरान धार्मिक प्रतीक नहीं पहन सकते. इस फैसले से उन संगठनों को झटका लगा है, जो इस कानून का विरोध कर रहे थे और इसे धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव मानते हैं.

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यह फैसला क्यूबेक की सरकार के लिए राजनीतिक जीत माना जा रहा है. हालांकि, इसके बाद कनाडा में धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को लेकर बहस फिर तेज हो गई है. रॉयटर्स के मुताबिक, यह मामला प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के लिए भी चुनौती बढ़ा सकता है, क्योंकि कनाडा पहले से व्यापार विवाद और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कनाडा को अमेरिका में मिलाने की धमकियों जैसे मुद्दों का सामना कर रहा है.

बिल 21 को क्यूबेक की पिछली सरकार ने 2019 में लागू किया था. इसका उद्देश्य सरकारी संस्थानों की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को बनाए रखना बताया गया था. कानून के तहत कुछ सरकारी कर्मचारियों, जिनमें शिक्षक और पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, को काम के दौरान धार्मिक प्रतीक पहनने से रोका गया है. इस कानून के तहत मुस्लिम महिलाओं के हिजाब, सिखों की पगड़ी और यहूदियों की धार्मिक टोपी जैसे प्रतीकों पर रोक लगती है. कुछ सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के लिए भी काम के दौरान धार्मिक प्रतीक नहीं दिखाने की शर्त रखी गई है.

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क्यूबेक सरकार ने इस कानून को कानूनी चुनौती से बचाने के लिए कनाडा के संविधान में मौजूद एक विशेष प्रावधान का इस्तेमाल किया था. इसे 'नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज' कहा जाता है. इसके जरिए सरकार कुछ मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर अस्थायी रूप से रोक लगा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान के इस्तेमाल को सही माना और बिल 21 को वैध ठहराया. कोर्ट ने कहा कि यह कानून एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज में राज्य की धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करने की क्यूबेक की वैध और ऐतिहासिक सोच पर आधारित है. हालांकि, कोर्ट ने कानून की एक धारा को गलत माना. कोर्ट के मुताबिक, क्यूबेक की नेशनल असेंबली के उन सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जिनकी धार्मिक मान्यताओं के कारण उन्हें चेहरे को ढकना जरूरी होता है.

संगठनों ने फैसले की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई संगठनों ने इसकी आलोचना की है. उनका कहना है कि इस फैसले से मौलिक अधिकारों की कानूनी सुरक्षा कमजोर हो सकती है और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर इसका ज्यादा असर पड़ सकता है. कनाडाई मुस्लिमों की राष्ट्रीय परिषद के प्रमुख स्टीफन ब्राउन ने कहा कि इस फैसले से देश की सरकारों को मौलिक अधिकारों पर रोक लगाने की काफी छूट मिल गई है. उन्होंने कहा कि बिल 21 की वजह से कई ऐसी मुस्लिम महिलाओं को शिक्षण की नौकरी छोड़नी पड़ी, जो धार्मिक कारणों से सिर ढकती हैं.



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