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'सचिन तेंदुलकर जैसे दिखते हैं...' श्रीलंका के सोनल दिनुषा की तारीफ में BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पढ़े कसीदे

भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में लगातार रन बना रहे श्रीलंका के सोनल दिनुषा की तारीफ BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने की है. शुक्ला ने दिनुषा की तुलना सचिन तेंदुलकर से करते हुए उन्हें शानदार टेस्ट बल्लेबाज बताया. 25 साल के दिनुषा ने भारत के ख‍िलाफ मौजूदा सीरीज में कुल 3 शतक जड़े.

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सोनल द‍िनुषा ने भारत-श्रीलंका सीरीज में किया प्रभाव‍ित (Photo: PTI)
सोनल द‍िनुषा ने भारत-श्रीलंका सीरीज में किया प्रभाव‍ित (Photo: PTI)

भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में लगातार रन बनाकर सुर्खियां बटोर रहे श्रीलंका के युवा बल्लेबाज सोनल दिनुषा की तारीफ अब BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी की है. दिनुषा के शानदार प्रदर्शन से प्रभावित शुक्ला ने उनकी तुलना महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से कर दी.

राजीव शुक्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दिनुषा की जमकर तारीफ की. उन्होंने लिखा, श्रीलंका का यह सोनल कमाल का खिलाड़ी है. सचिन तेंदुलकर जैसा दिखता है. इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार टेस्ट खिलाड़ी बन सकता है.' 

25 साल के दिनुषा भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने सीरीज में पहले ही 3 शतक जड़े.  भारत के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में श्रीलंका की बल्लेबाजी कई मौकों पर उतनी निरंतर नहीं रही, लेकिन दिनुषा ने लगातार धैर्य और समझदारी के साथ बल्लेबाजी की. उनका स्वभाव, शॉट चयन और लंबी पारी खेलने की क्षमता सबसे अलग नजर आई. यही वजह है कि वह इस सीरीज में श्रीलंका के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनकर उभरे हैं.

यह भी पढ़ें: 'मैं यहां टाइम पास करने नहीं आया हूं', सरफराज खान ने बीच मैदान लिया श्रीलंकाई कप्तान से पंगा? VIDEO आया सामने

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भारत के खिलाफ लगातार रन, दो शतक और तीन अर्धशतक के बाद दिनुषा ने साफ कर दिया है कि श्रीलंका को एक ऐसा बल्लेबाज मिल रहा है, जो टेस्ट क्रिकेट में लंबी रेस का खिलाड़ी साबित हो सकता है. राजीव शुक्ला की सचिन तेंदुलकर से तुलना भले ही बड़ी हो, लेकिन दिनुषा के मौजूदा आंकड़े जरूर उनके शानदार भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं.

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