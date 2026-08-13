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कभी सोचा है जैकेट, जींस की जिप पर YRK क्यों लिखा होता है?

कभी आपने सोचा है कि आखिर जैकेट या जींस की जिप पर YKK क्यों लिखा होता है और इसका मतलब आखिर है क्या?

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जिप पर YKK का मतलब उसकी कंपनी से है. (Photo: AI Generated)
जिप पर YKK का मतलब उसकी कंपनी से है. (Photo: AI Generated)

आप जो जैकेट, जींस आदि पहनते हों, उनमें एक चीज कॉमन होती है और वो है इन सभी में लगी जिप. कभी आपने गौर किया है कि इन जिप पर YKK लिखा होता है. ब्रांडेड कपड़ों में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है और अधिकतर जिप में YKK लिखा होता है. तो सवाल ये है कि जींस, जैकेट भले ही किसी भी कंपनी की हो, लेकिन जिप पर YKK क्यों लिखा होता है. तो जानते हैं आखिर वाईकेके की क्या कहानी है और ये जिप पर ये क्यों लिखा होता है? 

YKK होता क्या है? 

दरअसल, YKK एक जापान की कंपनी का नाम है, जिसकी शुरुआत 1934 में हुई थी. यह दुनिया के सबसे बड़ा जिपर मैन्युफैक्चर्स में से एक है. इसका पूरा नाम है- Yoshida Kōgyō Kabushiki Kaisha. ये कंपनी जिप बनाने का काम करती है और देश की कई बड़े ब्रांड इनसे ही जिप खरीदते हैं और खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं. वे अलग-अलग कॉम्पोनेंट्स के लिए स्पेशलिस्ट मैन्युफैक्चर्स से सामान खरीदती हैं. 

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ये कंपनी लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रही है और ब्रांड के लिए कंपनी की रेपुटेशन मजबूत, टिकाऊ वाली है, इस वजह से लिवाइस, नॉर्थ फेस जैसे कई ब्रांड अपने जिप वाले प्रोडक्ट के लिए वाईकेके से ही सामान खरीदती हैं. दिलचस्प बात यह है कि YKK सिर्फ जिप नहीं बनाती. ये बटन, बकल जैसे कई प्रोडक्ट बनाती है. ये कंपनी मेटल, स्लाइडर आदि का खुद ही प्रोडक्शन करती है और जिपर एसेंबली का काम भी कंपनी की ओर से ही किया जाता है. 

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ऐसे में अगर आपको किसी जिप पर YKK लिखा दिखे तो इसका मतलब है कि ये कोई कपड़े का ब्रांड नहीं है, बल्कि ये सिर्फ जिप बनाने वाली कंपनी का नाम है. 
 

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