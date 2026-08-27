scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नागपुर के फार्म हाउस में लगी भीषण आग... 40 मिनट में जलकर खाक हो गया पूरा परिसर

नागपुर से करीब 55 किलोमीटर दूर कोंढाली के चंदनपारडी गांव के पास एक फार्म हाउस में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि महज 40 मिनट में फार्म हाउस का ज्यादातर हिस्सा जलकर खाक हो गया. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था.

Advertisement
X
नागपुर से 55 किलोमीटर दूर हुई घटना. (Photo: Screengrab)
नागपुर से 55 किलोमीटर दूर हुई घटना. (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के नागपुर से करीब 55 किलोमीटर दूर कोंढाली के चंदनपारडी गांव के पास एक फार्म हाउस में गुरुवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि करीब 40 मिनट के भीतर फार्म हाउस का ज्यादातर हिस्सा जलकर खाक हो गया. गनीमत रही कि जिस वक्त आग लगी, उस समय फार्म हाउस के अंदर कोई मौजूद नहीं था.

घटना कोंढाली पुलिस थाना क्षेत्र की है. चंदनपारडी गांव के पास तालाब के किनारे एक फार्म हाउस बना हुआ है. गुरुवार सुबह यहां अचानक आग लग गई. कुछ ही देर में आग ने पूरे फार्म हाउस को अपनी चपेट में ले लिया. आग की लपटें देखकर आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना कोंढाली पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस ने फायर ब्रिगेड को मौके पर भेजा.

कोंढाली नगर पंचायत की फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने काम शुरू किया, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी. करीब 40 मिनट के भीतर फार्म हाउस का अधिकांश हिस्सा जल चुका था. आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक काफी नुकसान हो चुका था. फार्म हाउस तालाब के किनारे होने के बावजूद आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

सम्बंधित ख़बरें

वाहनों की टक्कर होते ही सड़क पर मच गई अफरा-तफरी. (Photo: Screengrab)
स्कूटी में टक्कर के बाद कैंटर से भिड़ा ट्रक, आग लगने से जिंदा जला ड्राइवर
मुंबई की सड़क पर रात 2 बजे हुआ हादसा. (Photo: Screengrab)
चलती कार में लगी आग, दो युवक अंदर थे, अगले ही पल धू-धू कर जली गाड़ी
Ramgarh fire Jharkhand
रामगढ़ में बड़ा हादसा, प्लांट के कंट्रोल रूम में लगी आग, 3 इंजीनियरों की मौत
kolkata hotel fire short circuit
कोलकाता अग्निकांड में खुलासा! AC में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 9 की मौत
Mumbai Fire
मुंबई में इनकम टैक्स कार्यालय के बेसमेंट में लगी आग
Advertisement

यह भी पढ़ें: मुंबई के ब्रिज पर चलती कार में अचानक लगी आग, दो युवक अंदर थे... अगले ही पल धू-धू कर जली गाड़ी

कोंढाली पुलिस थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुमित परतेकी के मुताबिक, फार्म हाउस नागपुर निवासी पाटिल नाम के व्यक्ति का बताया जा रहा है. शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. हालांकि पुलिस आग लगने की वजह तलाश रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग आखिर किस वजह से लगी.

हादसे की सबसे बड़ी राहत यही रही कि आग लगने के वक्त फार्म हाउस में कोई मौजूद नहीं था. इसलिए इस घटना में किसी के घायल होने या जान जाने की सूचना नहीं है. फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग आग से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं और आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    डोप टेस्ट में फेल हुआ स्टार क्रिकेटर, ICC ने लगाया 15 महीनों का बैन, रिकॉर्ड्स भी डिलीट किए |
    अमेरिका-ईरान के बीच सुलह कराने की कोश‍िशें फ‍िर तेज, देखें US टॉप-10 |
    फरीदाबाद में डंपर ने बाइक सवार दो पुलिसकर्मियों को कुचला, दोनों की मौत, CCTV में कैद हुआ हादसा |
    आपका गुम फोन वापस करना है... सामने आया हाइब्रिड साइबर फ्रॉड, पुलिस ने बताया ऐसे बचें |
    'मेरे राजनीति में आने से इनको धक्का लगा', कैरेक्टर पर उंगली उठाने वालों पर भड़कीं कंगना |
    अमेरिका को मिलेगा सबक... भारत-चीन मिलकर करेंगे खेल, बड़ी डील की तैयारी! |
    कानपुर: AI से वीडियो बनाकर फुफेरी बहन को बताता था गर्लफ्रेंड, तंग आकर NEET छात्रा ने किया सुसाइड |
    'जो किसान बाजार के साथ किया, वही जेपी एनआईसी के साथ कर रहे', बीजेपी सरकार पर भड़के अखिलेश |
    Chandra Grahan 2026 Timing: कल सुबह जल्दी लग जाएगा चंद्र ग्रहण, अभी से नोट कर लें टाइमिंग |
    नेपाल पर बरसा कुदरत का क्रोध, हर तरफ तबाही, देखें दुनिया आजतक
    Advertisement