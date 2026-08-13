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Australia vs Bangladesh: बांग्लादेश ऐसा हाल करेगा! ऑस्ट्रेल‍िया ने सोचा ना होगा, पहली बार बना शर्मनाक र‍िकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश ने पहली बार उसे 200 रन से पहले ऑलआउट कर दिया. डार्विन टेस्ट के पहले दिन (13 ) ऑस्ट्रेलिया 53 ओवर में 198 रन पर सिमट गया. हसन महमूद ने छह विकेट लेकर इतिहास रचा. स्टीव स्मिथ ने 71 रन बनाकर अकेले संघर्ष किया, लेकिन दूसरी तरफ लगातार विकेट गिरते रहे और ऑस्ट्रेलियाई पारी ढह गई.

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बांग्लादेशी गेंदबाजों का ऐसा कहर, ऑस्ट्रेलिया के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, स्मिथ की पारी भी बेकार (Photo: AFP)
बांग्लादेशी गेंदबाजों का ऐसा कहर, ऑस्ट्रेलिया के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, स्मिथ की पारी भी बेकार (Photo: AFP)

ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच डार्विन में गुरुवार (13 अगस्त) को शुरू हुए पहले टेस्ट के शुरुआती दिन ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी. बांग्लादेशी तेज गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया की मजबूत मानी जाने वाली बल्लेबाजी बुरी तरह लड़खड़ा गई और पूरी टीम सिर्फ 198 रन पर ऑलआउट हो गई.

वहीं पहले द‍िन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश की टीम ने 96/1 का स्कोर बना लिया है, तंजीद हसन (32 नाबाद) और मोम‍िनुल हक (35 नाबाद) रन बनाकर ट‍िके हुए. वहीं शादमान इस्लाम को म‍िचेल स्टार्क ने अपना श‍िकार बनाया, उन्होंने 20 रन बनाए.  

मारारा क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने करीब छह महीने बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी की, लेकिन वापसी बेहद खराब रही. बांग्लादेश ने एक्सप्रेस पेसर नाहिद राणा के बिना ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. हसन महमूद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए छह विकेट झटके और ऑस्ट्रेलिया को दो सेशन से कुछ ज्यादा समय में ही समेट दिया.

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पहली बार 200 से पहले ऑलआउट हुआ ऑस्ट्रेलिया
इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के नाम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया. बांग्लादेश ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट पारी में 200 रन से कम के स्कोर पर ऑलआउट किया है.

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इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम टेस्ट स्कोर 217 रन था. यह स्कोर 2017 में मीरपुर टेस्ट में बना था. उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से हार मिली थी. शाकिब अल हसन ने मैच में दो बार पांच-पांच विकेट लेने के अलावा 84 रन की पारी भी खेली थी.  लेकिन डार्विन में बांग्लादेशी गेंदबाजों ने उससे भी आगे निकलते हुए ऑस्ट्रेलिया को महज 198 रन पर रोक दिया.

45 रन पर नहीं गिरा था एक भी विकेट, फिर मच गया हाहाकार
ऑस्ट्रेलिया ने पारी की शुरुआत अच्छी की थी. एक समय टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 45 रन था. लेकिन इसके बाद विकेट गिरने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि पूरी पारी ही बिखर गई.

यह भी पढ़ें: AUS vs BAN: कौन हैं बांग्लादेशी पेसर हसन महमूद? व‍िकेटों का 'स‍िक्सर' जड़कर ऑस्ट्रेल‍िया को उसी के घर में रेल द‍िया

हसन महमूद ने अपने लंबे शुरुआती स्पेल में जेक वेदराल्ड को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया. इसके अगले ही ओवर में उन्होंने ट्रेविस हेड को भी पवेलियन भेज दिया. स्टीव स्मिथ को भी शुरुआती दौर में जीवनदान मिला. जब वह सिर्फ दो रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब उनका कैच छोड़ दिया गया. लेकिन इस राहत के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के दूसरे बल्लेबाज बांग्लादेशी गेंदबाजों का सामना नहीं कर सके.

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मार्नस लाबुशेन का खराब दौर जारी रहा और वह इबादत हुसैन की गेंद पर सिंगल डिजिट स्कोर में आउट हो गए. इसके बाद कैमरन ग्रीन भी कुछ खास नहीं कर सके और तस्किन अहमद का शिकार बने.

देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया 45/0 से 74/4 पर पहुंच गया. स्मिथ एक छोर पर टिके रहे, बाकी बल्लेबाज आते-जाते रहे ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभालने की जिम्मेदारी स्टीव स्मिथ ने उठाई. एलेक्स कैरी ने शुरुआत में कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वह अपनी पारी को बड़ी पारी में नहीं बदल सके और हुसैन की गेंद पर बोल्ड हो गए.
यह भी पढ़ें: बांग्लादेशी गेंदबाज का अजब सेलिब्रेशन, विकेट लेते ही जीभ निकालकर किया डांस, VIDEO

स्मिथ एक छोर पर टिके रहे, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे. ब्यू वेबस्टर भी तस्कीन अहमद की गेंद पर बोल्ड हो गए. इसके बाद हसन महमूद ने ऑस्ट्रेलिया के निचले क्रम और टेलेंडर्स को समेटने का काम पूरा किया. उन्होंने इसी दौरान स्टीव स्मिथ का भी विकेट हासिल कर ऑस्ट्रेलियाई पारी का अंत कर दिया. स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्होंने 109 गेंदों पर 71 रन बनाए, जिसमें सात चौके और एक छक्का शामिल था. उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं पहुंच सका.

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हसन महमूद ने रचा इतिहास
बांग्लादेश की इस शानदार गेंदबाजी के सबसे बड़े हीरो हसन महमूद रहे. युवा तेज गेंदबाज ने 53 रन देकर छह विकेट हासिल किए. इस प्रदर्शन के साथ महमूद ने इतिहास भी रच दिया. वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 6 व‍िकेट लेने वाले बांग्लादेश के पहले गेंदबाज बन गए हैं, चाहे मुकाबला बांग्लादेश में हुआ हो या ऑस्ट्रेलिया में.

ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश टेस्ट इतिहास में 6/53 के उनके आंकड़े तीसरे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी हैं. नाहिद राणा की गैरमौजूदगी के बावजूद बांग्लादेश के पेस अटैक ने ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह परेशान किया, उसने टीम की गेंदबाजी की गहराई को भी दिखा दिया.

डार्विन में भी खास क्लब में शामिल हुए महमूद
हसन महमूद के छह विकेट का प्रदर्शन डार्विन के इस मैदान के लिए भी खास रहा. वह इस वेन्यू पर टेस्ट पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले सिर्फ चौथे तेज गेंदबाज बन गए. इस मैदान पर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड माइकल कास्प्रोविच के नाम है. उन्होंने जुलाई 2004 में श्रीलंका के खिलाफ 39 रन देकर सात विकेट लिए थे.उसी टेस्ट में श्रीलंका के चामिंडा वास ने भी पांच विकेट हासिल किए थे. उनके अलावा ग्लेन मैक्ग्रा ने भी डार्विन में टेस्ट पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा किया है. अब इस खास सूची में हसन महमूद का नाम भी जुड़ गया है.

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ऑस्ट्रेलिया के सामने अब बड़ी चुनौती
ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी सिर्फ 198 रन पर खत्म होने के बाद बांग्लादेश ने मुकाबले में शानदार स्थिति बना ली है. छह महीने बाद टेस्ट क्रिकेट में उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम से जिस तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद थी, उसके बिल्कुल उलट टीम का शीर्ष क्रम बांग्लादेशी पेसरों के सामने बेबस नजर आया. स्टीव स्मिथ ने जरूर 71 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन अकेले उनकी पारी ऑस्ट्रेलिया को बड़े स्कोर तक नहीं ले जा सकी.
यह भी पढ़ें: 'राजकुमारी मत बनो...', फैन ने लाइव मैच में कंगारू बल्लेबाज को कर दिया ट्रोल, VIDEO

बांग्लादेश के लिए यह प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि टीम ने नाहिद राणा जैसे तेज गेंदबाज की गैरमौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया को उसके अपने घर में 200 रन से पहले समेट दिया. टेस्ट की शुरुआत में ही बांग्लादेश ने बता दिया है कि वह इस सीरीज में सिर्फ मुकाबला खेलने नहीं, बल्कि इतिहास बनाने के इरादे से उतरा है.

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