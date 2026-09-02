'सरकार के तलवे चाटने वाले...', स्वरा ने रानी पद्मावती का किया अपमान? पति ने हेटर्स को दी चुनौती

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर फिल्म पद्मावत के जौहर सीन के खिलाफ बोलकर फिर से विवादों में घिर गई हैं. अब उनके पति फहाद अहमद ने स्वरा का सपोर्ट किया है. उन्होंने पत्नी को डिफेंड करते हुए X पर पोस्ट किया है. फहाद ने हेटर्स को चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि स्वरा ने कहीं भी रानी पद्मावती और जौहर करने वाली दूसरी महिलाओं को कायर नहीं कहा है.

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फहाद ने किया पत्नी को सपोर्ट

फहाद ने पोस्ट में लिखा- मुझे एक व्यक्ति ये साबित कर दे कि स्वरा भास्कर ने रानी पद्मावती को कायर कहा है. हम सिर्फ़ माफी नहीं, बल्कि भारत का कानून जो सजा देगा, उसके लिए तैयार हैं. सरकार के तलवे चाटने वाले झूठ को सच बनाकर पेश करते हैं. हमारी लड़ाई तुम्हारे झूठ और नफरत की विचारधारा से है और हमेशा रहेगी.

मुझे एक व्यक्ति यह साबित कर दे कि @ReallySwara ने रानी पद्मावती को कायर कहा है। हम सिर्फ़ माफ़ी नहीं, बल्कि भारत का क़ानून जो सज़ा देगा,उसके लिए तैयार हैं



सरकार के तलवे चाटने वाले झूठ को सच बनाकर पेश करते हैं, हमारी लड़ाई तुम्हारे झूठ और नफ़रत की विचारधारा से है और हमेशा रहेगी — Fahad Ahmad (@FahadZirarAhmad) September 1, 2026

ये सारा विवाद स्वरा के उस बयान से शुरू हुआ है जिसमें एक्ट्रेस ने दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की फिल्म पद्मावत के जौहर सीन की निंदा की थी. अपने बयान में एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें ये सीन देखकर काफी परेशानी हुई थी. अपने इस बयान में स्वरा ने जौहर करने वाली महिलाओं की तुलना रेप सर्वाइवर से कर डाली थी. एक्ट्रेस के इसी कंपेरिजन पर लोगों का गुस्सा फूटा. दिल्ली के एक इवेंट में स्वरा ने कहा था कि जौहर वाला सीन देखकर उन्होंने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को लेटर लिखा था. उनके मन में कई सवाल उठे. जैसे कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए जान देना कितना सही है? क्या रेप होना किसी महिला की जिंदगी का अंत है?

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मामले को तूल पकड़ता देख स्वरा ने अपने बयान पर सफाई दी. उन्होंने कहा कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया है. उनकी बात को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है. उनके खिलाफ एक झूठी कहानी फैलाई जा रही है. उनकी बात का गलत ट्रांसलेशन किया गया है. स्वरा के मुताबिक, उन्होंने कभी रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा था. एक्ट्रेस ने कहा- जो उन्हें गालियां देना चाहते हैं वो दे सकते हैं. लेकिन सही चीज के लिए लोगों को रिएक्ट करना चाहिए.

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