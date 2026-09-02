scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

₹15,000 के किराए के कमरे से ₹1.81 लाख के 5BHK तक, बेंगलुरु की उद्यमी की सफलता की कहानी

बेंगलुरु की उद्यमी वर्तिका शुक्ला ने अपनी हाउसिंग जर्नी साझा करते हुए बताया कि कैसे ₹15,000 के 1RK से शुरू हुआ उनका सफर आज ₹1.81 लाख महीने के 5BHK तक पहुंच चुका है .

Advertisement
X
बिना विरासत के वर्तिका ने ऐसे बनाई अपनी पहचान (Photo-ITG)
बिना विरासत के वर्तिका ने ऐसे बनाई अपनी पहचान (Photo-ITG)

दृढ़ संकल्प और करियर में लगातार आगे बढ़ने का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए एंटरप्रेन्योर वर्तिका शुक्ला ने सोशल मीडिया पर अपनी हाउसिंग जर्नी साझा की है. बिना किसी पारिवारिक संपत्ति या बिजनेस बैकग्राउंड के, केवल अपनी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई के दम पर उन्होंने शून्य से शुरुआत की और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की.
 
वर्तिका का मानना है कि किराए के एक छोटे कमरे से 5BHK के आलीशान घर तक पहुंचना बेशक एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उनकी असली जीत खुद के दम पर हर फैसला लेने की आजादी पाना है.

वर्तिका ने अपने किराए के इस सफर का ब्योरा देते हुए बताया कि साल 2020 में उन्होंने 1-कमरे और किचन (1RK) के लिए ₹15000 प्रति महीने का किराया देना शुरू किया था. इसके बाद करियर में बढ़त के साथ साल 2021 में वे ₹1,00,000 प्रति माह के किराए पर 2BHK घर में शिफ्ट हुईं और 2023 तक आते-आते वे ₹2,00,000 प्रति माह के किराए वाले 3BHK में रहने लगीं, वर्तमान में वे ₹1,81,000 प्रति महीने के किराए पर एक 5BHK के आलीशान घर में रह रही हैं.

वर्तिका लिखती हैं, "जब मैं 22 साल की थी, तब ₹50,000 महीने की सैलरी पर घर छोड़ा था. न कोई विरासत में मिला बिजनेस था, न पैतृक संपत्ति और न ही आगे का कोई तय रास्ता. बस एक जिद थी कि मुझे अपनी जिंदगी वैसी नहीं जीनी जैसी दूसरों ने तय की है. मैंने सही फैसले लिए, नौकरियां बदलीं, अपना करियर संवारा, MBA किया और खुद पर निवेश किया."

Advertisement

अपनी इस यात्रा पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज वे जिस मुकाम पर हैं, वहां बैठकर अपनी पुरानी असफलताओं और संघर्षों को याद करना बेहद सुखद अनुभव देता है. उन्होंने कहा, "आज मैं जिस घर में रह रही हूं, 22 साल की उम्र में उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी. सफलता का मतलब बड़ा घर होना नहीं है, बल्कि यह एहसास है कि मैं अपनी शर्तों पर जिंदगी बना सकी. अगर आज की वर्तिका उस 22 साल की लड़की से मिलती, तो यही कहती तुम पीछे नहीं हो, तुम बस अपना आधार बना रही हो."

सम्बंधित ख़बरें

Kargil War Veteran Suicide Attempt
कारगिल युद्ध के पूर्व सैनिक ने की आत्महत्या की कोशिश, हालत गंभीर
नकली नोट से जुड़े गैंग का पता लगाने में जुटी पुलिस. (Photo: ITG)
घर में छापते थे नकली नोट, बना रखा था पूरा सेटअप
जानें उम्र के हर पड़ाव पर कौन सा शहर है बेस्ट
नौकरी, परिवार या रिटायरमेंट, जानें किस उम्र के लिए कौन सा शहर है बेस्ट
Whitefield software engineer death
बेंगलुरु में 7वीं मंजिल से कूदकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती ने दी जान
पुलिस इंस्पेक्टर की मौत पर कर्नाटक के CM ने जताया शोक.(X/@DKShivakumar)
जांच के लिए आए थे MP, चली गई जान... बेंगलुरु पुलिस इंस्पेक्टर की मौत

स्ट्रगल कर रहे युवाओं और आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को हिम्मत देते हुए उन्होंने लिखा कि शुरुआती तंगहाली सिर्फ आपकी नींव मजबूत करने का एक चरण है. अगर आज आप 1RK के छोटे से कमरे में रहने को मजबूर हैं, तो निराश न हों  आपका मौजूदा चैप्टर आपकी आखिरी मंजिल नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Duleep Trophy Final: तिलक वर्मा और वैभव सूर्यवंशी में होगी टक्कर, साउथ जोन दलीप ट्रॉफी के फाइनल में |
    बीजेपी के प्रोटेस्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा, पूर्व विधायक ने बाइक सवार का हेलमेट तोड़ा |
    क्यों अपने करेंसी नोट्स में एनिमल फैट का इस्तेमाल करते हैं कुछ देश? ये है इसका कारण |
    झांसी: बिस्तर पर प्रेमी संग पकड़ी गई महिला, बोली- वो सिर्फ दोस्त, जेठ ने मारपीट कर उतरवाए कपड़े |
    तापमान इतना बढ़ेगा कि 'जल' उठेगी दुनिया... UNEP की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता |
    'रानी पद्मावती' को कहा कायर? स्वरा भास्कर के बयान पर भड़की करणी सेना, राहुल गांधी को भी घेरा |
    BCCI का बड़ा एक्शन, गंभीर-अगरकर-लक्ष्मण को बुलाया मुंबई, टीम इंडिया की हार के साथ इन मुद्दों पर भी होगी मीट‍िंग |
    Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल हुआ महंगा... डीजल के भी बढ़े दाम, यहां अचानक सरकार ने दे दिया झटका |
    माता-पिता को है डायबिटीज तो क्या आपको भी हो जाएगी ये बीमारी? AIIMS के डॉक्टर ने बताया |
    क्या करने भारत आ रहे हैं जापान के फाइटर जेट और 110 लड़ाकों की घातक टुकड़ी
    Advertisement