सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है. इस सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाना है. शरद पवार की पार्टी ने खुलकर कहा है कि वह परिसीमन बिल पर इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है. सदन में वह इसके पक्ष में वोटिंग करेगी. NCP-SP के इस फैसले को लेकर कांग्रेस और NCP-SP के बीच तकरार देखने को मिल रही है. इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर शरद पवार की पार्टी पर निशाना साधा है.

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कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि उसने 85 वर्षीय शरद पवार को फिर से राज्यसभा भेजने के लिए पूरा समर्थन दिया था. कांग्रेस ने मार्च में हुए महाराष्ट्र के राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की सात सीटों पर चुनाव होना था. उस समय NCP-SP के पास सिर्फ 10 विधायक थे जबकि एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 36 वोटों की जरूरत थी. कांग्रेस ने कहा कि उस समय उसके पास 16 और शिवसेना (UBT) के पास 20 विधायक थे.

कांग्रेस ने कहा कि सुप्रिया सुले ने शरद पवार की उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस नेताओं से समर्थन मांगा था. कांग्रेस ने एहसान गिनाने वाले लहजे में कहा कि उसने उस समय अपनी सीट पर दावा छोड़कर शरद पवार की उम्मीदवारी का समर्थन किया था और फिर शिवसेना (UBT) ने भी उनका साथ दिया. महाविकास अघाड़ी ने सर्वसम्मति से शरद पवार को उम्मीद बनाने का फैसला किया.

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और अब क्या: कांग्रेस

कांग्रेस ने इसी घटनाक्रम को याद दिलाते हुए NCP-SP पर निशाना साधा है. पार्टी ने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस ने शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए अपना दावा तक छोड़ दिया था तो अब क्या हो रहा है? कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि जिस शरद पवार, सुप्रिया सुले और उनकी पार्टी को कांग्रेस ने मुश्किल समय में समर्थन दिया वही अब परिसीमन के मुद्दे पर बीजेपी का साथ दे रही है.

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शुक्रवार को इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई थी. बैठक में कांग्रेस ने यह संकेत दिया था कि परिसीमन के मुद्दे पर विपक्ष की सामूहिक रणनीति से अलग रुख अपनाने वाले दलों का INDIA ब्लॉक के कामकाज पर असर पड़ सकता है.

सुप्रिया सुले ने बनाई INDIA गठबंधन की बैठक से दूरी

परिसीमन और संसद के विशेष सत्र पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने शनिवार को INDIA ब्लॉक के नेताओं की बैठक बुलाई है. वहीं, NCP-SP सासंद सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को बताया कि वे सोमवार को दिल्ली जाने वाली है. यानी वे INDIA ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं होंगी. उन्होंने कहा कि चूंकि शरद पवार अस्पताल में हैं, ऐसे में वे सोमवार को ही दिल्ली जाएंगी. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के अन्य नेता बैठक में शामिल होंगे.

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