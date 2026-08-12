Best Alternative to Apple: 300 वाला सेब हो गया बजट से आउट? 50 रुपये में खरीद लाएं ये हरा फल, कहलाता है 'गरीबों का सेब'

जब भी सेहत और पोषण की बात आती है तो अक्सर डॉक्टर और बड़े-बुजुर्ग रोजाना एक सेब खाने की सलाह देते हैं. इसीलिए ये कहावट खूब मशहूर है. 'एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे' लेकिन आज के दौर में महंगाई के कारण 250 से 300 और कई बार तो 400 रुपये किलो मिलने वाला सेब हर किसी के बजट में फिट नहीं बैठता. अगर आप भी सेब के महंगे दामों की वजह से अपनी डाइट में जरूरी पोषण शामिल नहीं कर पा रहे हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है.

और पढ़ें

सेब नहीं तो क्या खाएं

अगर आप महंगा सेब नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप इसकी जगह कई और फल जैसे नाशपाती, अमरूद, और पपीता को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इनमें भी फाइबर, विटामिन्स, और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे ढेरों पोषक तत्व होते हैं जिन्हें सेब की जगह सस्ते विकल्प हैं.

वहीं, महज 50 से 80 रुपये किलो मिलने वाला अमरूद सेब का सबसे बेहतरीन और पौष्टिक विकल्प है. यही वजह है कि इसे अक्सर 'गरीबों का सेब' भी कहा जाता है. लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मानें तो अमरूद अब कोई नॉर्मल या साधारण फल नहीं, बल्कि एक सुपरफूड की कैटेगरी में आता है. इसमें सेब की तुलना में 4 गुना ज्यादा विटामिन-C और प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है.

अमरूद के 5 बड़े फायदे

1. विटामिन-C का पावरहाउस (इम्युनिटी बूस्टर)

अमरूद में संतरे और सेब की तुलना में कई गुना अधिक विटामिन-C पाया जाता है. यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को तेजी से बढ़ाता है जिससे बदलते मौसम में होने वाले सर्दी, जुकाम और संक्रमण से बचाव होता है.

Advertisement

2. पाचनतंत्र और कब्ज में रामबाण

अमरूद में डाइटरी फाइबर भरपूर मात्रा में होता है. यदि आप रोज सुबह एक पका हुआ अमरूद काले नमक के साथ खाते हैं, तो यह पुरानी से पुरानी कब्ज, गैस और एसिडिटी की समस्या को जड़ से खत्म कर देता है.

3. ब्लड शुगर को करे कंट्रोल

अमरूद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और इसमें फाइबर ज्यादा होता है. यह खून में शुगर के अवशोषण को धीमा करता है, जिससे डायबिटीज के मरीजों का ब्लड शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ता.

4. वजन घटाने में बेहद मददगार

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो अमरूद आपकी डाइट के लिए बेस्ट है. इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और फाइबर अधिक होने के कारण इसे खाने के बाद लंबे समय तक भूख नहीं लगती, जिससे ओवरईटिंग से बचाव होता है.

5. दिल की सेहत और स्किन पर ग्लो

अमरूद में मौजूद पोटैशियम और सोडियम शरीर के ब्लड प्रेशर को संतुलित रखते हैं. इसके अलावा, इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स चेहरे की झुर्रियों को कम करते हैं और त्वचा पर प्राकृतिक निखार लाते हैं.

---- समाप्त ----