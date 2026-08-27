scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पैंक्रियाटिक कैंसर के इलाज में नई उम्मीद, इस दवा से मौत का खतरा हुआ कम, मिली इलाज की मंजूरी

FDA ने मेटास्टैटिक पैंक्रियाटिक कैंसर के इलाज के लिए नई दवा रासोंक को मंजूरी दी है, जो खासतौर पर उन मरीजों के लिए है जिनका पहले इलाज हो चुका है या जो सामान्य कीमोथेरेपी नहीं ले सकते है.

Advertisement
X
पैंक्रिया का कैंसर
पैंक्रिया का कैंसर

पैंक्रियाज में होने वाले कैंसर को पैंक्रियाटिक कैंसर कहते हैं. इससे अधिकतर मामले आखिरी स्टेज में सामने आते हैं. ऐसे में मरीजों की जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन अब एक नई दवा ने उम्मीद जगाई है.  अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने नई दवा रासोंक को मेटास्टैटिक पैंक्रियाटिक कैंसर यानी जो कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया है उसके इलाज के लिए मंजूरी दे दी है. यह दवा खासतौर पर उन मरीजों के लिए मंजूर की गई है, जिनका पहले इलाज हो चुका है या जो किसी कारण से सामान्य कीमोथेरेपी नहीं ले सकते.

खास बात यह है कि इसे दिन में सिर्फ एक बार गोली के रूप में लिया जा सकता है. इस दवा को लेकर ट्रायल किए गए थे. ट्रायल में दवा काफी फायदेमंद मिली है. इससे पैंक्रियाटिक कैंसर के मरीजों के जीवन को बढ़ाने में मदद मिली है. हालांकि ये कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन इस बीमारी से मौत के खतरे को कम कर सकती है. 

मरीजों के जिंदा रहने की दर बढ़ी

सम्बंधित ख़बरें

cancer injection
1 लाख की कैंसर दवा ब्लैक में क्यों बिकी? ये हो सकता है कारण
FAKE CANCER INJECTION RACKET BUSTED
नकली कैंसर दवाओं के खौफनाक गोरखधंधा, बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश
इंजेक्शन के नाम पर पानी, नकली कैंसर दवाओं के सिंडिकेट पर खुलासा, देखें
How to check Cancer medicines
कैंसर की दवा में निकला पानी, असली और नकली की यूं करें पहचान
Fake Cancer Medicine
रूस से MBBS, भारत में फेल... नकली कैंसर दवा बेचने वाले डॉक्टर की कुंडली

दवा को मंजूरी देने से पहले किए गए बड़े क्लिनिकल ट्रायल में इसके बहुत अच्छे नतीजे सामने आए हैं. इस दवा से पैंक्रियाटिक कैंसर के जिन मरीजों की बीमारी एडवांस यानी अंतिम स्टेज के आसपास पहुंच गई है उनके जिंदा रहने की दर में सुधार देखा गया है. कुछ मरीजों में सर्वाइवल का फायदा पहले से इस्तेमाल हो रहे इलाज की तुलना में करीब दोगुना तक रहा है.  हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि दवा कैंसर को पूरी तरह खत्म कर देती है. लेकिन फायदा यह है कि जिन मरीजों में पैंक्रियाज का कैंसर शरीर के दूसरे अंगों में फैल गया था उनमें मरीजों की जिंदगी को लंबा करने और
लक्षणों को कम करने में मदद मिली है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: क्या अस्पतालों में मरीजों को नहीं मिलती 1 लाख की कैंसर दवा, ब्लैक में क्यों बिकी? कालाबाजारी से उठे सवाल

किस तरह काम करती है यह दवा?

पैंक्रियाटिक कैंसर के कई मामलों में KRAS नाम के जीन में बदलाव या म्यूटेशन पाया जाता है. यह बदलाव कैंसर कोशिकाओं को तेजी से बढ़ने और शरीर में फैलने में मदद कर सकता है. नई दवा इसी कैंसर पैदा करने वाले रास्ते को निशाना बनाकर काम करने के लिए विकसित की गई है. यही वजह है कि इसे पैंक्रियाटिक कैंसर के इलाज में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. 

यह भी पढ़ें: कैंसर से जंग लड़ी, 36 की उम्र में बैडम‍िंटन कोर्ट पर रचा इत‍िहास... चाउ तिएन-चेन बने वर्ल्ड चैम्प‍ियनश‍िप के सबसे उम्रदराज मेडलिस्ट

हर मरीज के लिए नहीं होगी दवा

FDA की मंजूरी का मतलब यह नहीं है कि पैंक्रियाटिक कैंसर का हर मरीज इस गोली को ले सकता है. डॉक्टर मरीज के कैंसर की स्टेज, पहले हुए इलाज, ट्यूमर की जेनेटिक जांच और उसकी कुल स्वास्थ्य स्थिति को देखकर तय करेंगे कि यह दवा उसके लिए सही है या नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    मिनटों में मेड, सिर्फ ₹29 में मिडिल क्लास की टेंशन दूर... कैसे काम करता है इस सस्ती सर्विस का इकोसिस्टम? |
    अगर 1 दिन के पीएम बने तेज प्रताप यादव, तो क्या करेंगे? जवाब सुनकर इंप्रेस हुईं मल्लिका शेरावत |
    नागपुर के फार्म हाउस में लगी भीषण आग... 40 मिनट में जलकर खाक हो गया पूरा परिसर |
    डोप टेस्ट में फेल हुआ स्टार क्रिकेटर, ICC ने लगाया 15 महीनों का बैन, रिकॉर्ड्स भी डिलीट किए |
    अमेरिका-ईरान के बीच सुलह कराने की कोश‍िशें फ‍िर तेज, देखें US टॉप-10 |
    फरीदाबाद में डंपर ने बाइक सवार दो पुलिसकर्मियों को कुचला, दोनों की मौत, CCTV में कैद हुआ हादसा |
    आपका गुम फोन वापस करना है... सामने आया हाइब्रिड साइबर फ्रॉड, पुलिस ने बताया ऐसे बचें |
    'मेरे राजनीति में आने से इनको धक्का लगा', कैरेक्टर पर उंगली उठाने वालों पर भड़कीं कंगना |
    अमेरिका को मिलेगा सबक... भारत-चीन मिलकर करेंगे खेल, बड़ी डील की तैयारी! |
    कानपुर: AI से वीडियो बनाकर फुफेरी बहन को बताता था गर्लफ्रेंड, तंग आकर NEET छात्रा ने किया सुसाइड
    Advertisement