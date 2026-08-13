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Suji Fare Recipe: दो कप सूजी से बनाएं मसालेदार फरे, तड़के से बढ़ जाएगा स्वाद, इस ट्रिक से बनेंगे एकदम सॉफ्ट

दो कप सूजी से घर पर बनाएं स्वादिष्ट और मसालेदार फरे. आलू की चटपटी स्टफिंग से तैयार इन फरों को पहले भाप में पकाया जाता है और फिर राई, जीरा, तिल और करी पत्ते का तड़का लगाया जाता है. खास ट्रिक से फरे एकदम सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनेंगे.

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फरे यूपी की फेमस डिश है. (PHOTO:AI)
फरे यूपी की फेमस डिश है. (PHOTO:AI)

Masaledar Suji Fare Recipe: रोज-रोज पोहा, उपमा या पराठा खाकर अगर मन ऊब गया है और आप नाश्ते में कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पेट भी भर दे, तो सूजी के मसालेदार फरे एक बार जरूर ट्राई करें. सूजी से तैयार होने वाले ये फरे बाहर से हल्के मसालेदार और अंदर से आलू की चटपटी स्टफिंग से भरपूर होते हैं. खास बात यह है कि इन्हें डीप फ्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पहले भाप में पकाया जाता है और फिर हल्के से तड़का देकर तैयार किया जाता है.

सूजी के मसालेदार फरे 4 लोगों के लिए महज 40 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे और इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी.तो चलिए जानते हैं दो कप सूजी से मसालेदार फरे बनाने की आसान रेसिपी.

सूजी के मसालेदार फरे के लिए सामग्री

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फरे के लिए

  • सूजी – 2 कप
  • पानी – 2½ कप
  • नमक – 1 छोटा चम्मच
  • तेल – 1 बड़ा चम्मच
  • स्टफिंग के लिए
  • उबले आलू – 3
  • हरी मिर्च – 2, बारीक कटी हुई
  • अदरक – 1 छोटा चम्मच, कद्दूकस किया हुआ
  • हरा धनिया – 2 बड़े चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर – ½ छोटा चम्मच
  • अमचूर पाउडर – 1 छोटा चम्मच
  • भुना जीरा पाउडर – 1 छोटा चम्मच
  • नमक – स्वादानुसार

तड़के के लिए

  • तेल – 1 बड़ा चम्मच
  • राई – ½ छोटा चम्मच
  • जीरा – ½ छोटा चम्मच
  • सफेद तिल – 1 छोटा चम्मच
  • करी पत्ता – 8-10
  • हरा धनिया – गार्निश करने के लिए

सूजी के फरे बनाने की विधि

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सूजी का मिश्रण तैयार करें: एक पैन में पानी डालें. इसमें नमक और एक बड़ा चम्मच तेल डालकर पानी को अच्छी तरह उबाल लें. पानी में उबाल आने पर इसमें सूजी डालें और लगातार चलाते रहें, ताकि गुठलियां न बनें.

इस ट्रिक से बनेगा सॉफ्ट आटा: जब सूजी पानी को अच्छी तरह सोखकर गाढ़ी होने लगे, तो गैस बंद कर दें. पैन को ढककर करीब 5 मिनट के लिए छोड़ दें. इससे सूजी अच्छी तरह फूल जाएगी और आटा नरम बनेगा. हल्का ठंडा होने पर हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह गूंध लें.

आलू की स्टफिंग बनाएं: एक बर्तन में उबले हुए आलू लें और उन्हें अच्छी तरह मैश कर लें. इसमें हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर, भुना जीरा पाउडर और नमक डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें.

फरे तैयार करें: सूजी के आटे की छोटी-छोटी लोइयां तोड़ें. एक लोई को हल्का बेलकर छोटी पूरी का आकार दें. इसके बीच में आलू की स्टफिंग रखें और इसे गुझिया की तरह मोड़कर किनारों को अच्छी तरह बंद कर दें. इसी तरह सारे फरे तैयार कर लें.

भाप में पकाएं: तैयार फरों को स्टीमर में रखें और करीब 15 से 20 मिनट तक भाप में पकाएं. पकने के बाद इन्हें थोड़ा ठंडा होने दें और फिर मनचाहे शेप में काट लें.

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लगाएं स्वादिष्ट तड़का: एक पैन में तेल गर्म करें. इसमें राई, जीरा, सफेद तिल और करी पत्ता डालकर चटकने दें. अब कटे हुए फरे डालें और तीन से चार मिनट तक हल्का सुनहरा होने तक भून लें. ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालें. गरमा-गरम मसालेदार सूजी के फरे तैयार हैं.

स्वाद बढ़ाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

  • फरे को सॉफ्ट बनाने के लिए सूजी डालने के बाद मिक्सर को लगातार चलाएं और गैस बंद करने के बाद 5 मिनट ढककर जरूर रखें.
  • स्टफिंग में थोड़ा-सा कद्दूकस किया हुआ पनीर मिलाने से स्वाद और बढ़ जाएगा.
  • तड़के में सफेद तिल डालना न भूलें, इससे फरे में हल्का क्रंच और खास स्वाद आता है.
  • आलू की जगह चाहें तो मूंग दाल की मसालेदार स्टफिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • फरे को बहुत ज्यादा देर तक तड़के में न भूनें, वरना वे सख्त हो सकते हैं.

किसके साथ परोसें?

मसालेदार सूजी के फरे को गरमा-गरम हरी चटनी, टमाटर की चटनी या ठंडे दही के साथ परोसें. शाम की चाय के साथ यह एक स्वादिष्ट और हल्का स्नैक बन सकता है.

इस ट्रिक से बनेंगे एकदम सॉफ्ट

इस रेसिपी की सबसे खास बात है इसका सॉफ्ट टेक्सचर. कई बार सूजी के आटे से बने फरे सख्त हो जाते हैं, लेकिन अगर सूजी को उबलते पानी में डालकर अच्छी तरह पकाया जाए और मिक्सर को कुछ मिनट ढककर रखा जाए, तो आटा नरम रहता है. इसी छोटी-सी ट्रिक से आपके फरे मुलायम और टेस्टी बनेंगे.

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