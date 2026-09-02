खाना खाया, आइसक्रीम लेने बाहर आए... तभी बेकाबू कार ने 11 को रौंदा, गर्भवती पलक की मौत

झांसी में रक्षाबंधन की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब तेज रफ्तार बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े एक परिवार को टक्कर मार दी. हादसे में 24 वर्षीय पलक की मौत हो गई. पलक तीन महीने की गर्भवती थी. वह रक्षाबंधन पर अपने भाई के साथ त्योहार मनाने मायके खुशीपुरा आई थी. परिवार के करीब 10 से 11 लोगों के साथ वह सोमवार शाम नवाबाद थाना क्षेत्र के जनक रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी.

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परिवार ने रेस्टोरेंट में साथ बैठकर खाना खाया. इसके बाद सभी लोग रेस्टोरेंट के बाहर सड़क किनारे आइसक्रीम की ठेली के पास खड़े हो गए. इसी दौरान अचानक तेज रफ्तार कार वहां पहुंची और आइसक्रीम की ठेली समेत सड़क किनारे खड़े लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी अचानक हुई कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला. मौके पर चीख-पुकार मच गई. लोग इधर-उधर भागने लगे और सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया. हादसे में पलक समेत करीब 11 लोग घायल हो गए.

अस्पताल में इलाज के दौरान पलक की मौत

हादसे में पलक को गंभीर चोटें आई थीं. उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पलक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदल गईं. पलक के पिता सुदामा सिंह ने बताया कि उनकी बेटी 31 अगस्त की शाम परिवार के साथ खाना खाने जनक रेस्टोरेंट गई थी. खाना खाने के बाद सभी लोग आइसक्रीम लेने के लिए सड़क किनारे खड़े थे. तभी तेज रफ्तार कार ने वहां मौजूद लोगों को टक्कर मार दी.

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सुदामा सिंह के मुताबिक, हादसे में उनके परिवार के तीन लोग घायल हुए हैं. उनकी पत्नी के पैर में गंभीर अंदरूनी चोट आई है. परिवार के एक अन्य सदस्य के हाथ में चोट और सूजन है. पलक को गंभीर चोटें आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पलक के परिवार का आरोप है कि कार काफी तेज रफ्तार में थी. उसमें चार से पांच लोग सवार थे. टक्कर के बाद कार पलट गई. परिवार का आरोप है कि कार में सवार कुछ लोग हादसे के बाद मौके से भागने लगे.

बताया जा रहा है कि कार ने परशुराम चौक के पास एक के बाद एक कई लोगों और वाहनों को टक्कर मारी. कार ने ई-रिक्शा, कार और मोटरसाइकिल सवारों को भी अपनी चपेट में लिया. हादसे में आइसक्रीम की ठेली लगाने वाला व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हुआ है. घटना की सूचना मिलते ही नवाबाद पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया.

जन्मदिन मनाने आया परिवार भी हुआ घायल

हादसे के वक्त सीपरी बाजार निवासी प्रियांशु भी अपने परिवार के पांच सदस्यों के साथ जन्मदिन मनाने वहां आया था. उसका परिवार भी तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया. हादसे में उसके परिवार के लोग घायल हुए. एक तरफ रक्षाबंधन के मौके पर परिवार त्योहार की खुशियां मना रहा था, वहीं कुछ ही पल में तेज रफ्तार कार ने सब कुछ बदल दिया. सड़क किनारे आइसक्रीम लेने के लिए खड़े लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल वहां चीख-पुकार मचने वाली है.

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नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव के अनुसार, हादसे के बाद आरोपी कार चालक को पुलिस ने पकड़ लिया. आरोपी की पहचान चिरगांव निवासी शिवान के रूप में हुई है. पुलिस ने उसे नगर निगम गेट के पास से पकड़ा और पूछताछ के लिए थाने लेकर आई. पुलिस ने मृतका पलक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है. पुलिस हादसे के कारणों और आरोपी की भूमिका को लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है.

शादी के करीब डेढ़ साल बाद जिंदगी का दर्दनाक अंत

पलक की शादी 30 अप्रैल 2025 को हुई थी. शादी के करीब डेढ़ साल बाद ही उसकी जिंदगी का दर्दनाक अंत हो गया. रक्षाबंधन पर वह भाई की कलाई पर राखी बांधने और परिवार के साथ त्योहार मनाने मायके आई थी. परिवार के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद आइसक्रीम लेने के लिए सड़क किनारे खड़ी पलक को शायद अंदाजा नहीं था कि यह उसका आखिरी सफर होगा. कुछ ही देर में तेज रफ्तार कार ने उसकी जिंदगी छीन ली. पलक की मौत से मायके और ससुराल दोनों जगह मातम पसरा हुआ है.



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