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Maruti-Tata से टक्कर का प्लान तैयार... Hyundai लॉन्च करेगी 26 कारें

हुंडई ने भारतीय बाजार के लिए अपना रोडमैप तैयार कर लिया है. कंपनी 2030 तक 26 नई कारें लॉन्च करेगी. इसमें मौजूदा मॉडल्स के अपडेट और नए मॉडल्स दोनों ही शामिल होंगे. ब्रांड अपनी अब तक की सबसे छोटी एसयूवी भी लेकर आ रहा है. ये कंपनी की इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी. इसके अलावा एक मिडसाइज एसयूवी भी भारत के लिए तैयार की जा रही है.

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Hyundai Bayon पर बेस्ड एसयूवी भारतीय बाजार में जल्द ही लॉन्च हो सकती है. (Photo: Hyundai)
Hyundai Bayon पर बेस्ड एसयूवी भारतीय बाजार में जल्द ही लॉन्च हो सकती है. (Photo: Hyundai)

हुंडई भारतीय बाजार में चौथी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है. कभी कंपनी सबसे ज्यादा कार बेचने की लिस्ट में दूसरे नंबर पर थी. लेकिन बदलते मार्केट में टाटा और महिंद्रा ने हुंडई को पीछे कर दिया है. वहीं सबसे बड़े पोर्टफोलियो के साथ मारुति सुजुकी टॉप पर है. ऐसे में हुंडई ने भारतीय बाजार में खुद को मजबूत करने के लिए एक नया प्लान तैयार कर लिया है.

कंपनी 2030 तक 26 नए मॉडल और मौजूदा मॉडल्स के अपडेट को लॉन्च करेगी. 2026 सीईओ इन्वेस्टर डे पर कंपनी ने अपना फ्यूचर रोडमैप शेयर किए है. कंपनी के 26 मॉडल्स में एक बिलकुल नई ए-सेगमेंट की इलेक्ट्रिक एसयूवी और एक नई इंटरनल कंबशन इंजन वाली मिडसाइज एसयूवी होगी.

यहां ए सेगमेंट का मतलब छोटी कार से है, जो एसयूवी जैसे लुक के साथ आ सकती है. हुंडई की इन दोनों ही कारों को भारत में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है. ये दिखाता है कि इन कारों पर कंपनी तेजी से काम कर रही है.

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इस साल लॉन्च होगी सबसे छोटी Hyundai SUV

हुंडई ने सीईओ इन्वेस्टर डे पर अपनी रेंज एक्सटेंडर कार का ऐलान किया है. हालांकि, ये कार भारत आएगी या नहीं इसकी पुष्टि नहीं हुई है. इस साल के अंत तक हुंडई अपनी छोटी इलेक्ट्रिक कार को उतार सकती है. 

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यह भी पढ़ें: TATA-Maruti और Hyundai को टक्कर, CNG कार लाने की तैयारी में है ये कंपनी, लॉन्च करेगी SUV

इस एसयूवी को ब्रांड भारत में ही तैयार करेगी, जिसका सीधा मुकाबला टाटा पंच और टियागो जैसी इलेक्ट्रिक कारों से होगा. कार के टेस्ट म्यूल को कई बार स्पॉट किया गया है. हालांकि, कंपनी ने इस कार के स्पेशिफिकेशन्स को रिवील नहीं किया है. इसमें लेवल-2 ADAS और नेक्स्ट जेन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलेंगे. 

मिडसाइज CNG SUV ला रही है कंपनी

इसके अलावा ब्रांड एक मिडसाइज एसयूवी पर काम कर रहा है. ये कार ग्लोबल मार्केट में आने वाली बेयॉन (Bayon) पर बेस्ड होगी. इसके भी स्पाई शॉट्स कई बार आ चुके हैं. भारतीय बाजार में कंपनी इस कार को मल्टीपल बदलाव के साथ इंट्रोड्यूस करेगी. यहां तक की कार का डिजाइन भी ग्लोबल वर्जन से अलग होगा. 

यह भी पढ़ें: भूल जाएंगे टाटा-महिंद्रा की कार, Hyundai ने नई Tucson से उठाया पर्दा

रिपोर्ट्स की मानें, तो ये कंपनी की पहली बड़ी कार (4 मीटर से बड़ी) होगी, जो फैक्टरी फिटेड सीएनजी के साथ आएगी ये कार क्रेटा वाले सेगमेंट में एंट्री करेगी, लेकिन इसकी कीमत कम रखी जा सकती है. इसके अलावा हुंडई 2030 में भारत में अपनी सालाना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में 3.2 लाख यूनिट्स जोड़ने की तैयारी कर रही है. 

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फिलहाल कंपनी एक साल में लगभग 11 लाख गाड़ियां भारत में बनाती है. हुंडई भारतीय बाजार में अपना लग्जरी ब्रांड जेनेसिस लेकर आ रहा है. इस ब्रांड की पहली कार 2027 में लॉन्च हो सकती है. बता दें कि हुंडई भारतीय बाजार में अलग-अलग सेगमेंट और कैटेगरी की लगभग 15 कारें बेचती हैं. इसमें कारों के एन-लाइन वेरिएंट्स, इलेक्ट्रिक और टैक्सी अवतार भी शामिल हैं.

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