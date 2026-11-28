Magnetic Hill Ladakh: लद्दाख अपनी खूबसूरत वादियों, ऊंचे पहाड़ों और अनोखे नजारों के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यहां घूमने के लिए कई ऐसी जगहें हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. इन्हीं में से एक है मैग्नेटिक हिल. यहां सड़क पर न्यूट्रल में खड़ी गाड़ी बिना किसी के धक्का दिए अपने आप ऊपर की ओर चलती हुई दिखाई देती है. इस नजारे को देखकर कई लोगों को लगता है कि यहां गुरुत्वाकर्षण (ग्रेविटी) काम नहीं करता. लेकिन क्या सच में इस पहाड़ी में कोई चुंबकीय शक्ति है या इसके पीछे कोई और वजह है. आइए जानते हैं.

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मैग्नेटिक हिल लद्दाख के लेह में स्थित है. यह लेह-कारगिल-बाल्टिक नेशनल हाईवे पर पड़ती है और समुद्र तल से करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर है. इसके आसपास ऊंचे-ऊंचे हिमालयी पहाड़ और खूबसूरत घाटियां हैं. वहीं, इसके पूर्वी हिस्से में सिंधु नदी बहती है.

यह जगह अपने अनोखे नजारे की वजह से पर्यटकों के बीच काफी फेमस है. यहां आने वाले लोग सड़क पर गाड़ी को न्यूट्रल करके इस खास घटना को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं.

आखिर क्यों ऊपर की ओर चलने लगती है गाड़ी?

मैग्नेटिक हिल की सबसे खास बात यह है कि यहां सड़क के एक तय हिस्से में गाड़ी को न्यूट्रल करने और ब्रेक हटाने पर वह अपने आप आगे बढ़ने लगती है. देखने में ऐसा लगता है जैसे गाड़ी ढलान पर नीचे जाने के बजाय ऊपर की ओर चढ़ रही हो.

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कई लोग इसे पहाड़ी की चुंबकीय शक्ति से जोड़ते हैं. हालांकि, इसके पीछे असली वजह एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आंखों का भ्रम है. आसपास के पहाड़ों और जमीन की बनावट की वजह से सड़क का असली ढलान समझ में नहीं आता. सड़क वास्तव में नीचे की ओर होती है लेकिन आसपास का नजारा ऐसा दिखाई देता है कि वह ऊपर की तरफ जाती हुई लगती है. इसी भ्रम के कारण गाड़ी ऊपर चढ़ती हुई नजर आती है.

मैग्नेटिक हिल से जुड़े हैं कई रहस्य

इस जगह को लेकर कई तरह की कहानियां और मान्यताएं भी प्रचलित हैं. कुछ लोगों का मानना है कि यहां बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है जो गाड़ियों को अपनी ओर खींचता है. वहीं, एक मान्यता यह भी है कि यह जगह आध्यात्मिक रूप से खास है और यहां से कभी स्वर्ग जाने का रास्ता हुआ करता था.

हालांकि, गाड़ी के ऊपर की ओर बढ़ने जैसा दिखने वाला नजारा प्राकृतिक चुंबकीय शक्ति की वजह से नहीं, बल्कि आसपास के इलाके से पैदा होने वाले आंखों के भ्रम के कारण होता है.

कब और कैसे पहुंचें मैग्नेटिक हिल?

मैग्नेटिक हिल घूमने का सबसे अच्छा समय मई से सितंबर के बीच माना जाता है. यह लेह से लगभग 27 से 30 किलोमीटर दूर है. यहां कार या बाइक से पहुंचने में लगभग 45 से 50 मिनट लगते हैं.

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यहां सड़क पर एक सफेद रंग का बॉक्स बना हुआ है. पर्यटक अपनी गाड़ी को इस निशान के अंदर खड़ा करते हैं, फिर उसे न्यूट्रल करके ब्रेक हटा देते हैं. इसके बाद गाड़ी धीरे-धीरे आगे बढ़ती दिखाई देती है. इस अनोखे नजारे को देखने के साथ-साथ यहां आसपास के पहाड़ों और घाटियों की खूबसूरती का आनंद भी लिया जा सकता है.

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