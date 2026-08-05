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बिना मंजूरी लीग खेलने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटरों पर बैन की तैयारी, PCB लेगा एक्शन

गाम्ब‍िया में आयोजित एशियन लेजेंड्स लीग में बिना आधिकारिक मंजूरी हिस्सा लेने वाले पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटरों पर PCB कार्रवाई की तैयारी में है. मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक और उमर अकमल समेत एक दर्जन से ज्यादा खिलाड़ी जांच के दायरे में हैं. दोषी पाए जाने पर उन्हें दो साल के बैन के साथ PCB और PSL से जुड़े सभी असाइनमेंट से भी बाहर किया जा सकता है.

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पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों पर PCB का शिकंजा, एशियन लेजेंड्स लीग में खेलना पड़ सकता है भारी (Photo: ITG)
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों पर PCB का शिकंजा, एशियन लेजेंड्स लीग में खेलना पड़ सकता है भारी (Photo: ITG)

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अपने पूर्व क्रिकेटरों के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. गाम्ब‍िया में आयोजित एशियन लेजेंड्स लीग (Asian Legends League) में बिना जरूरी मंजूरी हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को दो साल तक बैन किया जा सकता है.

मामला उस समय सामने आया जब जाम्ब‍िया क्रिकेट यूनियन (ZCU) ने पिछले सप्ताह आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि एशियन लेजेंड्स लीग को उसकी ओर से किसी भी तरह की मंजूरी या समर्थन नहीं दिया गया था. ZCU के इस बयान के बाद पूरे टूर्नामेंट पर सवाल उठने लगे.

बताया जा रहा है कि इस लीग के लिए पाकिस्तान के एक दर्जन से अधिक पूर्व खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था. इनमें मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, उमर अकमल समेत कई चर्चित नाम शामिल हैं. लीग में उनकी भागीदारी अब PCB की जांच के दायरे में आ गई है.
यह भी पढ़ें: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या छिपा रहा है? क्यों नहीं दे रहा जानकारी... सूचना आयोग के आदेश के बाद कोर्ट पहुंचा मामला

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ZCU के बयान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी की. PCB ने कहा कि उसने बिना मंजूरी आयोजित इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भागीदारी का गंभीरता से संज्ञान लिया है. बोर्ड का कहना है कि यदि किसी खिलाड़ी ने PCB से आवश्यक अनुमति (NOC) लिए बिना इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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PCB ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले खिलाड़ियों पर दो साल तक का प्रतिबंध लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं, इस अवधि के दौरान वे PCB और पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) से जुड़े किसी भी क्रिकेट, कोचिंग, कंसल्टेंसी, मेंटरिंग या अन्य आधिकारिक असाइनमेंट के लिए भी पात्र नहीं होंगे.

बोर्ड का मानना है कि खिलाड़ियों के लिए किसी भी विदेशी या निजी लीग में हिस्सा लेने से पहले संबंधित मंजूरी लेना अनिवार्य है. ऐसे में यदि जांच में यह साबित होता है कि खिलाड़ियों ने बिना अनुमति टूर्नामेंट खेला, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है.
यह भी पढ़ें: पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिला नया बैटिंग कोच, इंग्लैंड दौरे से पहले PCB का बड़ा फैसला

अब सभी की नजर PCB की जांच और अंतिम फैसले पर है. यदि बोर्ड अपने बयान के अनुसार कार्रवाई करता है, तो पाकिस्तान के कई पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को अगले दो वर्षों तक क्रिकेट से जुड़े आधिकारिक अवसरों से दूर रहना पड़ सकता है.

 

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