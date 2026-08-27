डोप टेस्ट में फेल हुआ स्टार क्रिकेटर, ICC ने लगाया 15 महीनों का बैन, रिकॉर्ड्स भी डिलीट किए

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अनुभवी बल्लेबाज आसिफ खान को डोपिंग नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद 15 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है. 36 वर्षीय आसिफ के सैम्पल में प्रतिबंधित पदार्थ मेस्तेरोलोन के मेटाबोलाइट की पुष्टि हुई थी. इसके चलते उन्होंने ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) एंटी-डोपिंग कोड के उल्लंघन को स्वीकार कर लिया. साथ ही WADA (वर्ल्ड एंट्री डोपिंग एजेंसी) और ICC के साथ हुए समझौते के तहत सजा मान ली.

और पढ़ें

8 सितंबर 2025 को प्रतियोगिता से बाहर किए गए डोप टेस्ट के दौरान आसिफ खान का सैम्पल लिया गया था. जांच में प्रतिबंधित पदार्थ की मौजूदगी सामने आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई. उनका निलंबन इसी तारीख से लागू माना गया है और 7 दिसंबर 2026 तक जारी रहेगा.

UAE batter Asif Khan has been sanctioned for violating the ICC Anti-Doping Code.https://t.co/vBts01jxd8 — ICC (@ICC) August 27, 2026

आसिफ खान को 8 अक्टूबर 2026 से किसी टीम के साथ ट्रेनिंग करने की अनुमति होगी. वह क्लब या आईसीसी की किसी सदस्य संस्था की सुविधाओं का भी इस्तेमाल कर सकेंगे. हालांकि ट्रेनिंग की इजाजत मिलने का मतलब यह नहीं है कि वह तुरंत मैच खेल पाएंगे. प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में उनकी वापसी 8 दिसंबर 2026 से ही हो सकेगी. यानी आसिफ को दोबारा आधिकारिक मुकाबले में उतरने के लिए दिसंबर तक इंतजार करना होगा.

इस मामले में सिर्फ आगे के मैच ही प्रभावित नहीं हुए हैं. ICC एंटी-डोपिंग कोड के तहत आसिफ के 8 सितंबर 2025 से 29 दिसंबर 2025 के बीच के व्यक्तिगत परिणामों को भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है. इस अवधि में उनके प्रदर्शन से जुड़े मेडल, अंक, पुरस्कार राशि और अन्य व्यक्तिगत पुरस्कार भी वापस लिए जा सकते हैं. 29 दिसंबर 2025 को उन्हें प्रोविजनल सस्पेंशन दिया गया था.

Advertisement

कैसा रहा है आसिफ का इंटरनेशनल करियर?

आसिफ खान ने 2022 में यूएई के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था. इसके बाद उन्होंने टीम के लिए वनडे और टी20 इंटरनेशनल दोनों प्रारूपों में अहम भूमिका निभाई. अब तक वह 38 ओडीआई और 56 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं. वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने 38.48 के एवरेज से 1248 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 7 अर्धशतक दर्ज हैं. वहीं टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम पर 28.30 की औसत और 6 अर्धशतकों की मदद से 1302 रन दर्ज हैं.

---- समाप्त ----