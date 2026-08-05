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'PDA की परिभाषा में पंडित हैं', अखिलेश ने दे दी नई परिभाषा

समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों में जुट गई है. अखिलेश यादव ने PDA की नई परिभाषा भी दे दी है जिसमें उन्होंने पंडितों को भी शामिल किया है.

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सपा प्रमुख अखिलेश यादव. (Photo: PTI)
सपा प्रमुख अखिलेश यादव. (Photo: PTI)

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. विधानसभा चुनाव की कवायद अभी से शुरू हो गई हैं. समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं. चुनाव से पहले अखिलेश यादव ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं.

समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे जनेश्वर मिश्र की जयंती पर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है. अखिलेश यादव ने PDA की नई परिभाषा भी दे दी है. उनका कहना है कि PDA में पंडित भी हैं, उनके मुताबिक PDA में PD पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है. 

अखिलेश यादव का कहना है कि वे ब्राह्मण जातिवाद नहीं होने देंगे. उन्होंने बताया कि PDA की परिभाषा में पंडित भी हैं. उन्होंने विकास दुबे एनकाउंटर का भी जिक्र किया है. उन्होंने कहा, "आपको याद होगा जब गाड़ी पलट गई थी. वो क्या कारण था कि गाड़ी पलट गई. अगर सैटेलाइट इमेज निकाली जाए तो पता चले कि गाड़ी कैसे पलटी थी. सुल्तानपुर में आपके समाज के जाने-माने व्यक्ति को मार दिया गया था."

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यह भी पढ़ें: UP चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का बड़ा ब्राह्मण दांव, अखिलेश ने दिया बड़ा सियासी संदेश

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सपा प्रमुख ने हाल ही में हुए Gen-Z आंदोलन का भी जिक्र किया है. उनका कहना है कि जेन-Z और जेन-अल्फा ने सरकार को अच्छा सबक सिखाया है. और यह सरकार उनसे घबरा गई है. उन्होंने कहा, "इस सरकार का पाप का घड़ा भर गया था. जब घड़ा फूटा तो उसमें से मीम्स निकलने लगें."

अखिलेश ने फिर एक बार ब्राह्मणों को साधते हुए कहा कि सपा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती. उन्होंने कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल देते हुए कहा कि ऐसी दोस्ती में कोई चिंता नहीं होती. उन्होंने कहा, "हमने हमेशा सम्मान दिया है, विधानसभा का सबसे बड़ा पद हमने माता प्रसाद पांडे को दिया है. सपा हमेशा सबका सबका सम्मान करती है और आगे भी करती रहेगी."

राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक बार फिर अखिलेश ने बीजेपी सरकार को घेरा है. उनका कहना है कि भाजपा ने भगवान राम के साथ गलत किया है, भगवान राम इन्हें जीतने नहीं देंगे. 

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