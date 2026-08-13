'साहब चले गए हैं...', ट्राई साइकिल के लिए एक साल से भटक रहा दिव्यांग, कलेक्ट्रेट के बाहर सुनाई पीड़ा

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में सरकारी व्यवस्था से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक दिव्यांग व्यक्ति ट्राई साइकिल के लिए अपनी परेशानी बताते नजर आ रहा है. उसका दावा है कि वह पिछले करीब एक साल से कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब तक उसे सिर्फ आश्वासन ही मिला है. वायरल वीडियो 11 अगस्त का बताया जा रहा है.

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मामला कौशांबी जिलाधिकारी अमित पाल के कार्यालय के बाहर की बताई जा रही हैं. यहां सिराथू तहसील के निजामपुर नौगिरा निवासी दीनानाथ मिश्र कैमरे के सामने अपनी समस्या बताते दिखाई दे रहे हैं. दीनानाथ के मुताबिक, उन्होंने नई ट्राई साइकिल के लिए करीब एक साल पहले आवेदन किया था, लेकिन अभी तक उन्हें यह सुविधा नहीं मिल सकी है.

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दीनानाथ का कहना है कि वह कई बार कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं. हर बार कार्यालय में उन्हें अधिकारी के मौजूद नहीं होने या 'साहब चले गए हैं' जैसा जवाब देकर वापस भेज दिया जाता है. लंबे समय से चल रही इस भागदौड़ के बीच उन्होंने अपनी परेशानी का वीडियो बनाकर सामने रखा, जिसके बाद मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया.

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8 साल पहले मिली थी ट्राई साइकिल

दीनानाथ ने बताया कि करीब 8 साल पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई थी. लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद वह ट्राई साइकिल अब खराब हो चुकी है. इसके बाद उन्हें रोजमर्रा की आवाजाही में परेशानी होने लगी और नई ट्राई साइकिल की जरूरत पड़ी.

देखें वीडियो...

नई ट्राई साइकिल हासिल करने के लिए दीनानाथ ने संबंधित विभाग में आवेदन किया. उनका आरोप है कि आवेदन के बाद भी उन्हें लंबे समय तक दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े. कलेक्ट्रेट पहुंचने पर अधिकारी से मुलाकात नहीं होने की बात कहे जाने का भी उन्होंने जिक्र किया. इसी समस्या को लेकर बनाया गया वीडियो अब वायरल हो रहा है.

अधिकारी ने बताया- आवेदन और मेडिकल प्रक्रिया पूरी

मामले में जब विकलांग कल्याण अधिकारी विकास वर्मा से फोन पर बात की गई तो उन्होंने दीनानाथ के मामले में विभागीय प्रक्रिया की जानकारी दी. विकास वर्मा के मुताबिक, 13 जुलाई 2026 को दीनानाथ का फॉर्म भरवाया गया था. इसके बाद 3 अगस्त 2026 को उनका शारीरिक परीक्षण भी कराया गया.

अधिकारी ने बताया कि अब ट्राई साइकिल उपलब्ध होने का इंतजार है. जैसे ही विभाग को साइकिल प्राप्त होती है, दीनानाथ को प्राथमिकता के आधार पर इसे उपलब्ध कराया जाएगा. यानी विभाग की ओर से आवेदन और शारीरिक परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने की बात कही गई है, जबकि दिव्यांग व्यक्ति अभी भी ट्राई साइकिल मिलने का इंतजार कर रहा है.

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वीडियो ने खड़े किए सिस्टम पर सवाल

दीनानाथ की परेशानी सामने आने के बाद वायरल वीडियो ने सरकारी कार्यालयों में दिव्यांगों की सुनवाई और सहायता व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तरफ लाभार्थी लंबे समय से सुविधा मिलने की उम्मीद में कार्यालय के चक्कर काटने की बात कह रहा है, वहीं विभाग का कहना है कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और संसाधन उपलब्ध होते ही उसे ट्राई साइकिल दे दी जाएगी.

फिलहाल, दीनानाथ को नई ट्राई साइकिल मिलने का इंतजार है. उनका कहना है कि पुरानी साइकिल खराब होने के बाद आवाजाही में दिक्कत बढ़ गई है. अब देखना होगा कि विभाग की ओर से बताई गई प्रक्रिया के मुताबिक उन्हें ट्राई साइकिल कब तक उपलब्ध कराई जाती है.

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