अगर 1 दिन के पीएम बने तेज प्रताप यादव, तो क्या करेंगे? जवाब सुनकर इंप्रेस हुईं मल्लिका शेरावत

जियो हॉटस्टार के रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में लालू यादव के लाल तेज प्रताप यादव का बोलबाला है. वो शो में कभी बांसुरी बजाकर तो कभी अपनी चटपटी बातों से ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हैं. उनका सिंपल अंदाज लोगों को भा रहा है. शो में इन दिनों तेज प्रताप यादव की 'मर्डर गर्ल' मल्लिका शेरावत संग केमिस्ट्री के चर्चे हो रहे हैं.

और पढ़ें

अगर पीएम बने तेज प्रताप तो...

भोजपुरी बवाल में मल्लिका ने बिहार के तेज प्रताप को मुंबई में पार्टी दी. उन्हें मायानगरी के रंग में ढालने की कोशिश की. एक्ट्रेस को तेज प्रताप ने अपनी बातों, हाजिरजवाबी और कूल अंदाज से इंप्रेस किया. एक वीडियो सामने आया है जिसमें मल्लिका ने तेज प्रताप से मजेदार सवाल पूछे. उन्होंने राजनीति को लेकर भी सवाल किया. मल्लिका ने कहा- अगर आपको 1 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो सबसे पहले देश में क्या बदलाव लाना चाहेंगे?

तेज प्रताप ने कहा कि वो कलाकारों के लिए सबसे पहले बदलाव लाएंगे. ये जवाब सुनकर एक्ट्रेस इंप्रेस हो जाती हैं. तेज प्रताप ने कहा- मैं बिहार से हूं. मुंबई में तो फिल्म सिटी बनी हुई है. मैं कोशिश करूंगा कि बिहार के लिए भी ऐसी ही फिल्म सिटी बनवाऊं. मूवीज में सब्सिडी नहीं मिलती है. मुझे लगता ये मिलनी चाहिए. तेज प्रताप की इस बात से मल्लिका सहमत दिखीं.

Advertisement

तेज प्रताप को शो में काफी पसंद किया जा रहा है. मल्लिका से पहले उन्हें एक्ट्रेस काजल राघवानी संग फ्लर्टी होते हुए देखा गया था. तेज प्रताप ने एक्ट्रेस को वृंदावन की सैर कराई थी. शो में वो अपने परिवार, घरवालों संग रिश्ते और राजनीति पर कई बार बोल चुके हैं. पेरेंट्स से अलग होने का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिखा है.

परिवार से दूर तेज प्रताप अकेले रहते हैं. पत्नी संग उनका तलाक का केस चल रहा है. तेज प्रताप ने आरजेडी से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी बनाई है. जिसका नाम जनशक्ति जनता दल है.

---- समाप्त ----