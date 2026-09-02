'मैं 6 फुट 10 इंच की हूं...', महिला बोली- लोग मुझसे पूछते हैं एक ही अजीब सवाल

अगर कोई महिला 6 फुट से ज्यादा लंबी हो तो उसे देखकर लोगों का चौंकना लाजिमी है. लेकिन अमेरिका की एक महिला की लंबाई इतनी ज्यादा है कि जहां भी जाती हैं, लोग उनकी हाइट को लेकर सवाल करने लगते हैं. अब उन्होंने बताया है कि ऐसा कौन सा सवाल है, जिसे सुन-सुनकर वह परेशान हो चुकी हैं.
अमेरिका के टेक्सास की रहने वाली नैंसी मल्की की लंबाई 6 फुट 10 इंच है. वह बास्केटबॉल खिलाड़ी रह चुकी हैं और अपनी लंबी कद-काठी की वजह से अक्सर लोगों का ध्यान खींचती हैं. लेकिन नैंसी का कहना है कि अजनबियों की जिज्ञासा कभी-कभी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है. उनसे लोग अक्सर उनकी हाइट को लेकर तरह-तरह के सवाल पूछते हैं. लेकिन एक सवाल ऐसा है, जिसे वह चाहती हैं कि लोग अब पूछना बंद कर दें.
'आपके माता-पिता कितने लंबे हैं?'
डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, नैंसी ने अपने करीब 2.14 लाख फॉलोअर्स के साथ एक पोस्ट शेयर की. इसमें उन्होंने बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल कौन सा लगता है. उन्होंने कहा कि एक सवाल है, जो मैं चाहती हूं कि लोग लंबी महिलाओं से पूछना बंद कर दें- आपके माता-पिता कितने लंबे हैं?
नैंसी ने माना कि उन्हें पता है कि लोग यह सवाल उत्सुकता में पूछते हैं. लेकिन इसके बाद सवालों का सिलसिला जिस तरह आगे बढ़ता है, वह उन्हें काफी अजीब लगता है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि ऐसा लगता है जैसे वह किसी जेनेटिक्स डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू दे रही हों.
एक सवाल से शुरू होती है पूरी 'फैमिली हिस्ट्री'
नैंसी के मुताबिक, माता-पिता की लंबाई पूछने के बाद लोग अक्सर यहीं नहीं रुकते. अगला सवाल होता है कि उनके भाई-बहन कितने लंबे हैं. फिर कोई पूछता है कि उनके जूतों का साइज क्या है. इसके बाद सवाल आता है कि पांचवीं क्लास में उनकी लंबाई कितनी थी.यानी एक साधारण सा सवाल धीरे-धीरे उनकी पूरी फैमिली की जानकारी तक पहुंच जाता है.
नैंसी ने मजाक करते हुए कहा कि कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे चेकआउट लाइन में खड़े-खड़े वह किसी अजनबी को अपनी पूरी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री बता देंगी. इसके बाद उन्होंने अपने फॉलोअर्स से भी पूछा कि उनसे अजनबी लोग ऐसा कौन सा सवाल बार-बार पूछते हैं, जिसे सुनकर वे परेशान हो जाते हैं.
नैंसी की पोस्ट पर लोगों ने भी सुनाए अपने अनुभव
नैंसी की पोस्ट के बाद कई लोगों ने कमेंट करके अपने अनुभव शेयर किए. एक यूजर ने कहा कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है क्योंकि उसके बाल लाल हैं. लोग उससे पूछते हैं कि उसके बालों का रंग मां से आया है या पिता से. फिर वे पूछते हैं कि क्या उसके भाई-बहनों के बाल भी लाल हैं.
उस यूजर ने कहा कि यह सवाल थोड़ा बोरिंग भी लगता है, क्योंकि बालों का रंग या कद ऐसी चीजें हैं, जिन पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता. वहीं, एक शख्स ने मजाक करते हुए लिखा कि लंबी महिला से वह सिर्फ एक सवाल पूछेगा- क्या आप 10 फुट ऊंची छत का बल्ब बदल सकती हैं?
एक अन्य 6 फुट 9 इंच लंबे व्यक्ति ने बताया कि लोग उससे भी अक्सर पूछते हैं कि वह इतना लंबा कैसे हुआ और उसके माता-पिता की लंबाई कितनी थी.
28 साल की नैंसी मल्की सिर्फ अपनी लंबाई के लिए ही मशहूर नहीं हैं. वह बास्केटबॉल की दुनिया से जुड़ी रही हैं. वह पहले लास वेगास एसेस की WNBA टीम के लिए खेल चुकी हैं. फिलहाल वह Texas A&M Aggies की महिला बास्केटबॉल टीम के कोचिंग प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं. इतनी लंबी होने के बावजूद नैंसी का कहना है कि वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी हाइट को आड़े नहीं आने देतीं.
'छोटे कद के पुरुष कम आकर्षक नहीं होते'
नैंसी सोशल मीडिया पर सिर्फ अपनी लंबाई को लेकर ही बात नहीं करतीं. हाल ही में उन्होंने पुरुषों की लंबाई और आकर्षण को लेकर भी अपनी राय शेयर की थी. उन्होंने कहा कि वह खुद 6 फुट 10 इंच की हैं और उनके मुकाबले कई ऐसे पुरुष मिले हैं, जिन्हें तकनीकी तौर पर 'छोटा' कहा जा सकता है. लेकिन उनमें से कुछ पुरुषों में 6 फुट 4 इंच लंबे पुरुषों से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास था.
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नैंसी के मुताबिक, जेनेटिक्स यानी कद-काठी को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी, पहनावे और खुद को पेश करने के तरीके को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं. उन्होंने महिलाओं से सवाल भी किया कि क्या किसी पुरुष की शानदार पर्सनैलिटी उसकी कम हाइट की कमी को भुला सकती है? नैंसी ने कहा कि उनके लिए ऐसा होना बिल्कुल संभव है.
यानी 6 फुट 10 इंच की नैंसी के लिए लंबाई भले ही लोगों की पहली नजर में आने वाली चीज हो, लेकिन उनके मुताबिक किसी इंसान की पहचान सिर्फ उसके कद से नहीं होनी चाहिए. शायद इसी वजह से वह चाहती हैं कि लोग अगली बार उनसे यह पूछने के बजाय कि आपके माता-पिता कितने लंबे हैं?' उन्हें जानने के लिए कोई और सवाल पूछें.