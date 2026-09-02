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'रामधन की चोरी न भगवान माफ करेंगे, न जनता', अखिलेश यादव का UP सरकार पर हमला

राम मंदिर ट्रस्ट में CEO की नियुक्ति की चर्चा के बीच अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने ‘रामधन’ की चोरी, अयोध्या के विकास के मुद्दे उठाए. साथ ही 2027 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया.

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दिव्या मित्तल के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का तंज. (Photo: PTI/File)
दिव्या मित्तल के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का तंज. (Photo: PTI/File)

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पहले CEO की नियुक्ति की चर्चा के बीच अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. मंदिर के चढ़ावे और चंदे से जुड़ी चोरी का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश ने कहा कि नई व्यवस्था शुरू करने से पुरानी बातें भुलाई नहीं जा सकतीं. उन्होंने दो टूक कहा कि 'रामधन की चोरी न भगवान माफ करेंगे, न जनता'.

अखिलेश यादव ने चढ़ावे से जुड़े मामले की जांच पर सवाल खड़े किए. उनका कहना है कि इस पूरे खेल में छोटे कर्मचारियों को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन बड़े नामों को आसानी से क्लीन चिट थमा दी गई. जब बड़े लोगों को राहत मिल गई, तो फिर छोटे कर्मचारियों का क्या कसूर था? उन्हें भी फौरन रिहा किया जाना चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे चलकर राम मंदिर के चढ़ावे यानी ‘रामधन’ पर ऐसी डकैती दोबारा नहीं होगी.

वहीं, कांग्रेस नेता अजय राय ने भी राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी को बड़ा मुद्दा बताया. उन्होंने कहा कि यह अपने आप में गंभीर और गलत बात है. उनका कहना था कि मंदिर की जिम्मेदारी आस्था से जुड़े लोगों को दी जानी चाहिए. इसके लिए शंकराचार्य के जरिए किसी धर्माचार्य की नियुक्ति की जानी चाहिए.

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शहर के विकास को लेकर अखिलेश ने सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि जितना पैसा पानी की तरह बहाया गया, उस हिसाब से अयोध्या को सच में वर्ल्ड क्लास सिटी बन जाना चाहिए था. जमीन अधिग्रहण के मामलों में गरीबों को उनकी जमीन का सही मुआवजा तक नहीं मिला. स्थानीय लोगों की इसी नाराजगी का नतीजा रहा कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से हार का मुंह देखना पड़ा. उनका कहना है कि देश में अच्छे इंजीनियर, आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर मौजूद हैं, जिनकी मदद से अयोध्या को असली मायनों में बेहतर बनाया जा सकता है.

किसानों के हक से लेकर सड़कों के गड्ढों पर घेरा

इस दौरान अखिलेश ने किसानों के मुद्दे जोर-शोर से उठाए. उन्होंने फसलों की सही कीमत तय करने, गन्ने का भुगतान 24 घंटे के भीतर करने और एथेनॉल सेक्टर को मजबूत बनाने की वकालत की. राज्य के एक्सप्रेसवे की बदहाली पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सड़कों पर जगह-जगह बने गड्ढे बताते हैं कि यह विकास नहीं बल्कि ‘भ्रष्टाचार एक्सप्रेसवे’ है. आरक्षण के मुद्दे पर स्थिति साफ करते हुए उन्होंने कहा कि 'आरक्षण है और आरक्षण रहेगा'.

अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में जनता बदलाव के लिए वोट करेगी और राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी. इसके साथ ही उन्होंने सहारनपुर में कैंसर इंस्टीट्यूट की जरूरत, खेलों में युवाओं को रोजगार और कमरतोड़ महंगाई जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा.
 

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