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'बार-बार बंद हो रहा था सिस्टम', कानपुर में छात्रों के हंगामे के बाद BSF परीक्षा रद्द, पेपर लीक का भी लगा आरोप 

कानपुर में बुधवार को एक सेंटर पर हंगामे के बाद बीएसएफ परीक्षा रद्द कर दी गई. पेपर लीक के आरोप को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया. चकेरी के श्याम नगर स्थित एमडी इन्फोटेक सेंटर पर पहली शिफ्ट की परीक्षा के दौरान छात्रों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझाया और बाद में परीक्षा कैंसिल कर दी गई. 

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BSF परीक्षा कैंसिल.
BSF परीक्षा कैंसिल.

कानपुर में एक परीक्षा सेंटर पर बीएसएफ की परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी की खबर सामने आई. पेपर लीक का आरोप लगाकर छात्रों ने जमकर हंगामा कर दिया. कानपुर के चकेरी इलाके में श्याम नगर में एमडी इन्फोटेक में बीएसएफ की परीक्षा थी जिसे 3 शिफ्टों में आयोजित किया गया था लेकिन पहली शिफ्ट में ही छात्रों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया. इसके बाद से मामला पुलिस तक पहुंचा और वह जांच के लिए सेंटर पर पहुंची और बच्चों को समझाया. हालांकि, हंगामा को देखते हुए बाद में परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया.  

छात्रों ने लगाया आरोप 

छात्रों का आरोप था की परीक्षा में दो से तीन बार उनसे पेपर सेट के बारे में पूछा गया, कई बार सिस्टम बंद हुआ जबकि एक दो छात्रों का पेपर लगातार चल रहा था वह मोबाइल से देख कर पेपर सॉल्व कर रहे थे.  

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फिर किया हंगामा 

इस तरह के आरोपों के साथ छात्रों ने सेंटर पर हंगामा कर दिया. इसके बाद पुलिस को कॉल किया गया. इस दौरान उन्होंने छात्रों को शांत कराने की कोशिश की लेकिन छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर था. पुलिस के सामने की छात्रों ने जमकर नारेबाजी की. 

कैंसिल हो गई परीक्षा

पुलिस प्रशासन ने संस्थान से बात करने के बाद केंद्र के बाहर तीनों शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल करने का नोटिस लगा दिया लेकिन छात्र इस पर आड़े रहे की हमको लिखित रूप में दिया जाए.एडीसीपी शिवा सिंह का कहना है केंद्र पर बीएसएफ की परीक्षा थी इसमें कुछ छात्रों ने परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत करके हंगामा किया. अब परीक्षा कैंसिल कर दी गई है 18 सितंबर को दोबारा से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. एडीसीपी शिवा सिंह ने कहा इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल होने से सेंटर पर सिस्टम डाउन हुए थे. छात्रों की अगली परीक्षा 18 सितंबर को होगी. बीएसएफ की साइट पर इसके लिए मेल आ गई है. बाकी मामले की जांच की जा रही है. 

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