भूत खोजती थी इंफ्लुएंसर, बनाया ऐसा वीडियो, अब एक्सीडेंट में हुई मौत

भूतों और रहस्यमयी जगहों की तलाश में रात-रात भर घूमने वाली चीन की एक इंफ्लुएंसर की सड़क हादसे में मौत हो गई. 24 साल की जियांग शियाओरू को उस समय गंभीर चोटें आई थीं, जब वह एक राइड-शेयर कार में सफर कर रही थीं. करीब एक महीने तक डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन 10 अगस्त को उनकी मौत हो गई.

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जियांग की मौत के बाद उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फिर वायरल हो गया है. इस वीडियो में वह एक धार्मिक प्रतिमा को तोड़ती नजर आई थीं. इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनकी मौत को उस वीडियो से जोड़ते हुए इसे 'कर्मा' तक बता दिया. हालांकि, ऐसा कोई सबूत नहीं है कि हादसे और प्रतिमा तोड़ने के बीच कोई संबंध था. जियांग के परिवार ने भी लोगों से इस तरह के कयास लगाने से बचने की अपील की है. हादसे की जांच अभी जारी है.

भूत और रहस्यमयी जगहों की खोज करती थीं

जियांग शियाओरू चीन के हुनान प्रांत के एक ग्रामीण इलाके से थीं. वह सोशल मीडिया पर भूतों की तलाश, सुनसान और खंडहर हो चुकी जगहों की खोज और अंधविश्वास से जुड़े खतरनाक प्रयोगों के वीडियो बनाती थीं.

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अपने इस तरह के कंटेंट की वजह से उन्होंने सोशल मीडिया पर करीब 13 लाख फॉलोअर्स बना लिए थे. उनके वीडियो में अक्सर रात के समय सुनसान जगहों पर जाना और डरावने या रहस्यमयी माने जाने वाले स्थानों पर अलग-अलग तरह के प्रयोग करना शामिल था.उनका मकसद कई बार अंधविश्वास को चुनौती देना होता था, लेकिन उनके कुछ स्टंट विवादों में भी आ गए.

धार्मिक प्रतिमा तोड़ने का वीडियो हुआ था वायरल

अगस्त 2025 में जियांग ने एक ऐसा वीडियो बनाया, जिसने काफी विवाद खड़ा कर दिया था. इसमें वह गुआनयिन की प्रतिमा को तोड़ती नजर आई थीं. गुआनयिन बौद्ध परंपरा में करुणा से जुड़ी एक पूजनीय बोधिसत्व हैं.

वीडियो को उन्होंने एक तरह के 'एंटी-सुपरस्टिशन' चैलेंज के तौर पर पेश किया था. उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि वह देखना चाहती थीं कि धार्मिक प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने के बाद क्या उनके साथ कोई 'बुरा असर' होता है.

वीडियो में जियांग औजार से प्रतिमा पर वार करती दिखाई दी थीं. वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने इसकी आलोचना की और इसे धार्मिक भावनाओं के लिए अपमानजनक बताया. वहीं, उनके कुछ फॉलोअर्स ने उनके इस अंदाज की तारीफ भी की.

कुछ महीनों बाद हुआ भयानक सड़क हादसा

इस विवादित वीडियो के कुछ महीनों बाद 15 जुलाई को जियांग एक राइड-शेयर कार में सफर कर रही थीं. वह दक्षिणी चीन के गुआंग्शी इलाके से ग्वांगझोउ की ओर जा रही थीं, तभी कार गंभीर हादसे का शिकार हो गई.

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हादसे में जियांग को बेहद गंभीर चोटें आईं. उन्हें भारी खून की कमी हुई और उनके शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचा. उन्हें गंभीर मस्तिष्क की चोट भी लगी.

उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा. वह करीब एक महीने तक कोमा में रहीं और डॉक्टर उनकी जान बचाने की कोशिश करते रहे.

एक महीने तक जिंदगी और मौत से लड़ती रहीं

जियांग की हालत बेहद गंभीर थी. इलाज का खर्च भी उनके परिवार के लिए बड़ा बोझ बन गया था. इस दौरान उनकी मां ने बेटी के इलाज में मदद की अपील की थी.

लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जियांग की हालत में सुधार नहीं हुआ. उनके गांव के एक अधिकारी ने 10 अगस्त को उनकी मौत की पुष्टि की. इस तरह करीब एक महीने तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 24 साल की इस इंफ्लुएंसर की जिंदगी खत्म हो गई.

क्या है पूरा मामला?

जियांग शियाओरू का मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि उनकी मौत से कुछ महीने पहले उन्होंने एक धार्मिक प्रतिमा तोड़ने वाला विवादित वीडियो बनाया था. बाद में उनकी एक गंभीर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. इन दोनों घटनाओं को जोड़कर सोशल मीडिया पर 'कर्मा' की बातें कही जा रही हैं, लेकिन ऐसी बातों का कोई वैज्ञानिक या जांच से जुड़ा सबूत नहीं है.

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उनकी कहानी यह भी दिखाती है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए किए गए जोखिम भरे स्टंट कितने विवादित हो सकते हैं. वहीं किसी घटना के बाद इंटरनेट पर बिना सबूत के दावे कितनी तेजी से फैल सकते हैं.

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