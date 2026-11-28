पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी छंटनी हुई है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने महिला क्रिकेटरों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की संख्या में भारी कटौती करते हुए इसे 20 से घटाकर सिर्फ 8 कर दिया है. नए कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना और स्पिनर सदिया इकबाल को टॉप कैटगरी में जगह मिली है. वहीं, पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाली 12 खिलाड़ियों को इस बार बाहर कर दिया गया है.

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PCB ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटगरी D और E को पूरी तरह खत्म कर दिया है. पिछले साल इन दोनों कैटगरी में कुल 12 खिलाड़ियों को जगह मिली थी. खास बात यह है कि बोर्ड ने पिछले साल ही युवा और उभरती हुई क्रिकेटरों को प्रोत्साहित करने के लिए कैटगरी E को इमर्जिंग कैटगरी के तौर पर शुरू किया था. इस बार इस कैटगरी में शामिल रहीं एमान फातिमा और शवाल जुल्फिकार को भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है.

PCB ने टॉप कैटगरी में कप्तान फातिमा सना और बाएं हाथ की स्पिनर सदिया इकबाल को रखा है. 24 साल की फातिमा को बल्ले और गेंद दोनों से लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है. वह हाल ही में इंग्लैंड की द हंड्रेड और ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में खेलने वाली पाकिस्तान की पहली महिला क्रिकेटर बनी थीं.

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वहीं, सदिया इकबाल भी पाकिस्तान की प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं. वह पहले महिला टी20 इंटरनेशनल गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर चुकी हैं.

कैटगरी B और C में किसे मिली जगह?

कैटगरी B में सिदरा अमीन, मुनीबा अली और नशरा संधू को रखा गया है. इन खिलाड़ियों को अलग-अलग फॉर्मेट में लगातार प्रदर्शन और योगदान के आधार पर यह जगह मिली है.

कैटगरी C में आयशा जफर, गुल फिरोजा और सदफ शमास शामिल हैं. आयशा जफर के लिए यह खास उपलब्धि है, क्योंकि वह पिछले साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं कर पाई थीं. इस साल उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पाने वाली एकमात्र नई खिलाड़ी के तौर पर जगह मिली है.

इन 12 खिलाड़ियों को नहीं मिला कॉन्ट्रैक्ट

PCB की नई लिस्ट से आलिया रियाज, डायना बेग, रमीन शमीम, नजीहा अल्वी, नतालिया परवेज, ओमैमा सोहेल, सिदरा नवाज, अरूब शाह, तूबा हसन, उम्म-ए-हानी, वहीदा अख्तर, एमान फातिमा और शवाल जुल्फिकार बाहर हैं.

नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माने जाएंगे और जून 2027 के अंत तक लागू रहेंगे. PCB के मुताबिक, खिलाड़ियों की कैटगरी तय करते समय उनके हालिया प्रदर्शन और फिटनेस को ध्यान में रखा गया है. बोर्ड नियमित रूप से फिटनेस का आकलन करेगा और कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली खिलाड़ियों को तय फिटनेस मानकों पर खरा उतरना होगा.

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वेस्टइंडीज दौरे पर जाएगी पाकिस्तानी टीम

पाकिस्तान की महिला टीम फिलहाल 11 टीमों वाली ICC महिला चैंपियनशिप में पांचवें स्थान पर है. टीम अपनी तीन में से दो वनडे सीरीज गंवा चुकी है. अब पाकिस्तान की टीम अगले महीने वेस्टइंडीज दौरे पर जाएगी, जहां उसे टी20 और वनडे सीरीज खेलनी है.

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