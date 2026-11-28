मुंबई की लोकल ट्रेन में आपने अब तक लोगों को ऑफिस जाते, भीड़ से जूझते और जल्दी-जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचते देखा होगा. लेकिन इस बार मुंबई की एक लोकल ट्रेन में कुछ ऐसा हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है. दरअसल, कुछ महिलाओं ने अपनी दोस्त की शादी से पहले उसके लिए ट्रेन के अंदर ही खास जश्न का इंतजाम कर दिया. उन्होंने ट्रेन के एक हिस्से को फूलों और सजावटी सामान से सजाया और अपनी होने वाली दुल्हन दोस्त का खास अंदाज में स्वागत किया. इस सेलिब्रेशन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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हालांकि, इस अनोखे जश्न को देखकर हर कोई खुश नहीं है. कुछ लोग इसे दोस्ती और प्यार का खूबसूरत उदाहरण बता रहे हैं, तो कुछ ने सार्वजनिक जगह पर इस तरह का निजी कार्यक्रम करने पर सवाल उठाए हैं.

फूलों और सजावट से सजा दिया लोकल ट्रेन का कोच

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुंबई हेरिटेज नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में कुछ महिलाएं मुंबई लोकल ट्रेन के एक हिस्से को फूलों, लटकने वाली सजावट और दूसरी चीजों से सजाती दिखाई दे रही हैं. ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी दोस्त को सरप्राइज देने के लिए पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी.

इस दौरान एक महिला के हाथ में पूजा की थाली भी दिखाई देती है. सभी महिलाएं अपनी दोस्त के आने का इंतजार करती हैं. जैसे ही होने वाली दुल्हन ट्रेन के कोच में पहुंचती है, उसकी सहेलियां उस पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाकर उसका स्वागत करती हैं. इसके बाद महिलाएं पारंपरिक रस्में निभाती हैं, उसे आशीर्वाद देती हैं और गले लगाकर अपनी खुशी जाहिर करती हैं. इस तरह रोजमर्रा के सफर के दौरान ही महिलाओं ने अपनी दोस्त के लिए शादी से पहले की एक खास याद बना दी.

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क्या होती है महाराष्ट्र की केलवन रस्म?

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो के साथ बताया गया कि यह महाराष्ट्र की पारंपरिक प्री-वेडिंग रस्म 'केलवन' है. यह शादी से पहले होने वाला एक खास आयोजन होता है, जिसमें परिवार के लोग और करीबी रिश्तेदार दूल्हा या दुल्हन को अपने घर बुलाते हैं. इस दौरान उनके लिए खास भोजन का इंतजाम किया जाता है. परिवार और दोस्त होने वाले दूल्हा-दुल्हन को प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उनकी शादीशुदा जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देते हैं. आमतौर पर यह रस्म घर पर या किसी खास जगह पर होती है. लेकिन इस बार महिलाओं ने इसे मुंबई की लोकल ट्रेन में ही मनाने का फैसला किया. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कुछ लोगों को महिलाओं का यह सरप्राइज काफी पसंद आया. उनका कहना है कि मुंबई जैसे शहर में लोग रोजाना घंटों सफर करते हैं और इस दौरान साथ सफर करने वाले लोग भी एक-दूसरे के परिवार जैसे बन जाते हैं. वहीं, कई लोगों ने इस आयोजन पर आपत्ति जताई. उनका कहना है कि लोकल ट्रेन सार्वजनिक परिवहन का साधन है, जहां रोजाना हजारों लोग सफर करते हैं. ऐसे में किसी निजी कार्यक्रम के लिए ट्रेन के कोच को सजाना और वहां रस्में करना कितना सही है? कुछ यूजर्स ने यह भी सवाल उठाया कि अगर हर कोई सार्वजनिक परिवहन में इस तरह के निजी कार्यक्रम करने लगेगा, तो दूसरे यात्रियों को परेशानी हो सकती है. लोगों का कहना है कि इस तरह के जश्न के लिए किसी निजी जगह का चुनाव किया जा सकता था.

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रेलवे ने भी लिया वीडियो का संज्ञान

इस वीडियो पर रेलवे सेवा का भी ध्यान गया. रेलवे सेवा के आधिकारिक X अकाउंट ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए संबंधित अधिकारियों को टैग किया. साथ ही बताया कि मामले को जरूरी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी तक पहुंचा दिया गया है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. जहां कुछ लोग इसे दोस्ती और अपनापन दिखाने वाला खूबसूरत सरप्राइज बता रहे हैं, वहीं दूसरे लोग सार्वजनिक जगहों पर इस तरह के आयोजनों की जरूरत और नियमों पर सवाल उठा रहे हैं.

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