Kathiyawadi Mohanthal Recipe: लड्डू-पेड़ा खाकर भर गया मन? 2 कप बेसन से बनाएं काठियावाड़ी मोहनथाल, आ जाएगा स्वाद!

Kathiyawadi Mohanthal Recipe: राजस्थान और गुजरात अपने पहनावे और खाने के लिए काफी जाना जाता है. यहां का खाना लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है और लोग इसे बड़े चाव से खाते भी हैं.काठियावाड़ी खाना भी लोगों को बहुत भाता है, क्योंकि उनकी हर डिश का स्वाद नॉर्मल सब्जियों से बेहद जुदा होता है. सिर्फ सब्जी ही नहीं बल्कि काठियावाड़ी मिठाइयां भी लाजवाब होती हैं. अगर आप भी रोज-रोज एक जैसी मिठाइयां खाकर बोर हो गए हैं और इस राखी कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं तो बेसन से बनने वाली इस खास मिठाई को ट्राई कर सकते हैं.

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मोहनथाल काठियावाड़ प्रांत की सबसे फेमस स्वीट डिश है और हर फंक्शन में घरों में यह जरूर बनाई जाती है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है और इसे आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं. आइए आपको काठियावाड़ी मोहनथाल बनाने का आसान तरीका बताते हैं, जिसे एक बार चखने के बाद आपको पूरा परिवार इसका दीवाना हो जाएगा.

मोहनथाल के लिए जरूरी सामग्री

बेसन – 2 कप

देसी घी – ½ कप

दूध – ¼ कप

चीनी – 1 कप

पानी – ½ कप

इलायची पाउडर – ½ छोटा चम्मच

केसर – 8-10 धागे

कटे हुए बादाम-पिस्ता – 2 बड़े चम्मच

जायफल पाउडर – 1 चुटकी

घी – थाली चिकनी करने के लिए

मोहनथाल बनाने का आसान तरीका

सबसे पहले बेसन को एक बड़े बर्तन में लें. इसमें 2 बड़े चम्मच घी और दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं. मिक्सर को 10 से 15 मिनट के लिए रख दें. अब बेसन को छलनी से छान लें, ताकि मोहनथाल का टेक्सचर एकदम बारीक और दानेदार बने. कड़ाही में घी गर्म करें और इसमें बेसन डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें. बेसन से अच्छी खुशबू आने और रंग हल्का गोल्डन होने तक पकाएं. दूसरी तरफ पैन में चीनी और पानी डालकर चाशनी तैयार करें. चाशनी को एक तार की जरूरत नहीं है, बस चीनी पूरी तरह घुलने तक पकाएं. अब तैयार चाशनी को भुने हुए बेसन में धीरे-धीरे डालते हुए लगातार चलाएं. मिक्सर गाढ़ा होने तक धीमी आंच पर पकाएं. इसमें इलायची, जायफल और केसर डालकर अच्छी तरह मिलाएं. घी लगी थाली में घोल डालकर समान रूप से फैला दें. ऊपर से कटे हुए बादाम-पिस्ता डालकर हल्के हाथ से दबाएं.मोहनथाल को 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने दें. जमने के बाद मनचाहे आकार में काटकर सर्व करें.

प्रो टिप: बेसन को लो फ्लेम पर अच्छी तरह भूनना मोहनथाल का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है.

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