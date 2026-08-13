scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मेरे बैग में बम है...', यात्री के ये कहते ही मुंबई एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक यात्री ने सुरक्षा जांच के दौरान अपने बैग में बम होने का मजाक किया, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. इंडिगो की मुंबई-दिल्ली फ्लाइट को रोकना पड़ा. सीआईएसएफ ने आरोपी को हिरासत में लिया और विमान की गहन जांच की गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

Advertisement
X
मुंबई एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान एक यात्री ने मजाक में कहा कि मेरे पास बम है. (फाइल फोटो-ITG)
मुंबई एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान एक यात्री ने मजाक में कहा कि मेरे पास बम है. (फाइल फोटो-ITG)

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (टी-2) पर एक यात्री के बेहद गैर-जिम्मेदाराना मजाक ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए. दरअसल, बोर्डिंग गेट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री ने यह कह दिया कि उसके बैग में बम है. इस एक सेटेंस के बाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई. टेक ऑफ के लिए तैयार खड़ी इंडिगो एयरलाइंस की मुंबई-दिल्ली फ्लाइट को तुरंत रोकना पड़ गया.

घटना 9 अगस्त की है. दरअसल, मुंबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट उड़ान भरने की पूरी तैयारी में थी. टर्मिनल के एअरसाइड बोर्डिंग गेट पर एयरलाइन के असिस्टेंट सिक्योरिटी मैनेजर ओमप्रकाश राजभर और सुरक्षा अधिकारी रवींद्र रोकडे यात्रियों के हैंड बैग्स की रूटीन चेकिंग कर रहे थे.

सुरक्षा नियमों के तहत अधिकारियों ने जब पैसेंजर से सामान्य सवाल पूछा कि क्या उसके बैग में माचिस, लाइटर, कैंची या कोई अन्य प्रतिबंधित सामान है, तो 55 वर्षीय यात्री अनुज जयराम सुवर्णा ने बेहद लापरवाही से जवाब दिया कि उसके बैग में बम है.

सम्बंधित ख़बरें

Gas Cylinder Theft from mumbai cops home
मुंबई CP ऑफिस के पास 5 पुलिसकर्मियों के घरों से गैस सिलेंडर चोरी
Maharashtra FDA suspends licences of 4 Domino's outlets
महाराष्ट्र में डोमिनोज के 4 आउटलेट्स पर FDA का एक्शन, ब्लिंकिट पर भी गाज
Bombay High Court verdict on
महिला अफसर को कराना पड़ा एबॉर्शन, अब पुलिस की सैलरी से वसूले जाएंगे 25 लाख
गंदे कपड़ों वाली महिला गैंग गिरफ्तार, ऐसे होती थी चोरी
Repairwork is underway at several location/
14 साल, 16,000 करोड़ खर्च... पहली ही बारिश में धुला मुंबई-गोवा हाईवे

यह भी पढ़ें: बम की तरह फटा पॉकेट में रखा फोन, नजरअंदाज ना करें ये साइन, मोबाइल ऐसे रखें सेफ

बम का नाम सुनते ही उड़े सुरक्षाकर्मियों के होश

जैसे ही सुरक्षाकर्मियों ने बम शब्द सुना, उनके कान खड़े हो गए. एयरलाइन कर्मचारियों ने बिना एक पल गंवाए अपने वरिष्ठ अधिकारियों और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को इसकी तुरंत सूचना दी. सीआईएसएफ के जवानों ने बिना कोई देरी किए तुरंत मोर्चा संभाला और टेक ऑफ से ठीक पहले आरोपी यात्री को विमान से नीचे उतारकर अपनी हिरासत में ले लिया.

Advertisement

मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत तुरंत पूरे विमान को खाली कराया गया. सभी यात्रियों को नीचे उतारा गया. इसके बाद सीआईएसएफ और बम निरोधक दस्ते ने पूरे प्लेन, उसके कार्गो और यात्रियों के एक-एक सामान की बहुत बारीकी से और घंटों तक जांच की.

 कई घंटों की इस गहन छानबीन के बाद जब कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, तब जाकर सुरक्षा एजेंसियों और यात्रियों ने चैन की सांस ली. सभी सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद विमान को आखिरकार दिल्ली के लिए रवाना किया गया.

यह भी पढ़ें: 'मेरे पास बम है...', कोलकाता से मुंबई जाने वाली फ्लाइट में यात्री ने फैलाई अफवाह, हिरासत में लेकर पूछताछ

पुलिस पूछताछ में शख्स बोला-सिर्फ मजाक कर रहा था

सीआईएसएफ ने आरोपी अनुज सुवर्णा को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सहार पुलिस के हवाले कर दिया. सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, पुलिस की शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि उसने यह बात सिर्फ मजाक में कही थी, उसका कोई गलत इरादा नहीं था.

 पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के बाद आरोपी को एक वार्निंग नोटिस देकर छोड़ दिया गया, लेकिन मामले की जांच अभी भी जारी है.

Advertisement

अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट या फ्लाइट जैसी संवेदनशील जगहों पर इस तरह के घटिया और डरावने मजाक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जा सकते. आरोपी के इस नासमझी भरे मजाक की वजह से न सिर्फ सैकड़ों यात्रियों में भारी दहशत फैल गई, बल्कि कई घंटों तक फ्लाइट भी बाधित रही, जिससे एयरलाइन और यात्रियों दोनों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा.

यह भी पढ़ें: फुकेत-दिल्ली फ्लाइट हादसा: सरकार ने एयर इंडिया के CEO को किया समन

सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से सख्त अपील की है कि वे हवाई अड्डों पर ऐसे भ्रामक बयान देने से पूरी तरह बचें, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    कभी सोचा है जैकेट, जींस की जिप पर YRK क्यों लिखा होता है? |
    हिमाचल से लेकर दिल्ली-यूपी में बरसेंगे बादल, IMD ने जारी किया अलर्ट |
    KTM चोरी करने आया था चोर, शोरूम में पहले नहाया-कॉफी पी और किया डांस |
    पहले की लूट, फिर खाई तीन प्लेट बिरयानी... इंदौर में UPI पेमेंट से पकड़े गए दो शातिर बदमाश, हैरान कर देगी कहानी |
    Kathiyawadi Mohanthal Recipe: लड्डू-पेड़ा खाकर भर गया मन? 2 कप बेसन से बनाएं काठियावाड़ी मोहनथाल, आ जाएगा स्वाद! |
    'आवारापन 2' का धमाका, तोड़ दिया पार्ट-1 की लाइफटाइम कमाई का रिकॉर्ड! |
    पत्नी के स्टेज डांस के लिए माचिस क्यों ले जाना चाहता था पति, जानकर छूटेगी हंसी |
    Google Pixel 11 लॉन्च होते ही कंपनी ने लगा दी ऑफर्स की झड़ी, 89999 रुपये के फोन को 49999 में खरीद सकेंगे |
    मैरिज रजिस्ट्रेशन 60 दिन में कराना जरूरी, खेजड़ी के लिए बनेगा कानून... राजस्थान कैबिनेट के बड़े फैसले |
    1 रुपये में चलेगी 1KM, 7 लोगों के बैठने की जगह, आ रही नई Maruti Suzuki
    Advertisement