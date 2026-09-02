'कौन कहते हैं भगवान आते नहीं', कृष्ण भजन पर जब एक साथ झूमीं अंबानी परिवार की महिलाएं, लाल-गुलाबी जोड़े में राधिका-ईशा का सुंदर अंदाज

बिजनसमैन मुकेश अंबानी के परिवार के लोग न केवल अपने बिजनेस के लिए जाने जाते हैं बल्कि इससे ज्यादा वो अपनी गहरी धार्मिक आस्था के लिए जाने जाते हैं. अक्सर पारिवारिक उत्सवों या धार्मिक अवसर पर अंबानी परिवार की भक्ति देखने लायक होती है. जन्माष्टमी से पहले अंबानी परिवार का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें अंबानी परिवार कृष्ण भक्ति में रंगा दिखा. 'कौन कहता है भगवान आते नहीं' भजन की मधुर धुनों पर अंबानी परिवार की महिलाएं एक साथ भक्ति के रंग में सराबोर नजर आईं.

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नीता अंबानी की अगुवाई में बड़ी बहू श्लोका, छोटी बहू राधिका, बेटी ईशा समेत कई और अंबानी परिवार की महिलाओं ने जिस भावपूर्ण और ग्रेसफुल अंदाज में डांस किया, उसने हर किसी का दिल जीत लिया. खासकर लाल-गुलाबी रंग के खूबसूरत पारंपरिक जोड़ों में राधिका, श्लोका और ईशा का अंदाज हर किसी को खूब पसंद आ रहा है.

अंबानी लेडीज के भक्तिमय डांस और लुक की खास बातें

'एंज्वॉय लाइफकेयर' नाम के यूट्यूब पेज पर पोस्ट किए गए वीडियो में बैकग्राउंड में लोकप्रिय भजन कौन कहता है भगवान आते नहीं, बजता सुनाई पड़ रहा है जिस पर श्लोका अंबानी, ईशा और राधिका समेत कुछ महिलाएं बेहद खूबसूरत और भक्ति से भरा ग्रुप डांस परफॉर्मेंस देती दिख रही हैं.

लाल जोड़े में ईशा और राधिका की ट्यूनिंग

इस खास मौके पर ईशा अंबानी और राधिका मर्चेंट लाल-गोल्डन और ऑरेंज रंगों में रंगे बारीक वर्क वाले एथनिक आउटफिट्स में नजर आईं. लाल रंग के साथ गोल्डन एम्ब्रॉयडरी और मैचिंग हैवी ज्वैलरी में दोनों की बॉन्डिंग और ट्रेडिशनल लुक बेहद एलिगेंट लग रहा था.

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सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो सामने आया फैंस ने इसे खूब पसंद किया. साथ ही अंबानी परिवार की कृष्ण भक्ति और भारतीय संस्कृति के प्रति इतना प्रेम रखने के लिए भी खूब तारीफ की.

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