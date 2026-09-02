रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं? कल BCCI की बैठक में होगा फैसला, गंभीर-अगरकर-लक्ष्मण रहेंगे मौजूद

भारतीय क्रिकेट में गुरुवार का दिन काफी अहम रहने वाला है. मुंबई में BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) की हाई पावर मीटिंग होने जा रही है, जिसमें टीम इंडिया के हालिया प्रदर्शन से लेकर कई बड़े मसलों पर चर्चा होगी. सबसे ज्यादा नजर रोहित शर्मा के भविष्य पर रहेगी.
इस बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया गया है, लेकिन BCCI पहले ही भारतीय टीम के हालिया प्रदर्शन की समीक्षा की बात कह चुका है. ऐसे में आयरलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका में टीम के प्रदर्शन के साथ-साथ आगे की रणनीति पर भी मंथन होना तय माना जा रहा है.
बैठक में भारतीय क्रिकेट के कई बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे. हेड कोच गौतम गंभीर, चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण बैठक में शामिल होंगे. BCCI सचिव देवजीत सैकिया बैठक बुलाएंगे और इसकी अध्यक्षता भी करेंगे. सभी के व्यक्तिगत तौर पर मौजूद रहने की उम्मीद है.
सबसे बड़ा सवाल: रोहित शर्मा का क्या होगा?
इस पूरी बैठक में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रोहित शर्मा को लेकर रहने वाली है. दरअसल, रोहित के 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने को लेकर पिछले कुछ समय में काफी चर्चा हुई है.
एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सेलेक्टर्स रोहित को 2027 वर्ल्ड कप की योजना में नहीं देख रहे हैं और लॉर्ड्स में खेला गया वनडे उनके करियर का आखिरी मुकाबला हो सकता है.
लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद BCCI ने तुरंत इसका खंडन किया था. यानी रोहित के भविष्य को लेकर BCCI और चीफ सेलेक्टर्स के रुख में एक तरह का अंतर नजर आया था.
अब यही वजह है कि गुरुवार की बैठक अहम हो जाती है. माना जा रहा है कि इस मीटिंग में रोहित के भविष्य को लेकर कुछ तस्वीर साफ हो सकती है. क्या रोहित 2027 वर्ल्ड कप की योजना का हिस्सा होंगे? क्या टीम मैनेजमेंट उन्हें आगे भी वनडे क्रिकेट में देखता है? इन सवालों पर चर्चा होने की पूरी संभावना है.
टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन पर भी होगा मंथन
मीटिंग का सबसे अहम हिस्सा भारतीय टीम का हालिया प्रदर्शन रहेगा. खासकर आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे में भारतीय व्हाइट-बॉल टीम के प्रदर्शन ने सवाल खड़े किए हैं. टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए छह पूरे T20I मुकाबलों में एक भी जीत दर्ज नहीं कर सकी.
सिर्फ रोहित नहीं, अगरकर और लक्ष्मण का भविष्य भी चर्चा में
इस बैठक का एजेंडा सिर्फ टीम इंडिया तक सीमित रहने की उम्मीद नहीं है. भारतीय क्रिकेट में चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर के भविष्य को लेकर भी अटकलें चल रही हैं. इसी तरह VVS लक्ष्मण को भारतीय टीम के साथ और बड़ी भूमिका दिए जाने की चर्चा भी सामने आती रही है.
हालांकि BCCI, अगरकर या लक्ष्मण में से किसी ने भी इन मुद्दों पर सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा है. इसलिए इन अटकलों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फिर भी गुरुवार की बैठक के बाद इन दोनों मामलों पर कुछ स्पष्टता आने की उम्मीद की जा रही है.
खासकर लक्ष्मण की भूमिका को लेकर यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या उन्हें भारतीय टीम के सेटअप में पहले से ज्यादा जिम्मेदारी दी जाती है.
न्यूजीलैंड दौरे की तैयारी भी बड़ा मुद्दा
बैठक में आगे की चुनौती को लेकर भी चर्चा होगी. भारतीय टीम को न्यूजीलैंड का मुश्किल दौरा करना है, जहां एक ही दौरे पर मल्टी-फॉर्मेट सीरीज खेली जाएगी. भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच T20I, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेलने हैं. यानी यह दौरा टीम इंडिया के लिए काफी लंबा और चुनौतीपूर्ण होगा. ऐसे में BCCI की बैठक में टीम की तैयारियों, खिलाड़ियों के चयन और आने वाले मुकाबलों के लिए रणनीति पर भी बात हो सकती है.
वहीं मीटिंग में बड़ा भारतीय टीम की मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) साइकिल में स्थिति पर भी चर्चा होने की संभावना है. टीम को टेस्ट क्रिकेट में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए आगे बेहतर प्रदर्शन करना होगा. इसलिए मीटिंग में सिर्फ मौजूदा खराब नतीजों की समीक्षा नहीं होगी, बल्कि आने वाले महीनों के लिए लंबी रणनीति बनाने पर भी फोकस रहेगा.
यानी सेलेक्शन, कोचिंग सेटअप, खिलाड़ियों की भूमिका और फ्यूचर प्लानिंग जैसे मुद्दे एक साथ टेबल पर होंगे.
AGM से पहले मीटिंग, इसलिए बढ़ गई अहमियत
इस हाई पावर मीटिंग का समय भी इसे खास बनाता है. BCCI की AGM से पहले यह बैठक हो रही है. ऐसे में मीटिंग में लिए गए कुछ फैसलों या सिफारिशों को आगे जनरल बॉडी के सामने रखा जा सकता है. वैसे अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बैठक के बाद रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप फ्यूचर पर तस्वीर साफ हो जाएगी?