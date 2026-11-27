रोहित शर्मा एक बार फिर मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान बन गए हैं. आईपीएल 2027 में वह टीम की कमान संभालेंगे. पिछले तीन सीजन में टीम के खराब प्रदर्शन और हार्दिक पंड्या की कप्तानी के दौरान ड्रेसिंग रूम में भरोसे की कमी को रोहित की वापसी की बड़ी वजह माना जा रहा है. लेकिन इस फैसले के बीच जसप्रीत बुमराह को लेकर एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है. बुमराह ने रोहित का डिप्टी बनने का ऑफर ठुकरा दिया था.

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मुंबई इंडियंस ने अगले कप्तान के लिए सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा में से किसी को नहीं चुना. सूर्यकुमार इस साल भारत को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दिला चुके हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी ने उन्हें कप्तानी की दौड़ में शामिल नहीं किया. इसकी वजह स्पष्ट नहीं है. वहीं, भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा को अभी भविष्य के लिए तैयार किए जा रहे खिलाड़ी के तौर पर देखा जा रहा है.

बुमराह को कप्तानी नहीं, उपकप्तानी का ऑफर मिला था

मुंबई इंडियंस के पास फिलहाल कोई तय उपकप्तान नहीं है. कप्तान की गैरमौजूदगी में किसी अनुभवी खिलाड़ी को यह जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है. पिछले सीजन में हार्दिक पंड्या की अनुपस्थिति में सूर्यकुमार और बुमराह ने बारी-बारी से टीम की कप्तानी की थी.

खास बात यह है कि मुंबई इंडियंस ने बुमराह को कप्तान बनाने के बजाय रोहित शर्मा का डिप्टी बनने का प्रस्ताव दिया था. फ्रेंचाइजी के शीर्ष नेतृत्व ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में बुमराह से संपर्क कर उन्हें उपकप्तानी संभालने की पेशकश की. हालांकि, बुमराह ने विनम्रता से इस ऑफर को ठुकरा दिया. उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह सामने नहीं आई है.

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यह वही बुमराह हैं, जिन्हें 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस ने 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. वहीं, हार्दिक पंड्या, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने फ्रेंचाइजी के साथ बने रहने के लिए अपनी सैलरी में कटौती स्वीकार की थी.

MI की कप्तानी को लेकर पहले भी चर्चा में रहे बुमराह

2026 सीजन में जब बुमराह को मुंबई इंडियंस की स्टैंड-इन कप्तानी सौंपी गई थी, तब उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था, 'मैंने नहीं सोचा था कि MI का कप्तान बनने से पहले टेस्ट कप्तान बन जाऊंगा.'

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बुमराह ने 2013 में महज 19 साल की उम्र में मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू किया था. उनका गेंदबाजी एक्शन उस समय से ही चर्चा में रहा. अब तक खेले गए 14 आईपीएल सीजन में वह 187 विकेट ले चुके हैं और फ्रेंचाइजी के सबसे अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं.

रोहित शर्मा की खिलाड़ियों को संभालने और टीम के साथ तालमेल बनाने की क्षमता (Man-management) को अच्छी तरह पहचाना जाता है. ऐसे में माना जा रहा है कि वह कम से कम दो साल या उससे भी ज्यादा समय तक टीम की कप्तानी कर सकते हैं.

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दूसरी ओर, बुमराह दिसंबर की शुरुआत में 32 साल के हो जाएंगे. मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभालने का यह उनके लिए शायद सबसे अच्छा और संभवत: आखिरी मौका हो सकता था. फ्रेंचाइजी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें नेतृत्व समूह में जगह नहीं दी है. ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बुमराह 2028 सीजन से पहले होने वाले अगले आईपीएल मेगा ऑक्शन में किसी दूसरी टीम के विकल्प पर विचार करेंगे.

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