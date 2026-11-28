उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में कुछ लोगों ने सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के परिवार पर हमला कर दिया और उनकी कार को नुकसान पहुंचाया. एक एजेंसी के मुताबिक हमलावर वहां से भागने से पहले एक सोने की चेन भी छीन ले गए. पुलिस उपाधीक्षक (DSP) विभव सैनी ने बताया कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और पुलिस अब इस फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है.

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पुलिस के मुताबिक यह घटना 25 नवंबर की देर रात करीब 11:30 बजे बिगवाड़ा गेट के पास हुई. कुछ लोगों ने रास्ता पूछने के बहाने कार को रोकने की कोशिश की. कुछ संदिग्ध लगने पर, ड्राइवर सुखमन सिंह बाजवा ने कार नहीं रोकी और आगे बढ़ते रहे. इसके बाद मोटरसाइकिल और स्कूटर पर सवार चार-पांच लोगों ने गाड़ी का पीछा किया और एक रिहायशी कॉलोनी के पास उसे घेरकर हमला कर दिया.

हमलावरों ने गोली मारने की भी दी धमकी

पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने बंदूक दिखाकर गोली मारने की धमकी दी. उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की, हाथापाई की और कार की खिड़कियां तोड़ दीं. यह भी आरोप है कि उन्होंने बाजवा के गले से सोने की चेन छीन ली.

सुखमन सिंह, पंजाब के रहने वाले सेवानिवृत्त कर्नल साधु सिंह बाजवा के बेटे हैं. घटना के समय, वह गदरपुर इलाके के केशवगढ़ में एक शादी समारोह में शामिल होकर अपनी पत्नी, मां, बहन और चाची के साथ घर लौट रहे थे.

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इस अचानक हुए हमले से कार में मौजूद महिलाएं और परिवार के अन्य सदस्य बुरी तरह डर गए. किसी तरह परिवार वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहा. सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है. उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

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