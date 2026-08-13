'मेरे बैग में बम है...', यात्री के ये कहते ही मुंबई एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (टी-2) पर एक यात्री के बेहद गैर-जिम्मेदाराना मजाक ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए. दरअसल, बोर्डिंग गेट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री ने यह कह दिया कि उसके बैग में बम है. इस एक सेटेंस के बाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई. टेक ऑफ के लिए तैयार खड़ी इंडिगो एयरलाइंस की मुंबई-दिल्ली फ्लाइट को तुरंत रोकना पड़ गया.

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घटना 9 अगस्त की है. दरअसल, मुंबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट उड़ान भरने की पूरी तैयारी में थी. टर्मिनल के एअरसाइड बोर्डिंग गेट पर एयरलाइन के असिस्टेंट सिक्योरिटी मैनेजर ओमप्रकाश राजभर और सुरक्षा अधिकारी रवींद्र रोकडे यात्रियों के हैंड बैग्स की रूटीन चेकिंग कर रहे थे.

सुरक्षा नियमों के तहत अधिकारियों ने जब पैसेंजर से सामान्य सवाल पूछा कि क्या उसके बैग में माचिस, लाइटर, कैंची या कोई अन्य प्रतिबंधित सामान है, तो 55 वर्षीय यात्री अनुज जयराम सुवर्णा ने बेहद लापरवाही से जवाब दिया कि उसके बैग में बम है.

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बम का नाम सुनते ही उड़े सुरक्षाकर्मियों के होश

जैसे ही सुरक्षाकर्मियों ने बम शब्द सुना, उनके कान खड़े हो गए. एयरलाइन कर्मचारियों ने बिना एक पल गंवाए अपने वरिष्ठ अधिकारियों और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को इसकी तुरंत सूचना दी. सीआईएसएफ के जवानों ने बिना कोई देरी किए तुरंत मोर्चा संभाला और टेक ऑफ से ठीक पहले आरोपी यात्री को विमान से नीचे उतारकर अपनी हिरासत में ले लिया.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत तुरंत पूरे विमान को खाली कराया गया. सभी यात्रियों को नीचे उतारा गया. इसके बाद सीआईएसएफ और बम निरोधक दस्ते ने पूरे प्लेन, उसके कार्गो और यात्रियों के एक-एक सामान की बहुत बारीकी से और घंटों तक जांच की.

कई घंटों की इस गहन छानबीन के बाद जब कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, तब जाकर सुरक्षा एजेंसियों और यात्रियों ने चैन की सांस ली. सभी सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद विमान को आखिरकार दिल्ली के लिए रवाना किया गया.

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पुलिस पूछताछ में शख्स बोला-सिर्फ मजाक कर रहा था

सीआईएसएफ ने आरोपी अनुज सुवर्णा को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सहार पुलिस के हवाले कर दिया. सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, पुलिस की शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि उसने यह बात सिर्फ मजाक में कही थी, उसका कोई गलत इरादा नहीं था.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के बाद आरोपी को एक वार्निंग नोटिस देकर छोड़ दिया गया, लेकिन मामले की जांच अभी भी जारी है.

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अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट या फ्लाइट जैसी संवेदनशील जगहों पर इस तरह के घटिया और डरावने मजाक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जा सकते. आरोपी के इस नासमझी भरे मजाक की वजह से न सिर्फ सैकड़ों यात्रियों में भारी दहशत फैल गई, बल्कि कई घंटों तक फ्लाइट भी बाधित रही, जिससे एयरलाइन और यात्रियों दोनों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा.

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सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से सख्त अपील की है कि वे हवाई अड्डों पर ऐसे भ्रामक बयान देने से पूरी तरह बचें, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

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