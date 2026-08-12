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Pakistan tour of England 2026: पाकिस्तान क्रिकेट को म‍िला नया बूस्ट, बाबर सेना में इस ख‍िलाड़ी का हुआ कमबैक

पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है, इंग्लैंड के ख‍िलाफ होने वाले पहले टेस्ट से पहले टीम में स्टार बैटर की वापसी हुई हे, पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड संग होने वाली सीरीज WTC के ल‍िहाज से भी अहम है.

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शान मसूद की वापसी से मजबूत होगा पाकिस्तान! इंग्लैंड सीरीज से पहले फिटनेस पर बड़ा अपडेट (Photo: Getty)
शान मसूद की वापसी से मजबूत होगा पाकिस्तान! इंग्लैंड सीरीज से पहले फिटनेस पर बड़ा अपडेट (Photo: Getty)

इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तान को बड़ी राहत मिली है. अंगुली की चोट से जूझ रहे स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान शान मसूद ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है. मेडिकल टीम की निगरानी में उन्होंने बल्लेबाजी अभ्यास किया. 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होने वाले पहले टेस्ट में उनकी वापसी की उम्मीद बढ़ गई है.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड दौरे पर है, जहां उसे तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप 2025-27 के लिहाज से यह सीरीज पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है. 19 अगस्त से लीड्स में पहला टेस्ट शुरू होगा और उससे पहले टीम को बड़ी राहत मिली है. पाकिस्तान के स्टार बाएं हाथ के बल्लेबाज और पूर्व टेस्ट कप्तान शान मसूद ने ट्रेनिंग में वापसी कर ली है. उनकी वापसी से पहले टेस्ट में खेलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं.

शान मसूद ने पिछले महीने त्रिनिदाद के तारोबा में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में शानदार शतक लगाया था. हालांकि, इसी मुकाबले के दौरान उनकी अंगुली में चोट लग गई थी. इस चोट की वजह से वह पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए दूसरे टेस्ट से बाहर रहे थे.

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अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से ठीक पहले उन्होंने अभ्यास शुरू कर दिया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक, टीम ने बेकनहैम स्थित केंट काउंटी क्रिकेट क्लब में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया. खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी नेट्स में अभ्यास किया.

शान मसूद ने भी इस सेशन में हिस्सा लिया. उन्होंने मेडिकल टीम की निगरानी में बल्लेबाजी का अभ्यास किया. हालांकि, अभी यह साफ नहीं किया गया है कि वह पहले टेस्ट के लिए पूरी तरह फिट घोषित हुए हैं या नहीं.

शान की गैरमौजूदगी में अब्दुल्ला शफीक ने जमाया शतक
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शान मसूद की जगह अब्दुल्ला शफीक को नंबर-3 पर बल्लेबाजी का मौका मिला था. शफीक ने इस मौके को दोनों हाथों से भुनाया और पहली पारी में नाबाद शतक जड़ दिया.

उनकी पारी ने पाकिस्तान को लंबे समय बाद विदेशी जमीन पर जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के साथ विदेशी टेस्ट में लगातार आठ हार के सिलसिले को भी खत्म किया.

शफीक के शानदार प्रदर्शन के बावजूद अगर शान मसूद फिट रहते हैं और सेलेक्शन के लिए उपलब्ध होते हैं, तो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनकी प्लेइंग इलेवन में वापसी की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है.

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इंग्लैंड में खेलने का अनुभव बनेगा पाकिस्तान का हथियार
शान मसूद के पक्ष में सबसे बड़ी बात उनका इंग्लैंड में खेलने का अनुभव भी है. वह कई साल से इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते रहे हैं और यहां की परिस्थितियों से अच्छी तरह परिचित हैं. इंग्लैंड की परिस्थितियों में स्विंग और सीम गेंदबाजी का सामना करने के लिए यह अनुभव पाकिस्तान के काम आ सकता है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट शान की फिटनेस पर नजर रखते हुए उन्हें शुरुआती टेस्ट में उतारना चाहेगा.

पाकिस्तान के लिए यह सीरीज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा WTC 2025-27 साइक‍िल में उसका प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. टीम ने साउथ  अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज 1-1 से ड्रॉ की है, जबकि बांग्लादेश के दौरे पर उसे 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था.

WTC फाइनल की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए जीत जरूरी

इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 फाइनल की रेस में बने रहने के लिहाज से बेहद अहम होंगे. ऐसे में शान मसूद की फिटनेस टीम के लिए बड़ी चिंता थी.

अगर वह पहले टेस्ट तक पूरी तरह फिट हो जाते हैं, तो पाकिस्तान को टॉप ऑर्डर  में अनुभव और बाएं हाथ के बल्लेबाज का विकल्प मिलेगा. वहीं अब्दुल्ला शफीक के हालिया प्रदर्शन के बाद टीम के पास बल्लेबाजी क्रम को लेकर एक दिलचस्प विकल्प भी मौजूद रहेगा.

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पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में खेला जाएगा. इसके बाद सीरीज के बाकी दो मुकाबले खेले जाएंगे. पाकिस्तान की नजर इंग्लैंड में मजबूत शुरुआत करने के साथ WTC अभियान को पटरी पर लाने पर होगी.

पाकिस्तान टेस्ट टीम: बाबर आजम (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अली उस्मान, अजान अवैस, इमाम-उल-हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मुहम्मद अवैस जफर, मुहम्मद गाजी गोरी, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शान मसूद, उबैद शाह.

इंग्लैंड vs पाकिस्तान टेस्ट सीरीज का शेड्यूल
पहला टेस्ट- 19 से 23 अगस्त 2026: लीड्स
दूसरा टेस्ट- 27 से 31 अगस्त 2026: लॉर्ड्स
तीसरा टेस्ट- 9 से 13 सितंबर 2026: बर्मिंघम


 

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