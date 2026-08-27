फरीदाबाद में डंपर ने बाइक सवार दो पुलिसकर्मियों को कुचला, दोनों की मौत, CCTV में कैद हुआ हादसा

हरियाणा के फरीदाबाद में ड्यूटी पर जा रहे दो पुलिसकर्मियों की सड़क हादसे में मौत हो गई. बुधवार को सोहना रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दोनों पुलिसकर्मियों को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर जा गिरे और डंपर की चपेट में आ गए.

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इस हादसे में ट्रैफिक पुलिसकर्मी नवीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथी अभिषेक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें भी मृत घोषित कर दिया. इस दर्दनाक हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है. नवीन और अभिषेक बाइक पर सवार होकर सोहना रोड से गुजर रहे थे. दोनों पर्वतीय कॉलोनी में राइडर ड्यूटी पर तैनात थे.

इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और दोनों पुलिसकर्मी सड़क पर जा गिरे. इसके बाद डंपर उन्हें कुचलता हुआ आगे निकल गया. हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

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सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. हादसे में नवीन की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. वहीं अभिषेक गंभीर रूप से घायल थे. उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. एक साथ दो पुलिसकर्मियों की मौत की खबर से पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई. हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया था. पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और बाद में उसे पकड़ लिया. अब पुलिस आरोपी चालक से पूछताछ कर रही है.

हादसे की वजह पता लगाने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. सामने आए CCTV में डंपर के बाइक को टक्कर मारने के बाद दोनों पुलिसकर्मियों के सड़क पर गिरने की घटना कैद हुई है.

एसीपी अर्जुन देव ने बताया कि दोनों पुलिसकर्मी पर्वतीय कॉलोनी में राइडर ड्यूटी पर तैनात थे. हादसे में दोनों की मौत हो गई. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और डंपर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल पुलिस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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