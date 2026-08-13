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AUS vs BAN: कौन हैं बांग्लादेशी पेसर हसन महमूद? व‍िकेटों का 'स‍िक्सर' जड़कर ऑस्ट्रेल‍िया को उसी के घर में रेल द‍िया

इस समय बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेल‍िया के दौरे पर है, दोनों देशों के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज हो रही है. पहला टेस्ट डार्व‍िन में शुरू हुआ, जहां बांग्लादेशी गेंदबाज हसन महमूद ने 6 व‍िकेट झटकर ऑस्ट्रेल‍िया की हवा न‍िकाल दी.

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6 विकेट, 55 रन और ऑस्ट्रेलिया बेहाल... हसन महमूद ने डार्विन में लिखी बांग्लादेश की नई कहानी (Photo: Getty)
6 विकेट, 55 रन और ऑस्ट्रेलिया बेहाल... हसन महमूद ने डार्विन में लिखी बांग्लादेश की नई कहानी (Photo: Getty)

ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट में जिस शुरुआत का सपना देखा होगा, डार्विन में उसे हकीकत में बदलने का काम तेज गेंदबाज हसन महमूद ने किया. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के शुरुआती दिन (13 अगस्त) महमूद ने ऐसी गेंदबाजी की कि मेजबान टीम 198 रन पर ही ढेर हो गई. महमूद ने अकेले 6 विकेट झटके और बांग्लादेश को पहली पारी में बड़ी बढ़त की मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया.

महमूद ने 17 ओवर में 3 मेडन डालते हुए 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए. यह टेस्ट क्रिकेट में उनका तीसरा पांच विकेट हॉल है. इतना ही नहीं, 6/55 के आंकड़े बांग्लादेश के किसी तेज गेंदबाज के टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े भी हैं.

वहीं पहले द‍िन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश  ने 96/1 का स्कोर बना लिया है, तंजीद हसन (32  नॉट आउट ) और मोम‍िनुल हक (35 नॉट आउट) रन बनाकर ट‍िके हुए. वहीं शादमान इस्लाम को म‍िचेल स्टार्क ने अपना श‍िकार बनाया, उन्होंने 20 रन बनाए.  

23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट और बांग्लादेश का कमाल
डार्विन का यह मुकाबला बांग्लादेश के लिए खास है, क्योंकि टीम 23 साल के लंबे अंतराल के बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलने उतरी है. टॉस हारने के बाद बांग्लादेश को पहले गेंदबाजी करनी पड़ी, लेकिन उसके तेज गेंदबाजों ने परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया.

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महमूद, तस्कीन अहमद और इबादत हुसैन ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के सभी 10 विकेट हासिल किए. टेस्ट क्रिकेट में यह सिर्फ दूसरी बार है जब बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने किसी टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट अपने नाम किए. इससे पहले 2024 में रावलपिंडी टेस्ट में ऐसा हुआ था और उस मुकाबले में भी महमूद ने पांच विकेट लिए थे.

ओपनर्स से लेकर कप्तान तक, महमूद का कहर
ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत से ही महमूद ने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. जेक वेदराल्ड को उन्होंने बाहर जाती गेंद पर ड्राइव खेलने के लिए मजबूर किया और बल्ले का किनारा निकल गया.

इसके बाद ट्रेविस हेड भी महमूद की गेंदबाजी में फंस गए. महमूद ने राउंड द विकेट से एंगल बनाया और हेड की बल्लेबाजी को परेशान करते हुए उन्हें बोल्ड कर दिया.

ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका इबादत हुसैन ने दिया. उन्होंने मार्नस लाबुशेन को सिर्फ 1 रन पर दूसरी स्लिप में कप्तान नजमुल हुसैन शांतो के हाथों कैच कराया.

पहले सेशन में तस्कीन अहमद ने कैमरन ग्रीन को आउट किया. मिडविकेट पर मुशफिकुर रहीम ने शानदार डाइव लगाकर कैच पकड़ा. इस तरह बांग्लादेश ने पहले ही सेशन में ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बना दिया.

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स्मिथ और कैरी ने संभाली पारी, फिर तेज गेंदबाजों ने किया पलटवार
ऑस्ट्रेलिया की पारी में एकमात्र मजबूत साझेदारी स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी के बीच बनी. दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 55 रन जोड़े. कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया संकट से बाहर निकल रहा है.

लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक के बाद इबादत ने फिर कहानी बदल दी. उनकी गेंद कैरी के डिफेंस को चीरती हुई अंदर आई और अंदरूनी किनारा लेते हुए विकेटों में जा लगी. कैरी 19 रन बनाकर आउट हुए.

इसके बाद तस्कीन अहमद ने ब्यू वेब्स्टर को बेहतरीन टेस्ट गेंद पर बोल्ड किया. गेंद थोड़ी बाहर की ओर सीम हुई और वेब्स्टर का बल्ला उसे छू नहीं सका.

महमूद ने भी अपना कहर जारी रखा. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को 9 रन पर विकेटकीपर के हाथों कैच कराया. अगले ही ओवर में मिचेल स्टार्क भी उसी अंदाज में आउट हो गए. लगातार दो गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा और बांग्लादेश का दबाव और बढ़ गया.

स्टीव स्मिथ ने अकेले लड़ी लड़ाई
ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 71 रन बनाए. उन्होंने 109 गेंदों की अपनी पारी में 7 चौके और 1 छक्का लगाया. स्मिथ की पारी ने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह बिखरने से कुछ देर तक बचाए रखा.

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ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 189 रन पर 8 विकेट था और टीम किसी तरह 200 के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही थी. तभी महमूद ने एक बार फिर बड़ा वार किया.

स्मिथ ने स्लॉग खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई और उनका कैच लपक लिया गया. महमूद के खाते में पांचवां विकेट जुड़ गया.

इसके बाद नाथन लायन भी ज्यादा देर नहीं टिक सके. उन्होंने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टॉप एज लग गया और मिडविकेट पर कैच हो गया. इस विकेट के साथ महमूद के नाम 6 विकेट हो गए और ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी 198 रन पर समाप्त हो गई.

यह भी पढ़ें: मिचेल स्टार्क ने रच दिया इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में बने सबसे सफल खब्बू गेंदबाज, कपिल देव की भी बराबरी की

आखिर कौन हैं हसन महमूद?
26 साल के हसन महमूद बांग्लादेश के उन युवा तेज गेंदबाजों में शामिल हैं, जिनसे देश को अपनी तेज गेंदबाजी की नई पहचान बनाने की उम्मीद है. बांग्लादेश लंबे समय तक स्पिन गेंदबाजों पर ज्यादा निर्भर रहा है, लेकिन महमूद जैसे पेसर इस तस्वीर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं.

महमूद का जन्म लक्ष्मीपुर में हुआ और उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एज-ग्रुप सिस्टम से अपनी पहचान बनाई. उन्होंने 2015 में चटगांव अंडर-16 टीम के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया. इसके बाद उन्होंने उम्र-समूह क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया.

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2018 अंडर-19 वर्ल्ड कप में महमूद ने 9 विकेट लिए. इसके बाद उन्होंने ढाका प्रीमियर लीग में 12 विकेट हासिल किए और बांग्लादेश अंडर-23 टीम का भी हिस्सा बने.

2019-20 सीजन में उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के टी20 मुकाबलों और बांग्लादेश क्रिकेट लीग के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10-10 विकेट हासिल किए. घरेलू क्रिकेट में लगातार किए गए इस प्रदर्शन ने उन्हें राष्ट्रीय टीम के दरवाजे तक पहुंचाया.

महमूद की खासियत सिर्फ उनकी तेज गेंदबाजी नहीं है. वह बांग्लादेश के पेसर्स में अच्छे आउटफील्डर के तौर पर भी जाने जाते हैं. उनकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फ्रंट-ऑन एक्शन के जरिए वह अच्छी गति हासिल करते हैं.

उनकी गेंदबाजी में सबसे खास बात लाइन और लेंथ पर नियंत्रण है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डार्विन टेस्ट में भी उन्होंने इसी ताकत का इस्तेमाल किया. परिस्थितियों में मौजूद सीम मूवमेंट के बीच उन्होंने लगातार सही एरिया में गेंद डाली और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को शॉट खेलने के लिए मजबूर किया.

महमूद के लिए क्यों खास है यह प्रदर्शन?
ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उसके घर में 6 विकेट लेना किसी भी तेज गेंदबाज के करियर का बड़ा पड़ाव माना जाएगा. महमूद ने इस प्रदर्शन के दौरान सिर्फ विकेट ही नहीं लिए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष और अनुभवी बल्लेबाजों को भी परेशान किया.

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जेक वेदराल्ड, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, स्टीव स्मिथ और नाथन लायन जैसे बल्लेबाज उनके शिकार बने. खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के 10 विकेटों में से सभी तेज गेंदबाजों के खाते में गए. महमूद के 6 विकेट के अलावा इबादत हुसैन ने 2 और तस्कीन अहमद ने 2 विकेट हासिल किए.

टेस्ट में BAN पेसर्स के बेस्ट बॉलिंग फिगर्स
6/27 - शहादत हुसैन बनाम साउथ अफ्रीका, मीरपुर, 2008
6/46 - एबादत हुसैन बनाम न्यूजीलैंड, माउंट माउंगानुई, 2022
6/55 - हसन महमूद बनाम ऑस्ट्रेल‍िया, डार्विन, 2026*
6/64 - तस्कीन अहमद बनाम वेस्टइंडीज, नॉर्थ साउंड, 2024
6/71 - रोबिउल इस्लाम बनाम ज‍िम्बाब्वे, हरारे, 2013
6/81 - मंजुरल इस्लाम बनाम ज‍िम्बाब्वे, बुलावायो, 2001

इस सदी में AUS के लिए घर पर पहली पारी का सबसे कम टोटल
85 बनाम साउथ अफ्रीका, होबार्ट, 2016
98 बनाम इंग्लैंड, मेलबर्न, 2010
127 बनाम पाकिस्तान सिडनी, 2010
152 बनाम इंग्लैंड, मेलबर्न, 2025
195 बनाम भारत, मेलबर्न, 2020
198 बनाम बांग्लादेश, डार्विन, 2026*

 

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