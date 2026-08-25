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'मैं यहां टाइम पास करने नहीं आया हूं', सरफराज खान ने बीच मैदान लिया श्रीलंकाई कप्तान से पंगा? VIDEO आया सामने

प्लेइंग इलेवन से बाहर रहने के बावजूद सरफराज खान कोलंबो टेस्ट के दौरान चर्चा में आ गए. उन्होंने मैदान पर कुछ ऐसा किया जिसे देखकर श्रीलंकाई खिलाड़ी भी हैरान नजर आए.

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सरफराज का मजेदार वीडियो वायरल. (PHOTO: PTI)
सरफराज का मजेदार वीडियो वायरल. (PHOTO: PTI)

श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में भारतीय टीम ने अपना शिकंजा कस लिया है. टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम के 503 रनों के जवाब में श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही. भारत की कोशिश श्रीलंका के खिलाफ इस टेस्ट को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी.

सरफराज खान को दूसरे टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली. लेकिन मैदान पर वह छाए रहे. सरफराज ने बतौर सब्स्टीट्यूट फील्डर उतरकर मैदान पर वो रंग जमाया है कि पूरा सोशल मीडिया बस उन्हीं की बातें कर रहा है.

ऋषभ पंत की जगह शॉर्ट लेग और सिली पॉइंट पर मुस्तैदी से खड़े सरफराज ने अपनी चुलबुली बातों से श्रीलंकाई बल्लेबाजों का ध्यान भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

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मामला तब और गर्मा गया जब श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा बल्लेबाजी कर रहे थे. स्पिनर मानव सुथार की गेंद का सामना करने से ठीक पहले डी सिल्वा साइड स्क्रीन या गेंदबाज के पीछे से कुछ डिस्टर्बेंस की बात कहकर पीछे हट गए.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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श्रीलंकाई कप्तान पर सरफराज ने कसा तंज

बस फिर क्या था! करीब में ही खड़े सरफराज ने तुरंत मौका ताड़ा और डी सिल्वा पर तंज कसना शुरू कर दिया. स्टंप माइक में आई आवाज के मुताबिक सरफराज ने कहा कि अरे भाई, वहां कुछ नहीं है! सीधे देखो न, दाएं-बाएं क्या देख रहे हो? डरो मत यार, सीधे खेलो. यहां हम टाइमपास करने थोड़ी आए हैं, बेवजह का टाइम वेस्ट मत करो!

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वायरल हो रहा वीडियो

सरफराज का यह देसी और बेबाक अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस को उनका यह अंदाज खूब पसंद आ रहा है. शॉर्ट लेग पर फील्डिंग करते हुए सरफराज लगातार भारतीय गेंदबाजों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए.

बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए सरफराज खान को आखिरी मौके पर टीम में शामिल किया गया था. हालांकि, उन्हें इस दौरे पर एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला. 

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