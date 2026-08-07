'फिट नहीं बैठता...', टीम इंडिया से बाहर सरफराज खान का छलका दर्द, क्रिप्टिक पोस्ट से मची हलचल

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय श्रीलंका दौरे पर है, जहां 15 अगस्त से दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में है. इस बीच टीम इंडिया से बाहर चल रहे बल्लेबाज सरफराज खान की एक इंस्टाग्राम स्टोरी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.

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सरफराज ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक तस्वीर साझा की, जिस पर लिखा था- शायद मैं फिट नहीं बैठता, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा.

हालांकि सरफराज ने अपने इस पोस्ट में किसी व्यक्ति, चयन या घटना का जिक्र नहीं किया है. ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि उनका संदेश किस संदर्भ में था. लेकिन टीम इंडिया से बाहर रहने के बीच इस पोस्ट ने क्रिकेट फैन्स के बीच चर्चाओं को जरूर तेज कर दिया है.

श्रीलंका दौरे के बीच आया पोस्ट

भारतीय टीम इस समय श्रीलंका में है. साई सुदर्शन फिटनेस कारणों से उपलब्ध नहीं हैं, जबकि कप्तान शुभमन गिल भी चोट के कारण चर्चा में हैं. इसी दौरान सरफराज का यह क्रिप्टिक पोस्ट सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं.



दलीप ट्रॉफी 2026 में मिला मौका

इस बीच दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए पश्चिम क्षेत्र (वेस्ट जोन) की टीम का ऐलान भी हो चुका है. टीम की कमान ऋतुराज गायकवाड़ को सौंपी गई है, जबकि शम्स मुलानी उपकप्तान बनाए गए हैं. स्क्वॉड में पृथ्वी शॉ, सरफराज खान, मुशीर खान और शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं. सरफराज के पास इस टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन कर एक बार फिर नेशनल टीम के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने का मौका होगा.



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सरफराज का IPL 2026 में प्रदर्शन कैसा रहा

सरफराज खान IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का हिस्सा रहे. उन्होंने आठ मैचों में 161 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 23.00 और स्ट्राइक रेट 169.47 रहा.

टेस्ट करियर में कैसा रहा सरफराज का प्रदर्शन?

सरफराज खान ने भारत के लिए टेस्ट डेब्यू फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट में किया था. अब तक वह छह टेस्ट मैचों की 11 पारियों में 371 रन बना चुके हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 37.10 और स्ट्राइक रेट 74.94 है. टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम एक शतक और तीन अर्धशतक दर्ज हैं. सरफराज ने नवंबर 2024 में ही भारत के लिए अपना आख‍िरी टेस्ट न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ मुंबई में खेला था. उस मुकाबले में सरफराज ने 0 और 1 का स्कोर बनाया था.

सरफराज ने 62 फर्स्ट क्लास मैचों की 92 पार‍ियों में 5114 रन बनाए हैं, जहां उनका एवरेज 65 के करीब है. वहीं 43 ल‍िस्ट ए मैचों में उनके नाम 932 रन हैं. 111 टी20 मैचों में उनके नाम 1678 रन हैं. 25.81



अब दलीप ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन यह तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है कि वह जल्द ही भारतीय टेस्ट टीम में वापसी कर पाते हैं या नहीं. वहीं उनका यह क्रिप्ट‍िक मैसेज किस ओर इशारा कर रहा है, इस बात पर भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं.

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